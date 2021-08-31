Люди, которые изменят город

Егоров Андрей Владимирович.

Кандидат в депутаты по единому избирательному округу Городского Совета г. Уфа

Справка

Родился в 1979 году в Уфе. Родной район - Калининский. Там до сих пор проживает большая часть семьи.

Образование: Энергетический колледж, Башкирский государственный университет («юриспруденция»).

Деятельность: Начинал в должности инженера в ОАО «Башкирэнерго». Позже решил попробовать себя в предпринимательстве. Основная деятельность на сегодняшний день напрямую связана с профессией юриста. Член КПРФ. Избирался депутатом Совета городского округа город Уфа третьего созыва. В 2018 году избран депутатом Государственного Собрания - Курултая РБ шестого созыва. Член комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

- Вы уже работали и в Горсовете, и в Государственном собрании РБ. Как оцениваете такой разносторонний опыт?

- Сегодня я как профессионал вижу отличие республиканских проблем от проблем городского уровня - в их определении и способах решения. У меня были прекрасные наставники, и эта школа, уверен, еще не раз мне сослужит добрую службу.

А начинался мой «кандидатский» путь с традиционных встреч с избирателями. Мы с товарищем обходили каждый дом на вверенном нам участке. Каждый! Такие встречи - самая наглядная реклама партии. Но избиратели подчас обращаются с просьбами, не ознакомившись со структурой и уровнем проблемы - а потом жалуются на бездействие. Наша задача – попытаться рассмотреть любой вопрос с точки зрения именно городской администрации, что можно сделать на уровне города, и двигаться в нужном направлении доступными уже сейчас средствами.

Для примера разберем тему «услуги и тарифы ЖКХ». Капремонт, перерасчет, МОП – об этом говорят и в больших кабинетах, и у подъездов. Потребители считают, что тарифы неоправданно высокие, ресурсные организации - что тарифы слишком низкие и еле покрывают расходы на содержание, специалисты в области ЖКХ ссылаются на изношенное оборудование. В итоге за астрономические, по мнению среднего горожанина, деньги, мы получаем очень сомнительные по качеству услуги.

Проблема усложняется еще и тем, что для большинства населения суммы в платежках являются просто неподъемными. Задолженности за услуги ЖКХ бьют рекорды. Так не пора ли попробовать разорвать замкнутый круг?

- КПРФ осилит эту задачу?

- «У коммунистов не получится», - иной раз я слышу такое от избирателей. Конечно, по щелчку пальцев задуманное не реализовать. Но чем быстрее мы начнем, тем скорее увидим результат. В программе нашей партии есть пункт - «контроль над тарифами и ценами». Фракция КПРФ настаивает: органы контроля и надзора должны выяснять, насколько завышаются тарифы сбытовыми компаниями. На данный момент эта работа практически не делается. Устанавливаются неисправные счетчики, на некоторых умышленно установлены завышенные показания, вопрос о привлечении к ответственности виновных не ставится в принципе.

Если мы сможем добиться контролирующей функции для государства, то и тарифы ЖКХ начнут ощутимо снижаться. В данном направлении можно начать двигаться на уровне города.

Еще одна тема – капремонт. Почему ремонтируют дом, который находится в лучшем состоянии, нежели соседний? Почему ремонтируют подъезд, а не крышу, которая давно течет? Почему все покрашенное и побеленное отваливается через пару недель? Эту проблему тоже нужно решать на местном уровне. Выход - накопительный счет на капремонт каждого дома в отдельности. Горожане смогут наблюдать состояние счета своего дома, планировать виды ремонта и контролировать его стоимость. Мы убеждены: расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10% от дохода семьи.

В последнее время уфимцы часто обращаются за помощью к главе региона - по любому поводу. Но не всегда это «по адресу». Зачастую люди не понимают, отсюда и негатив. В случае избрания я ставлю своей первоочередной задачей разъяснять избирателям их права, призывать к совместному участию в обозначении городских проблем и максимально скором их разрешении.

Шайнуров Артур Альбертович

Кандидат в депутаты по единому избирательному округу Городского Совета г. Уфа

Справка.

