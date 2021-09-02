Руководитель волонтерского отряда рассказала, как ведутся поиски пропавших людей в Башкирии

В гостях у «КП-Уфа» в прямом эфире побывала руководитель «Лиза Алерт Башкортостан» Олеся Пышкина

Накануне гостем проекта «Комсомольская правда» на телеканале «Вся Уфа» стала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» Олеся Пышкина. Член Совета по правам человека при главе Башкирии рассказала в прямом эфире о работе волонтеров-поисковиков и ответила на самые острые вопросы о причинах пропажи людей.

Как пояснила в прямом эфире Олеся Пышкина, за четыре года существования в Башкирии отряда «Лиза Алерт», волонтеры провели более двух тысяч поисков. Порядка 1600 человек за это время были найдены, большинство из них оказались живы.

- Количество заявок у нас увеличивается. Если у нас в прошлом году за год было 780, то в этом за полгода уже порядка 500, - отмечает Олеся Пышкина. – Скорее всего, не больше стало пропадать людей, а чаще стали обращаться к волонтерам родственники. И больше стали родные давать огласку о том, что у них пропал близкий человек. Поэтому мы и новостей видим больше и нам кажется, что пропавших стало больше.

Также руководитель отряда «Лиза Алерт Башкортостан» отмечает, что чаще всего пропадают взрослые люди.

В прямом эфире «КП-Уфа» Олеся Пышкина рассказала историю чудесного спасения бесследно пропавшего человека.

- Совсем недавно был такой поиск, он мне прямо в душу запал. Искали мы пожилую женщину, ей 84 года. Она ушла в одном легком платье, было достаточно холодно, даже днем мы ходили в теплой одежде. На пятые сутки, конечно, уже надежды было очень мало. Обычно в первый и второй день у нас собирается много волонтеров, а потом все меньше и меньше. Естественно, когда прошли четыре холодные ночи, надежды уже мало, но что-то не давало остановить этот поиск. И на пятые сутки, уже поздно вечером, мы нашли ее в лесополосе живой. Она ничего не смогла рассказать, потому что человек страдает потерей памяти. Но, все завершилось благополучно. Это было настоящее чудо, - вспоминает руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Также Олеся Пышкина рассказала о том, что их поисковому отряду время от времени предлагает помощь в поисках пропавших людей владелец вертолета.

- Есть один замечательный парень, Тимур Хасанов. Он как раз когда шли поиски Мазовых, тогда еще дети не были найдены, он позвонил нам на горячую линию и предложил такого рода помощь. Периодически, один два раза в год, не часто это бывает, да и не нужно это чаще, но тем не менее, он нас выручает. За это большое ему спасибо, - говорит Олеся Пышкина.

В прямом эфире волонтер по поиску пропавших людей также рассказала, как сейчас обстоят дела с поиском пропавшего в октябре 2019 года Артема Мазова.

Напомним, мужчина после ссоры с супругой ушел из дома с двумя сыновьями пяти и восьми лет. Вскоре полицейские обнаружили его брошенный автомобиль неподалеку от санатория «Речные зори» в Калининском районе Уфы. А летом прошлого года рыбаки обнаружили в воде останки мальчиков. Самого Артема Мазова не нашли до сих пор.

- Поиски ведутся, но только в информационном формате. Когда поступают какие-то свидетельства, что где-то видели похожего человека, например, мы проверяем (эту информацию – Ред.). А так, поиски на местности уже не ведутся, - подчеркнула руководитель поискового отряда.

Напоминаем телефон горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52. Звонок бесплатный.