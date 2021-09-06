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Общество6 сентября 2021 7:00

Волонтеры «Добрых сердец» помогли собраться в школу воспитанникам Петровского детского дома

Башкирские нефтяники привезли с собой красочное шоу аниматоров и школьные принадлежности
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Не оставило равнодушным никого из детей шоу аниматоров, которое привезли с собой волонтеры

Не оставило равнодушным никого из детей шоу аниматоров, которое привезли с собой волонтеры

В преддверии Дня знаний волонтеры корпоративного движения «Добрые сердца» «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») провели ставшую уже традиционной акцию «Подарок к школе». В этом году сотрудники компании и ее дочерних обществ в десятый раз подряд помогли подготовиться к новому учебному году ученикам и воспитанникам 23 социальных учреждений.

Благодаря помощи нефтяников более 700 детей смогли встретить новый учебный год во всеоружии. Мероприятия для детей и подростков прошли в п. Ургала, Калтасинском районе, с. Табынское, детском доме г. Нарьян-Мар, в Уфе, а также в многодетной семье Дербеневых из Краснокамского района.

«Комсомолка» побывала на празднике, организованном «Добрыми сердцами» в Петровском детском доме, что в Ишимбайском районе республики. Сегодня в этом социальном учреждении всего 24 воспитанника: семеро из них уже выпускаются, а еще двое идут в первый класс.

Акция «Подарок к школе» от волонтеров «Башнефти» прошла в десятый раз подряд

Акция «Подарок к школе» от волонтеров «Башнефти» прошла в десятый раз подряд

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Как и в предыдущие годы, волонтеры движения «Добрые сердца» приехали в Петровский детский дом не с пустыми руками. Сотрудники компании на добровольные пожертвования закупили для ребят школьные принадлежности, канцелярские товары и сладкие подарки, а также приобрели специально для социального учреждения электрическую плиту.

Не оставило равнодушным никого из детей шоу аниматоров, которое привезли с собой волонтеры. Веселые песни и танцы совместили и с познавательной программой: аниматоры показали ребятам множество интересных и увлекательных химических опытов! Пожалуй, самым запоминающимся для воспитанников моментом шоу-программы можно назвать надувание гигантских мыльных пузырей.

Сказать, что дети очень обрадовались интересным играм и веселым танцам – ничего не сказать. А еще одним приятным моментом праздника стал дополнительный подарок воспитанникам Петровского детского дома от волонтеров «Добрые сердца». Совсем скоро ребята все вместе поедут в кино в город Ишимбай! Это известие воодушевило и вдохновило детей.

Волонтеры корпоративного движения «Добрые сердца» посетили все подшефные учреждения и в каждом устроили настоящий праздник для детей и подростков

Волонтеры корпоративного движения «Добрые сердца» посетили все подшефные учреждения и в каждом устроили настоящий праздник для детей и подростков

- Все готовы получать хорошие отметки? Мы поздравляем вас, желаем вам интересного учебного года, отличного настроения! Чтобы все ваши мечты обязательно сбылись! – обратились волонтеры к детям.

ПОДАРОК К ШКОЛЕ

Об акции «Подарок к школе» в беседе с «Комсомолкой» рассказала волонтер «Добрых сердец», сотрудница «Башнефть-ПЕТРОТЕСТА», Ангелина Миниахметова.

- Ежегодно мы выезжаем к детям с благотворительной акцией «Подарок к школе» к 1 сентября и «Подарок Деда мороза» на Новый год. Сегодня мы приехали поздравить детей с Днем знаний, привезли подарки, устроили небольшое шоу и подарили им билеты в кино. Наша акция является добровольной, все средства сотрудники собирают сами, по желанию. Люди никогда не отказываются, всегда готовы помочь детям. Всего же компания «Башнефть» курирует 700 детей в 23 подшефных учреждениях. С этими благотворительными акциями мы выезжаем уже на протяжении 10 лет, – говорит Ангелина Миниахметова.

Благодаря помощи нефтяников более 700 детей смогли встретить новый учебный год во всеоружии

Благодаря помощи нефтяников более 700 детей смогли встретить новый учебный год во всеоружии

Самые добрые слова благодарности в адрес волонтеров прозвучали в этот день от директора Петровского детского дома Эльмиры Летуновой. Она не так давно руководит социальным учреждением, но, по ее собственному признанию, уже встречает гостей из «Башнефти» как родных.

- Сегодня для наших детей волонтеры движения «Добрые сердца» организовали праздничное представление. Дети увидели замечательное шоу, ребята привезли нам подарки: школьные принадлежности для детей, дневники, ручки, фломастеры, очень красивые картины, фоторамки. Отдельно хотелось бы поблагодарить их за ноутбук и электрическую плиту. Дети у нас очень любят готовить в своих группах, это очень здорово! – делится эмоциями директор Петровского детского дома.

Башкирские нефтяники помогли собраться в школу многодетной семье Дербеневых из Краснокамского района

Башкирские нефтяники помогли собраться в школу многодетной семье Дербеневых из Краснокамского района

По словам Эльмиры Летуновой, в этом году Петровскому детскому дому исполняется 55 лет – первые воспитанники заселились сюда в далеком 1966 году. Сейчас в этом социальном учреждении проживают дети из близлежащих городов: Салавата, Кумертау, Мелеуза.

В завершении праздника дети от души поблагодарили волонтеров за чудесный праздник и замечательные подарки громогласным и троекратным «Спасибо!»

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