Родился в 1966 году в селе Старо-Балтачево Балтачевского района Башкирии. В 1985 призван в ряды Советской армии.

Образование: Башкирский государственный университет. Академия государственной службы при Президенте РФ.

Деятельность: Начинал простым водителем. Работал в ряде организаций, возглавлял отделения крупных компаний в Москве и Санкт-Петербурге. В 2013 году получил назначение на место полпреда РБ при президенте РФ в должности заместителя премьер-министра правительства РБ. Ныне - вице-президент ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП).

- Можно ли применить программу КПРФ «10 шагов» относительно нашего города?

- Все пункты в этой программе взаимосвязаны, а любое предприятие заслуживает того, чтобы его работу оценивали через призму «10 шагов». Для примера возьмем агрокомплекс «Евразия», входящий в Евразийский торговый альянс. Это проект, на примере которого мы видим реализацию одного из пунктов программы КПРФ - поддержка малого и среднего предпринимательства.

Сдерживание цен и наполняемость потребительской корзины – еще один из пунктов программы – это, по сути, возложено на плечи коммерсантов. Поначалу развитие проекта давалось нам с трудом. Тогда родилась идея привлечь крупных поставщиков сельхозпродукции дружественных государств: Узбекистана, Таджикистана. В результате мы имеем десятки торговых павильонов и складских помещений на площади в 10000 кв.м., сотни рабочих мест, а низкие цены быстро составили конкуренцию другим городским площадкам. Вскоре после открытия агропарк стал победителем конкурса «Предприниматель года», а его руководители приняли участие во «Всемирной производственной конвенции» в Китае, где присутствовали эксперты ведущих компаний со всего мира.

Да, пандемия коронавируса внесла свои коррективы: объем поставок весной-летом прошлого года сократился почти в два раза, но мы сумели сдержать цены на доступном уровне.

- «Евразия» это только про «заработать» и «купить дешевле»? Или что-то большее?

- Вся продукция, представленная на рынке, прежде чем попасть на прилавок, проходит тщательную экспертизу. Прямо на территории агропарка находится подразделение уфимской городской ветэкспертизы. Лаборатория, оборудованная современной техникой, с высококлассными специалистами, удостоена золотой медали на 22-ой агропромышленной выставке. Это не просто красивые дипломы, это показатель того, что руководству рынка не все равно. Обеспечение продовольственной и экологической безопасности - девиз КПРФ, взятый нами на вооружение. Сейчас на территории агрокомплекса строится цех по доращиванию бананов, одного из редких продуктов, не поддающегося выращиванию в нашей стране. Все будет, как в крупнейших городах. Не быстро. Но нам приходится рассчитывать только на свои силы.

Рынков, подобных «затонскому», в городе практически нет. Такие площадки это продуктовое разнообразие, низкие цены, возможность реализации сельхозпродукции, новые рабочие места.

«Евразия» - социально-активное предприятие. Покупатели, сами того не зная, делают вместе с организаторами торгового пространства общее доброе дело: регулярно крупные суммы перечисляются в различные фонды и социальные предприятия, проводятся благотворительные мероприятия для детского интерната, дома для престарелых. А еще организуются праздники для посетителей «Евразии» прямо на территории агропарка, такие как День плова. Подобные мероприятия точно отображают политику партии: сохранение национального суверенитета бывшими республиками СССР невозможно без экономической и культурной интеграции наших стран.

- Семья вас поддерживает в вашей работе?

- Четверо моих детей участвуют вместе со мной в благотворительных мероприятиях, в том числе, это забеги – как «пешие», так и лыжные, поддерживают в новых начинаниях. Но основное время у них, конечно, занимает учеба. Сейчас ждем 1 сентября. Посмотрим, как в учебных заведениях решится проблема с обязательной вакцинацией. У нас каждый взрослый член семьи сам принимал решение – прививаться или нет. Добровольная вакцинация, кстати, одно из направлений политики нашей партии.

- С чем идете на выборы?

