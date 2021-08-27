Этно-туризм в Башкирии: где пожить в настоящих башкирских юртах

Этно-парк «Инайя». Для проживания можно выбрать башкирскую юрту с удобствами либо же комфортную геосферу.

Башкирия – край с огромной историей. Древние башкиры были кочевым народом и около половины своей жизни проводили во временных жилищах. Тогда не принято было отстроить дом и жить в нем постоянно, универсальным жилищем башкир были решетчатые юрты (по-башкирски тирмэ – Ред.). Юрты были прохладными в жару и теплыми в самые лютые морозы. Кстати, по легендам, раньше каждая башкирская семья имела одну юрту, а те, кто состоятельней – две, зажиточные башкиры – три или четыре.

Этно-туризм в Башкирии развивается с каждым годом – благодаря ему современные жители республики и гости могут прочувствовать каково это – пожить в настоящей башкирской юрте. Таких гостиниц в республике несколько. Юрты оборудованы всем необходимым. Опыт проживания в юртах – это идеальный способ погрузиться за короткий срок в быт и культуру местного кочевого этноса. Расскажем, где пожить в настоящей башкирской юрте и сколько это стоит.

Бурзянский район

На территории заповедника Шульган-Таш стоят три войлочные юрты. Пожить в них можно лишь зимой, а летом в Бурзяне разместиться в палатке. Владелица юрт Алина Имангулова – пару лет назад она переехала в родной Бурзян из города, но строить дом не было средств. Тогда она приобрела юрту, а потом еще одну, еще одну… Так и построился целый бизнес. Юрты теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, башкирское оформление. Еду готовить нужно самостоятельно. Для этого имеется мультиварка, электрический чайник, а на улице мангал и казан.

Ближайшие кафе-столовые и крупные продуктовые магазины находятся в 30 км от локации в районном центре селе Старосубхангулово.

Юрты сдаются с ноября по март, маленькие на четверых – 4500 за сутки, большая на 10 человек – 10 000 рублей.

Этно-парк «Инайя» - Вселенная кочевника

Это первый в Башкирии этнопарк, который находится на берегу Нугушского водохранилища. Отдых здесь незабываемый – конные прогулки, проживание в юртах и сфере, вегетарианская еда, баня и поморский чан. Алкоголь употреблять здесь строго запрещено. Для гостей предусмотрены: трехразовое вегетарианское питание, китайские чайные церемонии с мастером, йога-практики, организация пеших, конных, водных и автоэкскурсий по Национальному парку «Башкирия».

Для проживания можно выбрать башкирскую юрту с удобствами либо же комфортную геосферу. Сдаются они и летом, и зимой, в холодное время утепляются.

Юрты, как и в древние времена, изготовлены из войлока и дерева, а для более комфортного проживания оборудованы печью-камином и электричеством.

Цены начинаются от 4000 рублей за сутки в зависимости от выбранного вида жилья и количества людей.

Этно-парк у подножия Торатау

Этно-парк «Торатау». Юрты расположились у подножия шихана как цветок курая

В июле 2020 года у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе появился этно-парк из семи юрт. Все они расположились как цветок курая. Поначалу проживание в юртах было в тестовом режиме – без света и воды. Организаторам важно было открыться, посмотреть, что, к чему и собрать отзывы от посетителей парка.

За эти три технических месяца юрты посетили более 1200 человек. Кто-то приезжал, забронировав заранее, кто-то заглядывал, просто проезжая мимо. Одни заселялись, другие просто приезжали посмотреть. Сейчас администрация этно-парка хочет расширяться дальше – поставить еще несколько юрт.

Вокруг Торатау, кстати, ходит много легенд. Давным-давно юную красавицу Агидель полюбил заносчивый сын правителя Ашак. Девушка не разделяла чувств юноши, и тот убил ее возлюбленного. Тогда Ашак похитил Агидель, но ей удалось сбежать. Юноша все же настиг девушку, его конь пал перед ней. В отчаянии она взмолилась о помощи и превратилась в быструю речку. Ашак и теперь пытался догнать речку, но та ускользала сквозь пальцы. Тогда он бросил к ее ногам свое каменное сердце. Река остановилась на миг, прикоснулась к камню и устремилась дальше, к сестре Каме и матери Волге. С тех пор и появились тут четыре шихана, осколки его каменного сердца — Юрактау, двугорбая гора Куштау, вершина Шахтау и одинокий шихан Торатау, на подножии которого теперь кипит этно-жизнь.

Для посетителей этно-парка есть развлечения – покататься на лошадях, полетать на параплане. Чтобы попасть в юрту, необязательно ее бронировать для проживания – имеется визит-центр, который можно посетить бесплатно.

Зимой одна из юрт превращается в резиденцию башкирского Деда Мороза. Запись к Кыш-Бабаю начинается уже с 15 декабря – он ждет у себя в гостях всех желающих. Также в зимнее время есть другие развлечения: прогулки по заснеженной карстовой провинции на санях, запряженных лошадьми, снегоходах, квадроциклах.

Цены на проживание нужно уточнять у администратора этно-парка.

База отдыха «Мунай» на родине Салавата Юлаева

База отдыха «Мунай». На базе отдыха имеется четыре семейные юрты с размещением до 4-5 человек и одна большая – до 12 человек.

Еще одна база отдыха с юртами разместилась на родине Салавата Юлаева в Салаватском районе республике на берегу реки Юрюзань в деревне Аркаулово, что входит в состав геопарка Янгантау.

Место отдыха в тишине и спокойствии завлекает людей доступными ценами, чистым воздухом, живописной природой и сплавами по реке.

На базе отдыха имеется четыре семейные юрты с размещением до 4-5 человек и одна большая – до 12 человек. В семейной юрте есть три кровати, сделанные из натурального дерева местными мастерами. Те, кто приезжал сюда однажды, хочет возвращаться еще. База отдыха также богата развлечениями – например, можно отправиться в сплав по реке Юрюзань и посмотреть на самые красивые места родины национального героя. Снаряжение для сплава предоставляется, не нужно ничего брать с собой. Также есть баня, и после парения можно окунуться в прохладную реку. Если все юрты заняты, можно остановиться в палатке на территории базы – это стоит 200 рублей. А еще можно порыбачить! Поймать на крючок в чистой реке можно леща, окуня, щуку, красноперку, голавля, подуса и даже налима.

Все, что нужно для рыбалки, на базе готовы предоставить в аренду – удочки, сачок. А для приготовления ухи есть все условия.

На территории «Муная» всегда проводятся интересные мероприятия – например, 25 августа прошел слет студенческой молодежи «Беҙ батырҙар төйәгенән!». Сельская молодежь, собравшись в команды, состязались в волейболе и футболе. Мероприятие было направлено на развитие туризма и спорта, объединение молодежи района.

Цены на проживание начинаются от 1000 рублей, баня – 600, трехчасовой сплав за человека – 700 рублей.