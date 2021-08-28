Еще 15 лет маловодья: что ждет реки и озера Башкирии в будущем

Павловка Фото: Андрей КУЗЬМИН

Лето 2021 года для Башкирии выдалось чрезмерно засушливым и аномально жарким. К 25 августа в Уфе было за месяц было побито девять температурных рекордов, а за все лето – 11. Аэрологическая станция в Деме в тот день зафиксировала +34,5°.

Также из-за жары уровень рек в республике опустился до небывалых за последние годы отметок. Достиг исторического минимума уровень воды в реке Белой у города Уфы. Показатель снизился до «минус» 161 см от нуля гидропоста.

Доктор географических наук, заслуженный деятель науки Башкирии, профессор Ауфар Гареев рассказал «КП-Уфа», с какими последствиями придется столкнуться республике из-за обмеления водоемов в этом году, и что ждет рек и озера региона в ближайшем будущем.

ЗАСУХИ БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ

Как рассказал нам ученый, обмеление рек обусловлено тремя основных группами факторов: естественные циклические колебания, глобальное потепление климата и хозяйственная деятельность.

– Увеличивается частота явлений, которые для нашей территории раньше были нехарактерны. И засухи, и наводнения могут быть обусловлены изменениями климатических условий. Хозяйственная деятельность на обмеление влияет чрезмерными показателями водозабора, – заявил профессор.

Хозяйственно-экономической сфере обмеление рек, по словам Гареева, принесет большие убытки. Профессор считает, что засушливые годы будут повторяться, а маловодная фаза продлится еще 10-15 лет.

– По моим оценкам, лет через 10-15 произойдет формирование многоводной фазы. Положение по атмосферным осадкам и увлажненности улучшится, но это не вовсе значит, что нас в будущем не ждут катаклизмы. Из-за глобального потепления количество чрезвычайных ситуаций будет увеличиваться, – отметил доктор географических наук.

Ай Фото: Андрей КУЗЬМИН

БОРЬБА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ, НО НЕ С ПРИЧИНАМИ

Несмотря на то, что годы засушливости пройдут, и водоемы вновь восполнятся, свойства воды в них могут измениться не в лучшую сторону.

– Изменится прогреваемость воды, снизится ее разбавляющая способность, увеличится концентрация загрязняющих веществ. Поэтому необходимо чаще и более системно проводить мероприятия по охране и поддержанию благоприятных экологических условий в водных объектах и по предупреждению отрицательных последствий. Ведь, как правило, у нас предупреждение не работает – борьба идет именно с последствиями, – заключил ученый.

Ученый обратил внимание на необходимость минимизации масштабов сброса сточных вод и более строгого отношения к производственной деятельности промышленных предприятий.

Также из-за сильного обмеления, по словам Ауфара Гареева, под угрозой находится популяция рыбной фауны многих региональных водоемов.

– Если те реки, которые были относительно полноводны, в этом году обмелели, то можно считать, что фауны в них не стало – вся рыба погибла. За счет притоков и миграции фауна полностью восстановиться, но для этого необходимо от нескольких лет до десятилетий, – заявил профессор.

Таким образом, тенденции к засушливости рек наметились еще несколько десятилетий назад, и засуха текущего года только усугубила ситуацию. Количество воды в река и озерах с годами восстановится, однако ее качество будет зависеть от того, будут ли проводиться водоохранные мероприятия. Также велика вероятность изменений популяционных признаков рыбной фауны водоемов – по прогнозу профессора Гареева, они будут лишь в худшую сторону.