- Я благодарен судьбе за возможность работать на благо республики от имени КПРФ. В былые годы был депутатом Государственного Собрания – Курултая республики IV созыва, баллотировался по спискам в Госдуму РФ. На данный момент все внимание нашей команды обращено к городу. Уфа и ее жители заслуживают самого пристального внимания со стороны правительства республики. Все свои полученные знания, весь опыт управленческой работы готов направить на решение городских проблем. Осталось только заручиться вашей поддержкой.

Горячев Анатолий Николаевич

Кандидат в депутаты по единому избирательному округу Городского Совета г. Уфа.

Справка.

Родился в 1959 году в Уфе. После школы начал работать учеником токаря. В 1977 году проходил службу в рядах Советской армии.

Образование: Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. Кандидат экономических наук.

Деятельность: С 1994 года генеральный директор ООО ПК «Лаворс». Председатель городского родительского комитета. Председатель правления ОО «Наши дети» Аксаковской гимназии №11. Председатель местной ОО «Дети нашего города» г. Уфы.

Награды: 2005 год – телевизионная общественная премия «Герой нашего времени» в номинации «Меценат года» (Уфа). 2007 – орден Администрации Президента РФ «За гражданскую доблесть и честь». 2007 – Орден РПЦ «Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского III степени»

- Программа КПРФ «10 шагов» - очень разносторонняя. На какой из пунктов вы хотели бы обратить внимание сегодня?

- Мы избираемся не для того, чтобы занять «теплое» место, а для того, чтобы иметь возможность влиять на сегодняшний день и менять будущее. Когда речь заходит о далеких перспективах, то ясно, что это – наши дети. Подрастающее поколение – будущая Россия. А мы обязаны сделать все возможное, создать лучшие условия для воспитания творческих, думающих людей.

Поэтому наша цель – сделать образование бесплатным для всех не только декларативно, а в действительности. Вместе с тем, «бесплатность» не должна отражаться на качестве. Что предлагает КПРФ?

В первую очередь, увеличить статью расходов на образование: в краткосрочной перспективе – не менее чем вдвое, а в среднесрочной – до 10% от валового внутреннего продукта. Необходимо не только полномасштабное восстановление, но и развитие материальной базы: строить новые школы и детсады, своевременно обновлять имеющиеся, закупать необходимое оборудование и учебники – это не должно лежать бременем на кошельках родителей. К тому же, не все имеют возможность приобретать дорогостоящие книги за свой счет. Финансирование должно проводиться по принципу 50:50 из федерального и регионального бюджетов.

Время диктует нам новые условия. КПРФ это прекрасно понимает. Поэтому еще один пункт нашей программы – принять государственную программу развития электронного обучения и информационных образовательных технологий. В первую очередь, гарантировать дешевый и высокоскоростной интернет каждому обучающемуся. А студентов обеспечить бесплатными ноутбуками.

- Должна ли меняться программа обучения на ваш взгляд?

- Во всем мире знают нашу Советскую систему образования, в некоторых развитых странах она и на сегодняшний день принята за основу. Почему мы добровольно от нее отказались? Считаю необходимым восстановить лучшие традиции Советской школы. Если конкретно, то мы предлагаем прекратить обязательное изучение непрофильных предметов, вместе с тем, полагаю целесообразным уделить особое внимание изучению математики и русского языка, физики и литературы, геометрии, химии, биологии, географии, истории и обществознания. Государственный язык республики должен изучаться факультативно и на добровольной основе. Также КПРФ требует внедрить Единые государственные стандарты образования по всей стране. И обязательно – отменить ЕГЭ как единственную на сегодня форму выпускных и вступительных экзаменов.

- Какие изменения в статусе работников сферы образования предлагает ваша партия?

- Разумеется, педагоги и другие работники образования должны иметь твердую почву под ногами, чтобы полностью сконцентрироваться на своей работе, трудиться с максимальной самоотдачей. Для этого КПРФ предлагает восстановить федеральные гарантии оплаты труда и другие социальные гарантии, которые подверглись уничтожению или «урезанию» принятым ФЗ №122 «о монетизации». Необходимо увеличить ставки и оклады педагогам, установить доплаты учителям школ за классное руководство (не менее 3000 рублей в месяц). Пенсионный вопрос – один из самых болезненных на сегодняшний день. КПРФ считает необходимым прировнять педагогов к госслужащим по уровню пенсионного обеспечения и социальным гарантиям, на законодательном уровне закрепить право досрочного выхода на пенсию для всех педагогов, работающих с детьми – независимо от должности или вида организации, в которой человек трудится.

