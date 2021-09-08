«При крепком иммунитете туберкулез не страшен»: врачи РКПТД рассказали о достижениях противотуберкулезной службы в Башкирии

Туберкулез – это опасное и достаточно распространенное инфекционное заболевание, от которого еще несколько десятилетий назад ежегодно в мире умирали десятки тысяч человек. К счастью, медицина не стоит на месте, и сейчас туберкулез – это не приговор и вполне успешно лечится при своевременном выявлении.

Главный врач ГБУЗ Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауль Шарипов и заведующий консультативным отделением РКПТД Сергей Ковалевич рассказали, в чем главная опасность туберкулеза, какие симптомы должны насторожить человека, а также можно ли избежать заражения даже при близком контакте с инфицированным.

ЗА 100 ЛЕТ ВРАЧИ НАУЧИЛИСЬ БОРОТЬСЯ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

История современной фтизиатрии республики Башкортостан, которой в этом году исполнилось 100 лет, началась в 1921 году с организации и открытия Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Уфе.

- Конечно, и до этого в Башкирии уже существовали противотуберкулезные больницы, и, хотя их было достаточно много, в основном это были разрозненные разноуровневые медицинские организации, оказывающие помощь больным с чахоткой (устаревшее название туберкулеза – Ред.). В 1921 году в России и в Башкирии, в частности, стали появляться централизованные службы, которые боролись с туберкулезом на государственном уровне. Стали применяться единые принципы диагностик и подходы в лечении туберкулеза, - отмечает главный врач РКПТД Рауль Шарипов.

Противотуберкулезная служба за сто лет претерпела серьезные изменения, шагнув далеко вперед и достигнув значительных успехов. Значительно усовершенствовалась хирургия туберкулеза, появилась кафедра фтизиатрии при БГМИ. На сегодняшний день сеть противотуберкулезных медицинских организаций достаточно развита и охватывает все районы и уголки Башкирии

- Больше всего мы гордимся нашей материально-технической базой. В 2010 году у нас был построен в Уфе современный хирургический корпус на базе противотуберкулезного диспансера, соответствующий всем медицинским стандартам и оборудованный по последнему слову медицинской техники. Есть современное диагностическое оборудование, методы лечения. На сегодняшний день мы оказываем населению республики высокотехнологичную медицинскую помощь. Мы можем принять в год до 1600 пациентов, при этом всегда есть стратегический запас коек, - рассказывает Рауль Шарипов.

«С ПРИХОДОМ КОРОНАВИРУСА ЛЮДИ СТАЛИ ОТВЕТСТВЕННЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ»

Благодаря активному развитию противотуберкулезной службы, заболеваемость туберкулезом в Башкирии заметно снизилась. Ежегодно врачи выявляют около 1300-1400 новых случаев заражения, а пациентов с активной формой туберкулеза на сегодняшний день насчитывается чуть более 3 тысяч на всю четырехмиллионную республику.

- На протяжении примерно 15 лет мы наблюдаем ежегодное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Но мы все равно работаем и не теряем бдительности, потому что пока туберкулез существует в принципе, борьба с ним будет продолжаться. И все же хочется подчеркнуть: на сегодняшний день эта проблема не стоит так остро, как та же эпидемия коронавируса. Заболеваемость снижается, смертность составляет меньше 4 случаев на 100 тысяч населения: на 2020 год этот показатель составлял 3,9, на первую половину 2021 – 3,7, - отмечает главный врач РКПТД Рауль Шарипов.

При этом врачи подчеркивают, что за последний год выявляемость туберкулеза среди населения Башкирии все же немного повысилась. Причина тому – пандемия коронавируса.

- Коронавирус многому научил и фтизиатров, и население. Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и оценили всю важность регулярных профилактических метолов обследования – рентгенографии и флюорографии легких, КТ органов грудной клетки. Именно, потому что люди стали чаще обследоваться, увеличилась и выявляемость туберкулеза, причем именно на ранней стадии. При подозрении на туберкулез эти пациенты направляются в наш диспансер, где мы их еще раз тщательно обследуем, подключая уже и лабораторную диагностику, после чего диагноз подтверждается или снимается, - подчеркивает заведующий консультативным отделением РКПТД Сергей Ковалевич.

При этом врачи подчеркивают, что не нужно паниковать, если во время рентгенографического обследования у вас обнаружили какие-то изменения в легких. Только совокупность разных методов исследований и врачебный консилиум могут стопроцентно подтвердить диагноз.

ПРИ КРЕПКОМ ИММУНИТЕТЕ РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ МИНИМАЛЕН

Многих жителей Башкирии интересует вопрос – где вообще можно заразиться туберкулезом? Стоит ли паниковать, если вы ехали в лифте с человеком, задыхающимся от кашля?

- Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, поэтому риск заразиться выше при большом скоплении людей: на рынках, в общественном транспорте. При этом для развития заболевания важен не столько контакт с заболевшим, сколько состояние вашей иммунной системы. Если вы ведете здоровый образ жизни, правильно и полноценно питаетесь, занимаетесь спортом, не имеете вредных привычек, то даже при контакте с человеком, у которого активная форма туберкулеза, риск заражения минимален, - уверен Сергей Ковалевич.

При этом существует определенный набор симптомов, который должен насторожить человека и стать поводом обращения к врачу. К таким симптомам относится длительный непроходящий кашель (более месяца), общая слабость, отсутствие аппетита, необъяснимая потеря веса, повышенная утомляемость, апатия, субфебрильная температура (около 37-38 градусов).

- Туберкулез не относится к острым заболеваниями, поэтому у него нет резких и ярко выраженных симптомов. В этом и есть главное коварство болезни, которая несколько месяцев может развиваться в организме человека совершенно незаметно. Но в случае отсутствия лечения туберкулез будет прогрессировать, постепенно поражая весь организм. Поэтому залог эффективного лечения – это ранняя выявляемость. На сегодняшний день есть современные лекарства, медицинская техника, подходы в лечении, поэтому можно сказать, что туберкулез излечим. Конечно, лечение туберкулеза не из быстрых и занимает в среднем 10-12 месяцев, а то и больше, если процесс уже запущен. Также очень важен сам настрой больного и его желание вылечиться. Если пациент выполняет все предписания врача, то это уже 90 процентов залога успешного лечения, - подчеркивает доктор.

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