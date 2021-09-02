«Приходи, мне страшно!»: подробности трагедии, в которой погибла 4-летняя девочка из Башкирии

В результате пожара пострадали три человека. К сожалению, маленькую девочку спасти не удалось. Фото: МЧС по Башкирии

Жители башкирского города Салават до сих пор не могут прийти в себя от жуткой истории с пожаром в многоэтажке по улице Северной, 21. Вчера, 1 сентября, поздним вечером жильцы и соседи увидели, как из окна квартиры на 4 этаже стал валить дым, а затем возникли и языки пламени. На место незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны, которые помогли эвакуироваться жильцам дома. Всего из многотаэжки вывели 30 человек, в том числе троих детей, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По данным экстренных служб, пожар удалось полностью потушить в 22:06. Сразу после тушения пожара выяснилось, что из-за отравления дымом серьезно пострадали три человека – 54-летняя женщина и две девочки, 17-ти и четырех лет. Все они жили этажом выше, прямо над горевшей квартирой. В тот злополучный вечер женщина с детьми готовились ко сну, как вдруг помещение стал заполнять едкий дым. Выбраться из задымленного помещения им помогли пожарные.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из многоэтажки 30 человек, в том числе троих детей

Прибывшие на место ЧП медики бригады скорой помощи срочно доставили пострадавших в городскую больницу, где взрослую женщину после осмотра отпустили, а детей госпитализировали в реанимацию. Старшая девочка до сих пор находится в тяжелом состоянии, а четырехлетняя малышка скончалась.

ВЕРСИЯ ОЧЕВИДЦА

Подробности того ужасающего вечера в беседе с «КП-Уфа» рассказал житель соседнего дома Иван С. (имя изменено – Ред.). Молодой человек отметил, что в этом доме живет его девушка, а также он лично знаком с владельцем квартиры, которая сгорела в тот вечер.

- Вечером мне позвонила моя девушка, говорит: «Приходи, мне страшно, тут пожар где-то рядом!». Я ей сначала не поверил, она спокойно говорила так, без паники. Но потом все-таки решил подойти посмотреть. Подошел к подъезду и увидел дым и огонь из окна, - говорит Иван.

По словам молодого человека, с жильцом сгоревшей квартиры он также знаком. Мужчина ведет маргинальный образ жизни и часто устраивает застолья с большим количеством спиртного.

- Соседи говорят, когда пожар начался, его в квартире вообще не было. А еще до пожара некоторые как будто слышали странный грохот оттуда. Никто не знает, что это могло быть, - рассказал Иван в беседе с «КП-Уфа».

По одной из версий, которую выдвигают жильцы дома, где произошла трагедия, хозяина сгоревшей квартиры во время возгорания не было дома, а о пожаре он узнал уже от сотрудников правоохранительных органов.

Так сейчас выглядит сгоревшая квартира. Фото: МЧС по Башкирии

ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

На следующее утро после трагедии, сотрудники Следкома по Башкирии возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погиб малолетний ребенок. Статья, по которой идет следствие – «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев произошедшего. Назначен целый комплекс различных судебных экспертиз, которые помогут установить причины смерти ребенка и выяснить настоящую причину возгорания в квартире на 4 этаже.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщает, что сейчас владельца сгоревшей квартиры допрашивают. Никаких обвинений ему пока не предъявили.

- По его версии, в момент пожара его в квартире не было, - отметил собеседник.