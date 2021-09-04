35-летний новичок «Салавата Юлаева» стал главным героем первого игрового дня КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Ветеран российского хоккея Николай Кулемин лихо стартовал за свой новый клуб «Салават Юлаев». Переход, над которым в межсезонье многие болельщики посмеивались, а эксперты не понимали его смысла, вдруг оправдался в самой первой игре. 35-летний форвард забил трижды, чем предопределил победу своей команды в гостевом матче над казахстанским «Барысом» со счетом 5:1. Еще две шайбы забили Плэтт и Шмелев.

Напомним, что Кулемину в последние сезоны не очень-то везло. После возвращения из-за океана он выдавал хорошую игру только вспышками, за что потерял доверие тренерского штаба в родном магнитогорском «Металлурге». Другие клубы КХЛ возрастного форварда игнорировали, решился дать шанс только «Салават Юлаев», который сначала подписал с ним просмотровый контракт, а потом, убедившись, что Кулемин все еще способен приносить пользу, заключил и постоянное соглашение.

На игру с Барысом ветеран вышел в звене с Кадейкиным и Шмелевым. Он стал самым активным среди игроков «Салавата Юлаева» и провел больше всех времени на льду. Примечательно, что всего он нанес только четыре броска, и три из них оказались голевыми – великолепная реализация.

- Очень хорошая игра для нас. Очень важно первый матч начать с победы. У нас хорошая команда. Хорошо сыграли в большинстве и в меньшинстве. Все важные моменты ребята решили. Критика в СМИ? Стараюсь прессу не читать, а выполнять свою работу, приносить пользу команде, концентрироваться на своей игре и подготовке, - сказал после матча сам Кулемин.

Похвалил форварда и главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса:

- Кулемин – опытный и хороший форвард, что продемонстрировал нам всем, - резюмировал специалист.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом». И это испытание уже обещает быть более серьезным. Уфимские болельщики ждут продолжения голевой феерии от Кулемина, после такого старта он уже превращается в одного из любимцев.