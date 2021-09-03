От 50 тысяч в месяц, опыт работы не требуется: топ-6 вакансий в Башкирии для молодых

Служба занятости населения республики предлагает самые разнообразные вакансии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен топ-6 вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей в Башкирии, которые не требуют от потенциального работника наличия высшего образования и опыта работы.

Экономика республики все еще страдает от короновирусной пандемии. Многие жители региона, особенно молодые люди, не окончившие вузы и не имеющие солидного опыта работы, испытывают трудности в поиске вакансии с достойной заработной платой.

«КП-Уфа» решила выяснить, есть ли в республике предложения по работе, которые обещали бы жалованье от 50 тысяч рублей, но и не требовали опыт работы и университетский диплом.

По подобному запросу поисковая система интерактивного портала службы занятости населения Башкирии в основном выдает вакансии по работе вахтовым методам в других регионах. Однако нам все же удалось отыскать целых шесть предложений по трудоустройству в пределах республики.

Машинист экскаватора-погрузчика на фабрику в Уфе – 75 000 рублей

Сборщик кресел в Уфе – 70 000 рублей

Подсобный рабочий в строительной компании в Уфе – 60 000 рублей

Врач-терапевт в психоневрологическом интернате в Буздякском районе Башкирии – 58 000 рублей (да, действительно, по какой-то причине в вакансии не указано требование о наличии высшего образования. – Ред.)

Мастер-шиномонтажник в Уфе – 50 000 рублей

Продавец-консультант бытовой техники в Учалах – 50 000 рублей

Ознакомиться более подробно с указанными вакансиями можно на сайте службы занятости населения Башкирии.