Волонтеры «Добрых сердец» помогли собраться в школу воспитанникам Петровского детского дома

Не оставило равнодушным никого из детей шоу аниматоров, которое привезли с собой волонтеры

В преддверии Дня знаний волонтеры корпоративного движения «Добрые сердца» «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») провели ставшую уже традиционной акцию «Подарок к школе». В этом году сотрудники компании и ее дочерних обществ в десятый раз подряд помогли подготовиться к новому учебному году ученикам и воспитанникам 23 социальных учреждений.

Благодаря помощи нефтяников более 700 детей смогли встретить новый учебный год во всеоружии. Мероприятия для детей и подростков прошли в п. Ургала, Калтасинском районе, с. Табынское, детском доме г. Нарьян-Мар, в Уфе, а также в многодетной семье Дербеневых из Краснокамского района.

«Комсомолка» побывала на празднике, организованном «Добрыми сердцами» в Петровском детском доме, что в Ишимбайском районе республики. Сегодня в этом социальном учреждении всего 24 воспитанника: семеро из них уже выпускаются, а еще двое идут в первый класс.

Акция «Подарок к школе» от волонтеров «Башнефти» прошла в десятый раз подряд

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Как и в предыдущие годы, волонтеры движения «Добрые сердца» приехали в Петровский детский дом не с пустыми руками. Сотрудники компании на добровольные пожертвования закупили для ребят школьные принадлежности, канцелярские товары и сладкие подарки, а также приобрели специально для социального учреждения электрическую плиту.

Не оставило равнодушным никого из детей шоу аниматоров, которое привезли с собой волонтеры. Веселые песни и танцы совместили и с познавательной программой: аниматоры показали ребятам множество интересных и увлекательных химических опытов! Пожалуй, самым запоминающимся для воспитанников моментом шоу-программы можно назвать надувание гигантских мыльных пузырей.

Сказать, что дети очень обрадовались интересным играм и веселым танцам – ничего не сказать. А еще одним приятным моментом праздника стал дополнительный подарок воспитанникам Петровского детского дома от волонтеров «Добрые сердца». Совсем скоро ребята все вместе поедут в кино в город Ишимбай! Это известие воодушевило и вдохновило детей.

Волонтеры корпоративного движения «Добрые сердца» посетили все подшефные учреждения и в каждом устроили настоящий праздник для детей и подростков

- Все готовы получать хорошие отметки? Мы поздравляем вас, желаем вам интересного учебного года, отличного настроения! Чтобы все ваши мечты обязательно сбылись! – обратились волонтеры к детям.

ПОДАРОК К ШКОЛЕ

Об акции «Подарок к школе» в беседе с «Комсомолкой» рассказала волонтер «Добрых сердец», сотрудница «Башнефть-ПЕТРОТЕСТА», Ангелина Миниахметова.

- Ежегодно мы выезжаем к детям с благотворительной акцией «Подарок к школе» к 1 сентября и «Подарок Деда мороза» на Новый год. Сегодня мы приехали поздравить детей с Днем знаний, привезли подарки, устроили небольшое шоу и подарили им билеты в кино. Наша акция является добровольной, все средства сотрудники собирают сами, по желанию. Люди никогда не отказываются, всегда готовы помочь детям. Всего же компания «Башнефть» курирует 700 детей в 23 подшефных учреждениях. С этими благотворительными акциями мы выезжаем уже на протяжении 10 лет, – говорит Ангелина Миниахметова.

Благодаря помощи нефтяников более 700 детей смогли встретить новый учебный год во всеоружии

Самые добрые слова благодарности в адрес волонтеров прозвучали в этот день от директора Петровского детского дома Эльмиры Летуновой. Она не так давно руководит социальным учреждением, но, по ее собственному признанию, уже встречает гостей из «Башнефти» как родных.

- Сегодня для наших детей волонтеры движения «Добрые сердца» организовали праздничное представление. Дети увидели замечательное шоу, ребята привезли нам подарки: школьные принадлежности для детей, дневники, ручки, фломастеры, очень красивые картины, фоторамки. Отдельно хотелось бы поблагодарить их за ноутбук и электрическую плиту. Дети у нас очень любят готовить в своих группах, это очень здорово! – делится эмоциями директор Петровского детского дома.

Башкирские нефтяники помогли собраться в школу многодетной семье Дербеневых из Краснокамского района

По словам Эльмиры Летуновой, в этом году Петровскому детскому дому исполняется 55 лет – первые воспитанники заселились сюда в далеком 1966 году. Сейчас в этом социальном учреждении проживают дети из близлежащих городов: Салавата, Кумертау, Мелеуза.

В завершении праздника дети от души поблагодарили волонтеров за чудесный праздник и замечательные подарки громогласным и троекратным «Спасибо!»