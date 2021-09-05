В 2021 году в Башкирии дважды объявляли карантин по бешенству и вакцинировали 5,9 млн голов домашнего скота

Больше всего крупного рогатого скота содержится в хозяйствах Стерлитамакского района Башкирии Фото: Олег УКЛАДОВ

Буквально на днях в Башкирии завершилась уборка урожая зерновых и зерно-бобовых культур. Власти республики заявили, что даже после засушливого и аномально жаркого лета в регионе продукции сельского хозяйства для внутреннего рынка хватит. Сдержать сильный рост цен на продукты, в том числе, нам помогут оставшиеся еще с прошлого урожая запасы. А что будет с мясной и молочной продукцией? Как обстоят дела в животноводстве? На этот вопрос «Комсомолке» ответили в управлении ветеринарии республики.

ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ

Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются сельские жители – распространение бешенства среди домашних животных. Эта опасная болезнь, которая является заразной, в том числе, для человека, идет от диких зверей. Лесные гости контактируют с домашними животными и заражают их.

В 2021 году в Башкирии обнаружили всего два случая бешенства диких животных, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе управления ветеринарии республики. В обоих случаях специалисты поймали больных лис, которые вышли к людям. К счастью, распространения опасного заболевания удалось избежать – власти срочно объявили карантин в районах появления зараженных животных. Карантин по бешенству в этом году объявляли в Благоварском и Зилаирском районах республики.

Также в ведомстве отметили, что на данный момент в регионе удается сохранить «эпизоотическое благополучие» от таких опасных болезней домашнего скота, как африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, туберкулез, бруцеллез, нодулярный дерматит и другие. Все эти заболевания несут опасность, в том числе и для человека.

- Республика, практически со всех сторон окружен регионами, неблагополучными по инфекционным заболеваниям и существует постоянная угроза их проникновения. В целях сохранения благополучия в республике с начала 2021 года объем проведенных ветеринарных мероприятий составил более 15,1 млн обработок всех видов животных, в том числе более 2,3 млн диагностических исследований, 5,9 млн вакцинаций и более 6,9 млн. лечебно-профилактических обработок, - отметили управлении ветеринарии Башкирии.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году специалисты провели ветеринарно-санитарную обработку на площади более 73 млн квадратных метров в помещениях, где содержится домашний скот.

В ОКРУЖЕНИИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СОСЕДЕЙ

Несколько лет назад на северо-западе Башкирии произошла вспышка ящура, из-за которой пришлось в срочном порядке забить тысячи голов скота. Опасную инфекцию тогда на территорию республики завезли из соседних регионов. К счастью, за последние полтора года в регионе не было вспышек этой болезни. Также не было зафиксировано ни одного случая заражения домашнего скота редкими, нехарактерными для на нашего региона болезнями.

К тому же, власти смогли сохранить «эпизоотическое благополучие» домашнего скота от таких опасных, в том числе и для человека, болезней как африканская чума свиней, птичий грипп и другие. И это в условиях, когда случаи заражения подобными болезнями были зафиксированы практически во всех соседних с Башкирией регионах.

- В 2020 году и в первом полугодии 2021 года не было зафиксировано случаев вынужденного забоя животных из-за каких-либо особо опасных болезней, - отметили в пресс-службе управления ветеринарии Башкирии.

Однако на случай массового забоя скота в республике на сегодняшний день действует 877 скотомогильников. Самое большое количество находится в Баймакском районе Башкирии – 28. Чуть меньше скотомогильников расположено в Аургазинском районе республики – 25, рассказали «КП-Уфа» в ведомстве.

САМЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

Как выяснилось, поголовье домашнего скота в Башкирии вопреки угрозам опасных болезней все еще остается на высоком уровне. Так, например, в 2021 году самыми богатым на крупный рогатый скот оказался Стерлитамакский район республики. По данным регионального управления ветеринарии, там зарегистрировано 36812 буренок. Второе место по этому показателю занял Илишевский район, где в хозяйствах находится 33140 голов крупного рогатого скота. Замыкает тройку лидеров Чекмагушевкий район – там 31900 голов.

Также по данным районных и ветеринарных станций, малого рогатого скота (овцы и бараны) больше всего в Зианчуринском районе Башкирии – там поголовье достигает 58376 голов. Второе место по количеству овец занял Абзелиловский район – 29832 голов, а замкнул тройку лидеров Баймакский район Башкирии – 26732 голов.

Что касается лошадей, то самое большое поголовье оказалось на территории Баймакского района – 12448 голов. Второе место по числу лошадей в хозяйствах у Абзелиловского района (7760 голов). Замыкает тройку лидеров Учалинский район – там местные жители содержат 5675 лошадей.

Как видно, дефицит мяса и молока предстоящей зимой жителям Башкирии не грозит.