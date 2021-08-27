Беречь сердце, чтобы жить долго

Заведующий отделением кардио- и сосудистой хирургии клиники БГМУ Аркадий Долганов.

Статистика неумолима: на сегодняшний день болезни сердечнососудистой системы являются самой распространенными в Башкирии после коронавируса. И если раньше инфаркты и инсульты встречались, в основном, у пожилых пациентов, то сейчас на операционном столе можно встретить и молодых трудоспособных людей. Как сохранить свои сердце и сосуды здоровыми, и чем опасен коронавирус для «сердечников», рассказал заведующий отделением кардио- и сосудистой хирургии клиники БГМУ Аркадий Долганов.

- Важную роль в развитии сердечнососудистых болезней играют наследственный фактор и образ жизни. Если вы мало двигаетесь, имеете вредные привычки, неполноценно питаетесь, то риск болезней сердца и сосудов возрастает. Наиболее часто встречается атеросклероз, который поражает магистральные артерии. Поэтому очень важно обнаружить заболевание на ранней стадии и начать своевременное лечение, - объясняет Аркадий Долганов.

Клиника БГМУ занимает лидирующие позиции среди клиник республики и даже России по разнообразию методов диагностики - коронарография, ангиография, КТ и МРТ-ангиография сосудов, сцинтиграфия – все эти методики позволяют полностью обследовать сердечнососудистую систему, выявить проблемы и на ранних этапах оказать помощь. Причем обследование и лечение в клинике может получить абсолютно бесплатно каждый житель России по полису ОМС.

Особую опасность для сердца и сосудов представляет коронавирус, который повышает свертываемость крови, делая ее вязкой. Поэтому частым осложнением ковида является тромбоз: сгустки крови закупоривают сосуды, вызывая инфаркты, инсульты и ишемическое поражение других органов.

- Для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно, в поликлинике выдают препараты, разжижающие кровь и предотвращающие тромбообразование. Что касается распространенного мифа, что вакцинация становится причиной тромбов – это не так. Напротив, всем нашим пациентам мы настоятельно советуем привиться, чтобы избежать серьезных осложнений, - советует Аркадий Долганов.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

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