«Нефтянка» + блондинка = процветающий бизнес

А Гузалия Хазырова взяла и сломала систему – сейчас она руководит собственным предприятием по перевалке нефтепродуктов.

Когда речь заходит о нефтегазовой отрасли, обычно всплывают ассоциации с добычей или переработкой. Однако в этой глобальной системе есть место и транспортировке нефтепродуктов. Это – основное направление деятельности предприятия «ВАГР». А возглавляет его и руководит всей его работой хрупкая уфимка Гузалия Хазырова. Как ей удалось создать конкурентоспособную компанию с завидной живучестью?

ВАГР ЭТО ПРО СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

- Наш железнодорожный тупик предоставляет услуги погрузки и выгрузки различных грузов. Но поскольку у ВАГРа очень удобное расположение - в непосредственной близости от нефтеперерабатывающих заводов, то основным нашим направлением стала именно перевалка нефтепродуктов, - рассказывает гендиректор ООО «ВАГР» Гузалия Хазырова. – Мы работаем в тесном сотрудничестве с железнодорожной станцией Бензин Куйбышевской железной дороги и ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс». Хочу выразить им признательность за доверие и плодотворную совместную работу.

Если проще: компания помогает покупателям нефтеперерабатывающих заводов организовывать транспортировку с ЖД-цистерн вавтоцистерны и наоборот. Нужно понимать, что нефтепродукты – опасные грузы, а соответственно, деятельность компании лицензирована.

КАК УДАЕТСЯ ВЫДЕРЖАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ

Удобное месторасположение – не единственное преимущество ВАГР перед конкурентами.

- Наши главные достоинства – честность, ответственность и порядочность, - подчеркивает Гузалия Хазырова. – При работе с дорогостоящими грузами, которые проходят через наши руки, это особенно важно - равно как и лояльное ценообразование. Также у нас очень сильный операторский состав с опытом работы более 30 лет. Это люди, которые непосредственно занимаются сливом-наливом, то есть, от них зависит основной рабочий процесс.

Основные клиенты ООО «ВАГР» это покупатели нефтеперерабатывающих предприятий. А поскольку лицензией на перевозку опасных грузов могут похвастаться не многие, «ВАГР» практически не нуждается в рекламе –новые партнеры приходят благодаря рекомендациям.

- Мы дорожим своей репутацией, и это приносит свои плоды: нас знают, ценят и рекомендуют друг другу. Со многими компаниями мы сотрудничаем с самого открытия. Пережили и пандемию, успешно лавируем в новых условиях, диктуемых политической и экономической ситуацией, - отмечает Гузалия. – При этомне могу не поделиться болью: мне хочется масштабировать бизнес, развивать компанию, сотрудничать с крупными игроками на рынке, но многие из них смущаются вести деловые отношения с женщиной. Вероятно, мешают какие-то стереотипы. Хочется надеяться, что ситуация будет меняться. Ведь дело отнюдь не в гендере, и профессионалы должны это понимать.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Генеральный директор ООО «ВАГР» не теряет оптимизма. Предприятие не только наращивает клиентскую базу, укрепляет производственные мощности, но также находит ресурсы для оказания помощи детским благотворительным фондам.

- Мы твердо стоим на ногах иуверенно смотрим в будущее. Хочется расширяться, выходить на новый уровень, рассчитываем привлекать также иностранных клиентов. Планы грандиозные, и у нас все получится, - убеждена Гузалия Хазырова.

Поздравление от гендиректора ООО «ВАГР» Гузалии Хазыровой

С днем нефтяника!

Этот профессиональный праздник – особенный для миллионов людей. Наша нефтегазовая отрасль - основа государственной экономики, база для достойной жизни тысяч семей.

В этот день хочу поздравить партнеров,клиентов и сотрудников.

Желаю вам открывать новые горизонты, не видеть препятствий на своем пути, находить достойных партнеров и с уважением друг к другу делать наше общее большое и значительное дело. Гордиться своей профессией, получать от работы удовольствие и постоянно растущий доход. А сотрудников ООО «ВАГР» также хочу искренне поблагодарить за высокую результативность и преданность.

Хочется пожелать дальнейшего процветания нефтяной и газовой промышленности в целом, на этом держится наша республика, на этом стоит наша страна. С праздником!

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