Все это – необходимые перемены, которые должны произойти сейчас – ради того, чтобы в будущем мы могли видеть сильную и уверенную страну.

Список кандидатов в депутаты по единому городскому избирательному округу

1. Егоров Андрей Владимирович

2. Шайнуров Артур Альбертович

3. Горячев Анатолий Николаевич

4. Аюпов Ильнур Халимович

5. Ульмутаев Ильдус Наильевич

6. Худайбердин Ринат Гайнисламович

7. Сулейманов Линар Шамильевич

8. Орлов Антон Евгеньевич

9. Двинский Ян Владимирович

10.Давлетов Ильдар Галиханович

11.Ишкильдин Раиль Наилевич

12.Гумеров Бакир Фатыхович

13.Савельева Юлия Борисовна

14.Хуснутдинов Ильдар Фанильевич

15.Лисицын Александр Витальевич

16.Мухаметгалин Руслан Рауфович

17.Шаханова Наталья Викторовна

18.Ахмедьянов Ренальд Сабитович

19.Батагова Оксана Айратовна

20.Стародубцев Константин Николаевич

21.Хасанова Эльмира Газимовна

22.Хужахметов Ульфат Минисламович

23.Мамлеев Аскар Наильевич

24.Насибуллин Тимур Рустемович

25.Кутлугужин Тимур Юнирович

26.Азиев Булат Рустэмович.

Список кандидатов в депутаты по одномандатным округам

Демский район - Ульмутаев Ильдус Наильевич, 1977 г.р., депутат Зубовского сельского совета.

Калининский район - Сулейманов Линар Шамилевич, 1997 г.р., член КПРФ; Орлов Антон Евгеньевич,1991 г.р., координатор Межрегионального Профсоюза Работников Здравоохранения «Действие» в Республике Башкортостан, правовой инспектор труда Конфедерации Труда России.

Кировский район - Гафуров Мадриль Абдрахманович, 1936 г.р., к.ф.н., член Союза журналистов, заслуженный работник культуры БАССР, член Союза Советских офицеров; Мазитова Гузель Галиевна, 1993 г.р., менеджер ООО «Прогресс».

Ленинский/Кировский районы - Гумеров Бакир Фатыхович, 1973 г.р., региональный руководитель ООО ЧОО «Орлан», председатель РОО «Ветераны морской пехоты и СН ВМФ РБ».

Ленинский район - Хуснутдинов Ильдар Фанильевич, 1962г.р., президент РОО «Детское объединение дзюдоистов республики Башкортостан», президент РОО «Молодежное объединение дзюдоистов республики Башкортостан», президент РСФООО «Федерация горнолыжного спорта республики Башкортостан», организатор РО «Благотворительный фонд содействия физическому и духовному развитию человека «Чжун Юань Цигун» республики Башкортостан».

Октябрьский район - Ахметов Денис Флоритович,1988 г.р., директор ООО «АМ СтройГазАвтоматика»; Мустафин Айвар КамилЕвич, 1986 г.р., член КПРФ; Романов Николай Вальтерович,1970 г.р., генеральный директор АО «Торнадо и К».

Орджоникидзевский район - Халиуллин Рустам Дамирович,1968 г.р.; Хасанова Эльмира Газимовна, 1986 г.р., основатель и руководитель юридической компании «Ваш ЗАКОН»; Хужахметов Ульфат Минисламович, 1975 г.р., директор ООО «Ижинирингово- строительная компания «Сартай», председатель правления Товарищества Собственников Жилья «САН» в г. Уфа.

Советский район - Вишняков Евгений Владимирович,1972 г.р., член КПРФ, генеральный директор исследовательской компании TIGI (ООО «ТИГИ»); Азиев Булат Рустэмович,1994 г.р., член КПРФ.

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