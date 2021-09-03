Кровеносная система страны: эксперт транспортной отрасли Владимир Матягин приехал в Уфу

2 сентября Уфу посетили участники антикоррупционного пробега по дорогам России. Башкирская столица вошла в маршрут из 16 городов, в которых члены группы общественного контроля ассоциации «Грузавтотранс» и партии «Новые люди» решили выявить насущные проблемы транспортной отрасли.

В беседе с журналистами и представителями транспортной отрасли республики лидер автопробега и президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что основные проблемы транспортной отрасли в регионах - это состояние дорог, коррупция, организация отдыха водителей и бюрократия. Для решения наболевших вопросов Матягин вместе со своей командой сформировали ряд инициатив.

– Это инициативы, которые мы сформировали за 10 лет нашей работы на основе пожеланий наших перевозчиков. Наша деятельность показала, что все проблемы связаны с нелогичным и сырым законодательством. Люди, писавшие и принимавшие законы, не знакомы со спецификой данной отрасли, – считает Матягин.

«ЗАКОНЫ РАБОТАЮТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВО»

Одна из предлагаемых инициатив – создание условий для добросовестной конкуренции в сфере грузовых автомобильных перевозок. По мнению Владимира Матягина, из-за высоких налогов, бюрократии, коррупции и кумовства перевозчики поставлены в такие условия, что, пытаясь трудиться честно и по закону, они вынуждены работать себе в убыток.

– Законы не работают для всех одинаково. Это создает проблемы для ведения бизнеса и нормальной добросовестной конкуренции. Вести дела легально в настоящее время нереально. Водители вынуждены идти на различные ухищрения из-за того, что государство не обеспечило нам равные права, – заявил общественный деятель.

Владимир Матягин рассказал, какие проблемы он отметил во время автопробега по Башкирии.

– Наблюдается нехватка стоянок и существует экологическая проблема. На некоторых пунктах для отдыха водителей мы увидели закрытые туалеты и кучи мусора. По регламенту режима труда и отдыха государство должно обеспечивать достойные условия для перевозчиков и дальнобойщиков. Местным чиновникам следует заняться этим вопросом, – отметил эксперт по транспортной отрасли.

«МЫ ПРОСТО ХОТИМ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ»

Присутствующим на мероприятии предпринимателям особенно понравилась идея внедрить электронный документооборот. Однако Матягин отметил, что осуществить эту инициативу совсем непросто.

– Заказчики в этом не заинтересованы. Поскольку придется возить товар согласно нормативам, показывать всю подноготную, ценообразование и т.д. Имея свое лобби, они будут всячески притормаживать принятие правильных законов, – заявил президент национальной ассоциации.

Владимир Матягин также предлагает в электронном же виде создать систему выдачи специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и крупнотоннажных грузов. Необходимая документации должна выдаваться перевозчику в течение нескольких часов после подачи заявления.

Лидер антикоррупционного автопробега заявил, что государство должно создать для перевозчиков комфортные условия, при которых он не будет вынужден тратить время на отстаивание собственных прав и продираться через бюрократические дебри.

– Получается так, что перевозчик сегодня должен быть суперюристом и суперспециалистом в разных областях. Простой водитель сейчас вынужден все это знать, чтобы хоть как-то остаться на плаву, – посетовал специалист.

Матягин рассказал, что о нарушениях, которые были выявлены в ходе антикоррупционного рейда, будут сформированы обращения руководству региона, следственному комитету, прокуратуре и ряду других ведомств.

– Мы просто хотим нормально работать, мы – кровеносная система страны. Если мы встанем на день – это проблема. На неделю – это уже коллапс экономики. Поэтому мы призываем к конструктивному диалогу, – подытожил Владимир Матягин.