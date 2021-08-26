Собираем уфимского школьника к 1 сентября на одну «президентскую» выплату. Что получилось в итоге

Собрать ребенка в школу - задача не из легких Фото: Евгения ГУСЕВА

Признаться честно, я ненавижу август. И дело не в том, что скоро осень, дожди, депрессия. Скоро в школу, а значит, откладывать походы по школьным ярмаркам и канцелярским магазинам уже не получится. Здравствуй, валерьянка и нервный тик.

В этом году Президент России Владимир Путин вновь порадовал родителей школьников единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей. Сумма, по мнению властей, - вполне достаточное подспорье в приобретении школьной формы и других необходимых принадлежностей. В соцсетях, конечно же, разгорелся горячий спор. Одни утверждают, что на десятку ничего и не купишь, другие напоминают, что вообще-то собирать ребенка в школу – прямая обязанность родителей, поэтому скажите и за это спасибо.

Отправимся по магазинам и прошерстим маркетплейсы, а после подсчитаем – возможно ли собрать ребенка в школу, уложившись в 10 тысяч рублей.

ВЫБИРАЕМ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

И хотя мои ученики уже давно не первоклашки, сборы в школу каждый август начинаются практически с нуля. Бурный рост юных организмов не оставляет шанс поносить что-то из прошлогодней школьной формы, хоть и была она куплена с запасом «на вырост».

Лучше выбирать рубашки с коротким рукавом - из них не так заметно вырастают дети Фото: Евгения ГУСЕВА

Замечательно, если у школы есть собственная форма. Это значит, что не нужно ломать голову над разнообразием расцветок и фасонов, а саму форму можно приобрести прямо в школе, куда ее привозят представители фирмы-производителя. В среднем, костюм-двойка (пиджак и брюки) на мальчика обойдется примерно в 4 тысячи рублей. На школьных ярмарках можно подобрать неплохие комплекты белорусского производства с шерстью и минимум синтетики в составе примерно за 4-4,5 тысяч рублей. Обязательно прикупите сменную пару брюк (1800-2000 рублей), так как пачкаются они, особенно осенью, вмиг. Еще одна полезная покупка – школьный жилет, так как в пиджаке часто бывает жарко и неудобно, а жилет не сковывает движения и выглядит весьма стильно. Средний чек – 1500 рублей.

Что касается рубашек, то не нужно скупать весь магазин: достаточно обычной белой рубашки (лучше с коротким рукавом, при вырастании будет меньше бросаться в глаза) для линеек и других торжественных случаев, одной-две рубашки нейтральных оттенков и пары светлых футболок-поло. По затратам выйдет примерно: рубашки по 1500, поло – по 1000 (по скидкам на маркетплейсах можно найти отличные х\б варианты по 600-800 рублей). Галстук и бабочка у нас остались с прошлого года, в среднем можно найти вполне элегантные варианты за 300-500 рублей.

Предоставьте ребенку выбор, он должен быть активным участником школьных покупок Фото: Евгения ГУСЕВА

Итого: набор школьной формы для мальчика обойдется в среднем в 12 тысяч рублей. Безусловно, можно сэкономить еще больше – в эконом-магазинах можно найти и рубашки по 300-500 рублей, и костюм-двойку за 1500, но вот за счет обилия синтетики в составе ребенок будет сильно потеть, а сама одежда быстро покроется катышками и приобретет неряшливый вид

МОДЕЛИ ИЗ ПРОШЛОГОДНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

С девочками все сложнее. Моя пятиклассница гордо заявила, что «стиль решает все», а потому выбирать форму будет сама. В средней школе обычно нет строгой формы, в приоритете – деловой стиль без «вырвиглазных» расцветок. Чтобы не сойти с ума от духоты в очередях на школьной ярмарке, я предоставила свободу выбора в онлайн-магазинах, одобряя или отметая понравившиеся варианты. Итог: школьный сарафан из темно-синей плотной шерстяной ткани со скидкой почти 70 процентов (из прошлогодней коллекции) за 2300, школьный шерстяной жилет за 1200, юбка за 1300, школьные колготки (3 пары за 900 рублей – здесь важно не жалеть денег, иначе уже после первой стирки полиняют и вытянутся безобразными пузырями на коленках), белая блузка за 1400, 2 хлопчатобумажных водолазки по 800 рублей (можно найти и по 500, но обычно все размеры быстро разбирают и пару белых футболок-поло для теплого времени года по 1300. Почему школьная форма для девочек стоит в разы дороже мальчуковой, вопрос остается открытым. От бантов дочь отказалась наотрез, но, если что, за 500 рублей можно купить два шикарных банта-помпона.

