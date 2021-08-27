Уфимцам рассказали, как оформить гараж в собственность по закону о «гаражной амнистии»

Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 27 августа, в пресс-центре «КП-Уфа» побывал заместитель руководителя Росреестра по Башкирии Марат Мирзаянов. В прямом эфире телеканала «Вся Уфа» он рассказал о том, как жителям республики оформить в собственность гараж и землю под ним, воспользовавшись «гаражной амнистией». С 1 сентября 2021 года вступает в силу соответствующий федеральный закон.

Для чего необходимо оформить документы на гараж и землю под ним в собственность? Почему это так важно? Как долго будет действовать амнистия и что будет потом? На эти и другие актуальные вопросы и ответил в беседе с «КП-Уфа» в прямом эфире Марат Мирзаянов.

- Гаражная амнистия будет действовать пять лет. Что такое амнистия? Это право граждан в упрощенном порядке оформить право на гараж и земельный участок под ним, - говорит замруководителя Росреестра по Башкирии.

Гаражная амнистия коснется владельцев всех капитальных гаражей, построенных до 2005 года. Если гаражи использовались для личных нужд, а не в качестве коммерческой недвижимости.

Пресс-центр «КП-Уфа» посетил замруководителя Росреестра по Башкирии Марат Мирзаянов

Зачем вообще нужно оформлять право собственности на гараж?

- Этот закон значительно упрощает и расширяет перечень документов, которые можно представить для оформления в собственность. У каждого владельца должны быть документы на здание гаража и на земельный участок, которым он пользуется. В любой момент, есть риск, что придет муниципальный земельный надзор и может предъявить штраф. Потому, что владелец использует земельный участок без разрешения, - поясняет Марат Мирзаянов.

По словам чиновника, без оформления права собственности на гараж, его будет невозможно продать, подарить или передать в наследство.

Какие документы нужны для участия в «гаражной амнистии»?

- Здесь есть два варианта. Первый: человек строил гараж, либо ему предоставили участок земли и об этом есть документ, либо он вступал в кооператив и участок давался гаражному кооперативу. Если вы составляли технический паспорт в БТИ, то его тоже будет достаточно. Другой вариант: если вы когда-либо заключали договор об электроснабжении. Это тоже подтверждающий документ, - подчеркнул Марат Мирзаянов.

Также замруководителя Росреестра по Башкирии отметил, что подать документы на гаражную амнистию можно с 1 сентября в любом отделении МФЦ.