«Рассматриваем студентов и строителей»: сколько стоит снять в Уфе «однушку» рядом с университетом

Вопрос с жильем остается актуальным для многих студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом учебного года у риэлторов и владельцев квартир в центре Уфы начинается по-настоящему «золотая» осень. Несмотря на все ковидные ограничения, в столицу съезжаются студенты со всей республики. Новый кампус еще не построили, поэтому мест в общежитиях хватает не всем (да и не все хотят жить в условиях общей кухни и туалета – Ред.).

В первый день нового учебного года мы решили выяснить, сколько стоит в Уфе снять квартиру рядом с университетом. Разумеется, что выбирать мы будем среди «однушек» или студий – хоромы в 80 «квадратов» студенту не нужны. Также будем обращать внимание на состояние квартиры, желательно без «бабушкиного ремонта» и щелей в окнах. Но, в некоторых случаях можно сделать исключение…

«РАССМАТРИВАЕМ СТУДЕНТОВ И СТРОИТЕЛЕЙ»

Первым лотом в нашей подборке – сверхбюджетный вариант на улице Красина. За 10 тысяч рублей можно получить помещение в 17 квадратных метров, сразу три кровати, телевизор, холодильник и ванную комнату. Готовить предполагается на общей кухне.

Убранство в квартире с самой дешевой месячной платой соответствует цене Фото: Циан

- Рассматриваем студентов и строителей, - честно предупреждает риэлтор.

Разумеется, жить в таких условиях постоянно будет сложно. Уюта в этой комнате нет никакого. Тем не менее, кому-то может понравиться и такое.

ДЖАКУЗИ В «ПАНЕЛЬКЕ»

Немного повысим ставки. За 15 тысяч рублей уфимцам и гостям столицы предлагают снять «однушку» с джакузи в девятиэтажном доме за Телецентром. Собственник жилья хвастается кожаным диваном, натяжным потолком и большой лоджией. Дивана в квартире два, поэтому даже 15 тысяч за аренду можно разделить пополам. Выглядит эта квартира куда уютнее, чем прошлый вариант.

После занятий можно отдохнуть прямо в собственном джакузи Фото: Циан

НОВОСТРОЙКА ДЛЯ СТУДЕНТА УГАТУ

За 25 тысяч рублей предлагают снять однокомнатную квартиру в относительно «свежем» доме 2010 года постройки на пересечении улиц Аксакова и Свердлова. Видно, что хозяева изначально делали ремонт для сдачи студентов – на полах самая простая плитка, диван вычурно бордового цвета, а мебели минимум. Впрочем, для непритязательного «угатушника» с постоянным заработком этого точно хватит.

Бордовый диван задает стиль всей комнате Фото: Циан

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ НА ПРОСПКТЕ

Уфимский проспект Октября – настоящее раздолье транспортной доступности. С середины главной транспортной магистрали города можно меньше чем полчаса добраться до исторического центра или Черниковки.

Ремонт невзрачный, зато отсюда легко доехать до любой части города Фото: Циан

За 14 тысяч рублей можно на месяц снять однокомнатную квартиру в пятитиэтажке на остановке «Юношеская библиотека». Дом не находится на красной линии, поэтому шум от дороги сильных проблем создавать не будет. В квартире есть самый простой набор мебели, опрятная ванная комната, ЖК-телевизор и холодильник.

А ЧТО В ЧЕРНИКОВКЕ?

Для чистоты эксперимента посмотрим, какое жилье можно снять в северной части города – ведь тут тоже есть учебные заведения. Объявлений здесь не так много, но выбор куда интереснее. Например, всего за 13 тысяч рублей можно на месяц снять однокомнатную квартиру в многоэтажке в самом начале Черниковки.

Найти съемное жилье в Черниковке оказалась просто Фото: Циан

Весь угол единственной комнаты занимает огромный диван, с которым соседствует шкаф и простенький телевизор. Из особенностей квартиры – сразу две лоджии, на которые можно выйти из кухни и зала.

В ИТОГЕ

Конечно, рассматривать наш материал как полноценный обзор рынка аренды некоммерческой недвижимости не стоит. Имея в кармане условные 15 тысяч рублей найти съемную квартиру на месяц, скорее всего, будет невозможно. Как правило, половину этой суммы за свои услуги забирает риэлтор, плюс часто хозяева жилья просят внести еще одну сумму месячной аренды в качестве залога. Добавьте к этому стоимость коммуналки и интернета. Таким образом, в первый месяц только на решение вопроса с недвижимостью придется потратить порядка 40 тысяч рублей.