На обуви тоже нельзя экономить, в некачественной ноги быстро начинают потеть и уставать Фото: Евгения ГУСЕВА

Итого: родителям школьниц придется раскошелиться основательно, в среднем комплект школьной одежды для девочки будет стоить около 15 тысяч рублей. Мне повезло: в любимом маркетплейсе на школьную форму предлагались сумасшедшие скидки до 80 процентов, поэтому «упаковать» мою пятиклассницу удалось, уложившись в 11300 рублей.

Если вы решились на онлайн-шопинг, заранее изучите отзывы по размерной сетке и качеству одежды, чтобы потом не мучиться с возвратом. А главное помните, экономить на качестве – себе дороже. Можно купить школьный «боекомплект» и за 3-4 тысячи, вот только и хватит его всего на 3-4 месяца.

ВЫБИРАЕМ ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК

Что я точно уяснила за 4 школьных года: не бывает дешевых и при этом качественных рюкзаков. Ну не будет соответствовать ранец ценой 800-1000 рублей необходимым нормативам. За такую цену, увы, не будет ни ортопедической жесткой спинки, ни широких удобных лямок, ни прочного дна, не проваливающегося под тяжестью учебников. Будет супер-яркая расцветка, аляповатый принт и ткань-плащевка сомнительного качества, которая очень быстро потрескается.

Даже с хорошей скидкой прочный и качественный школьный рюкзак будет стоить в среднем 3500 рублей и выше. За 3700 (и скидкой 30 процентов) мы купили рюкзак для пятиклашки, второклашка отправится в школу с прошлогодним рюкзаком. Экономия!

Никогда не экономьте на рюкзаке - спина ребенка скажет потом спасибо Фото: Евгения ГУСЕВА

Школьная обувь – еще один обязательный ежегодный пункт расходов, на котором экономить никак нельзя. С запасом обувь не купишь – будет болтаться и слетать, а к 1 сентябрю в старые туфли ребенок уже и не влезет. Еще одно важное правило: покупайте обувь только с обязательной примеркой, причем желательно чтобы ребенок походил и постоял в обновке хотя бы минут 10. В кожзаме ноги будут безбожно потеть, неудобная стелька и неправильно подобранный подъем – натирать, а совершенно ненужный декор – отвалится через пару недель. И не забываем про белую подошву, иначе в школе могут заставить оттирать черные полосы с паркета. Для мальчиков ценник на школьные туфли колеблется от 2000 до 2500 рублей, для девочки – рублей на 500 дороже. Мы взяли удобные мокасины и туфли за 2200 и 2800 соответственно. Да, дорого, но ваш ребенок скажет потом вам спасибо.

Что касается физкультурной обуви и формы, то сейчас в большинстве спортивных магазинов идут распродажи прошлых коллекций, и можно выбрать отличные кеды или кроссовки в пределах 1200-1500 тысяч рублей и костюм не дороже 2000 рублей.

Итого: рюкзак, школьная обувь и физкультурная обувь для мальчика выйдет около 9 тысяч рублей, для девочки – примерно 10 тысяч рублей.

ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО, ИЛИ ЗАКУПАЕМ КАНЦЕЛЯРИЮ

На этом пункте я искренне хочу пожелать всем родителям терпения и запастись валерьянкой. А еще лучше расслабиться и позволить своему ребенку самостоятельно выбрать между «вот этим здоровским ластиком» и «вооон той зелененькой точилкой». После откидываем откровенное бесполезное, добавляем недостающее – вот мы и закупились канцелярией.

Не буду перечислять абсолютно все, что оказалось в чеке: обычно стандартный набор канцтоваров и тетрадей для всех школьников одинаковый (для младших классов уж точно). Всего на кассе мы заплатили 4200 с копейками и еле унесли пакеты с запасом тетрадей-альбомов-наборов картона и цветной бумаги и т.д. Делим на двоих и получаем по 2100 рублей на школьника.

Тетрадки и альбомы берите с запасом - пригодится Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итак, путем нехитрых подсчетов выходит, что на 10 тысяч собрать ребенка в школу нереально (если, конечно, не скупать все в эконом-магазинах, невзирая на сомнительное качество). Средняя стоимость школьного «боекомплекта» для мальчика обойдется примерно в 23000 рублей, для девочки – около 25000 рублей. Если не полениться и сравнить все ценовые варианты на различных распродажах в маркетплейсах, то можно сэкономить до 5-8 тысяч рублей. При этом «президентская» выплата – действительно оказалась очень хорошим подспорьем, и как минимум комплект формы на нее можно приобрести. Давайте все же не будем забывать, что изначально собирать детей в школу – исключительно обязанность родителей, а вот поддержка от государства – лишь весьма приятный бонус.