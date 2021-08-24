Спортсменка из Башкирии Елена Паутова пронесла российский флаг на открытии Паралимпиады в Японии

ФОТО: Паралимпийский комитет России

Сегодня, 24 августа, в Японии открываются XVI Параолимпийские летние игры. Башкирская спортсменка, двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых, Елена Паутова, в беге на 1500 метров торжественно пронесла российский флаг на открытии вместе с Андреем Вдовиным – 10-кратным чемпионом мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата из Нижегородкой области.

Сама Паутова родом из Краснодарского края, но уже много лет выступает за Башкирию.

Отметим, что всего на Паралимпиаде выступит 241 спортсмен из России, 14 из них - из Башкирии. Они постараются стать лучшими в плавании, фехтовании, лёгкой атлетике и настольном теннисе.