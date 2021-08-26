Сотрудники благотворительного фонда рассказали, как можно помочь больным малышам

В четверг, 26 августа, в пресс-центре «КП-Уфа» выступили фандрайзер фонда помощи тяжело больным детям «Особенные дети» Руфина Бускунова и инструктор методист ЛФК фонда Алия Мальцева.

Благотворительный фонд «Особенные дети» появился еще в 2016 году благодаря врачу-неонатологу Файрузе Латыповой. Фонд занимается поддержкой и оказанием помощи маленьким детям, включая новорожденных и недоношенных, у которых выявлены какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Многие из малышей прошли через реанимацию и имеют большой риск остаться инвалидами, и задача фонда – лечение и абилитация таких детей, чтобы они получили шанс на здоровую жизнь.

Благотворительный фонд «Особенные дети» регулярно проводит и различные благотворительные акции. Например, совсем скоро 1 сентября, когда ученики завалят своих учителей десятками букетов, которые завянут и отправятся на помойку уже через несколько дней. Именно для этого была придумана благотворительная акция «Дети вместо цветов».

- Можно подарить букет от класса, или каждый ребенок принесет по одному цветку, а потом собрать чудесный букет, а вырученные средства отдать на благотворительность. Учителя оценили и охотно участвуют в этих благотворительных акциях, а сами ученики с ранних лет учатся добру и состраданию. Главное, такие моменты нужно обсуждать, а саму благотворительность ни в коем случае не навязывать, поскольку это дело сугубо индивидуальное, - рассказала фандрайзер фонда помощи тяжело больным детям «Особенные дети» Руфина Бускунова.

В скором времени мы выпустим большой материал по итогам беседы с представителями благотворительного фонда, где подробно расскажем, с какими проблемами сталкиваются волонтеры и родители особенных детей.