Педагогика свободы: эксперт в области образования Артем Соловейчик посетил Уфу

Уфу посетил эксперт в сфере образования и воспитания Артем Соловейчик, руководитель комитета по образованию партии “Новые люди”. Он обсудил с педагогами и журналистами насущные проблемы преподавательской и научной деятельности в стране, а также предложил пути их решения.

По мнению Артема Соловейчика, современное образование сейчас находится под бюрократическим прессом. Учебные учреждения воспитывают в подрастающем поколении не те качества, которые требуют нынешние реалии. Поэтому, как считает эксперт, из вузов в настоящее время выпускаются не высококвалифицированные специалисты, а молодые люди с бесполезными дипломами.

– Сейчас на быстроразвивающихся предприятиях и корпорациях, которые обновляют себя каждые пять лет, требуются самостоятельные и независимые люди. Если в начале прошлого века тормозом прогресса была неграмотность, то сейчас это отсутствие нестандартного мышления у потенциальных работников, – считает Соловейчик.

Эксперт утверждает, что каждый ребенок индивидуален, и поэтому только с помощью предоставления разнообразных возможностей есть шансы развить таланты абсолютно у любого из детей.

Артем Соловейчик выделяет три ступени воспитания самостоятельности в детях: воспитание внутренне свободного человека, формирование целостной картины мира и развитие стремления к самореализации. Специалист считает, что в школах, колледжах и университетах необходимо сделать упор на на развитие нестандартного мышления, решение общественно значимых и фундаментальных задач, а также приобретение практических знаний.

ИЗБАВИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ИЗЛИШНЕГО КОНТРОЛЯ

На встрече также затронули тему ЕГЭ. По мнению Соловейчика, образование в стране крайне формализовано. Из-за отчетности и контроля в виде тестов и экзаменов школьники находятся, особенно в последние годы обучения, в нескончаемом психологическом напряжении.

– ЕГЭ – это мощный инструмент для социального роста. Однако экзамен должен быть добровольным и необходимо предоставлять несколько попыток для его сдачи. ЕГЭ должны проводить независимые и негосударственные компании, а его результаты могут принадлежать только ученику и его семье. Надо запретить использовать результаты экзамена для оценки качества работы учителя, школы, региона, – подчеркнул Артем Соловейчик.

ОТМЕНИТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС

Одной из ключевых образования в стране Соловейчик видит в отсутствии комфортных условий для работы учителей. Как утверждает эксперт, высокие нагрузки и низкая зарплата не позволяют работать с полной отдачей. У преподавателей попросту нет времени заниматься обучением и саморазвитием из-за нескончаемой отчетности, которая забирает так много времени и сил.

Как считает Соловейчик, Рособрнадзор лишь мешает педагогическому процессу. Ведомство, по утверждению специалиста, необходимо упразднить. Сейчас оно является излишне бюрократизированным инструментом контроля над педагогами.

– Необходимо ввести единую федеральную оплату в размере 75 тысяч рублей в месяц за одну педагогическую ставку. Нужно запретить принуждение к сверхнагрузкам. Принципом работы должна быть академическая свобода педагога. Ведь педагог – это призвание. Учит человек, а не программа из министерства, – заявил Соловейчик.

Образование – одна из ключевых проблем России, по мнению Соловейчика. Эксперт считает, что, только воспитав поколения самостоятельных, эрудированных людей с нетривиальным мышлением, можно рассчитывать на формирование по-настоящему свободного общества.

– Быть родителем свободного человека – трудно. Еще более трудно – быть учителем свободных детей. И, наверное, самое трудное – быть государством свободных людей, – заключил Артем Соловейчик.