Заразиться может и домохозяйка, и бизнесмен: что жителям Башкирии нужно знать о ВИЧ

Знать свой ВИЧ-статус - обязанность каждого Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже в 21 веке многие люди до сих пор уверены, что ВИЧ – это удел маргиналов. Мол, если ты не практикуешь гомосексуальные отношения, не употребляешь наркотики внутривенно и не относишься к работникам коммерческих секс-услуг, заразиться вирусом попросту невозможно. Это далеко не так, и сейчас ВИЧ-положительные пациенты встречаются среди самых обычных людей – бизнесменов, домохозяек, менеджеров, студентов. Ведь 87 процентов случаев заражения приходится на самый обычный незащищенный половой акт.

Как жить с ВИЧ полноценной жизнью, не боясь заразить своего партнера, где получить антиретровирусную терапию, а также бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус, рассказал в эфире «Комсомольской правды» руководитель РОО «Позитивная среда» Артур Гильманов.

Самая важная задача РОО "Позитивная среда" - помощь пациентам с положительным ВИЧ-статусом

«НАША ЦЕЛЬ – ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ»

Изначально РОО «Позитивная среда» появилась еще в 2016 году как инициативная добровольческая группа. В 2017, получив статус НКО, волонтеры сделали акцент на работе с ВИЧ-положительными пациентами, поскольку на тот момент в Башкирии не было ни одной общественной организации для помощи таким пациентам.

- Мы расширили штат с 5 до почти 20 человек, и сейчас мы работаем как сообщество профессиональных специалистов – врачей-инфекционистов, психологов, равных консультантов. Наша цель - повысить качество жизни людей, живущих с ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями – туберкулезом и гепатитом. Мы помогаем людям получить консультацию специалистов на дому, с доставкой антиретровирусной терапии и продуктовых наборов, поскольку встречаются разные ситуации, - рассказывает Артур Гильманов.

РОО "Позитивная среда" появилась в Уфе в 2017 году Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Эпидемия коронавируса также внесла коррективы в работу пациентской организации – в ход пошли дистанционные технологии. Теперь получить поддержку можно по телефону многоканальной горячей линии, а также в соцсетях – например, написать в директ инстаграма «Позитивной среды (www.instagram.com/pozitivsreda) и получить консультацию специалиста, минуя запись и долгое ожидание приема.

КАК ПОВЛИЯЛ КОВИД НА СИТУАЦИЮ С ВИЧ В БАШКИРИИ

Многие ВИЧ-инфицированные переживают, что из-за пандемии коронавируса попасть к врачу-инфекционисту будет совсем непросто. В какой-то степени это действительно так, многие специалисты теперь трудятся в ковид-госпиталях.

- СПИД-Центр старается активно восполнить все эти пробелы, чтобы ожидание приема у специалистов было минимальным. Благодаря новому зданию, там практически нет очередей. Более того, Башкирия находится на передовой по качеству оказания медицинских услуг – у нас самое меньшее время ожидания в очередях, пациенты получают своевременную качественную помощь, несмотря на эпидемию ковида. У нас есть полноценный запас медикаментов для каждого, кто захочет лечиться. И это настоящий успех, потому что еще 5-6 лет назад все было совсем иначе, - перечисляет руководитель пациентской организации.

На что действительно повлияла эпидемия ковида и самоизоляция в 2020 году – так это на количество выявленных ВИЧ-положительных пациентов, поскольку исследований проводилось в разы меньше. Так, например, на 30 июня в республике зарегистрировано 1106 новых случаев заражения, из них 59 процентов – мужчины. К сожалению, по статистике, осенью отмечается максимальный прирост заражений, поэтому об окончательных цифрах можно будет судить только в январе 2022.

«ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ 2021»

Одна из важных задач РОО «Позитивная среда» — это возможность быстро, анонимно и абсолютно бесплатно пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. В 2021 году Башкирия присоединилась к IV всероссийской акции, проводимой Минздравом РФ, «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».

Акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" будет проводиться в Башкирии уже в четвертый раз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Эта акция призвана привлечь как можно больше людей к информированию и тестированию на ВИЧ. Например, в прошлый раз это был поезд с составом специалистов: можно было прийти на станцию, где остановился поезд, и пройти обследование на ВИЧ и получить полноценную консультацию. В этом году это будут автобусы, которые остановятся на главных площадях Уфы (24 августа), Стерлитамака и Салавата (23 августа). Любой желающий может прийти, абсолютно анонимно и бесплатно пройти тест, получить бесплатную консультацию и узнать в течение 5-10 минут свой ВИЧ-статус. Также можно получить консультацию психолога и равных консультантов – тех людей, которые уже живут с положительным ВИЧ-статусом и прошли специальную подготовку на социального работника, - рассказывает Артур Гильманов.

Работа равных консультантов действительно необходима. Важно, чтобы человек, впервые узнавший о своем положительном статусе, не только получил профессиональную поддержку психолога, но и посоветовался с теми, кто уже живет с этим диагнозом. Многие действительно после таких разговоров легче принимают свой диагноз и немедленно приступают к лечению.

ПРИНИМАЯ ТЕРАПИЮ, РИСК ЗАРАЗИТЬ ПАРТНЕРА СВОДИТСЯ К НУЛЮ

Еще одна важная задача пациентской организации: уговорить человека с ВИЧ начать прием антиретровирусной терапии. Только так ВИЧ-инфицированный может жить полноценно и качественно, без ущерба своему здоровью и здоровью своих близких.

Тестирование на ВИЧ проводится быстро, бесплатно и анонимно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Доказано, что, если человек получает терапию, вирусная нагрузка в его крови становится неопределяемой, и он не может передать вирус половому партнеру, - подчеркивает Артур Гильманов. - Антиретровирусная терапия абсолютно бесплатна для каждого ВИЧ-инфицированного. При этом для каждого пациента терапия подбирается индивидуально, чтобы избежать (или хотя бы минимизировать их) побочных эффектов. Препараты приобретаются за счет средств Минздрава РФ, который ежегодно выделяет на их закупку 20-25 млрд рублей.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ НА МАНИКЮРЕ ИЛИ СЕАНСЕ ТАТУИРОВКИ

Развеял Артур Гильманов еще один очень распространенный миф относительно способа заражения ВИЧ-инфекцией. Многие, например, уверены, что вирус можно подхватить на маникюре, педикюре или сеансе татуировки, особенно, если мастер не заморачивается с дезинфекцией инструментария.

- Риск заразиться ВИЧ в подобных случаях практически сводится к нулю. Вирус иммунодефицита человека очень неустойчив в окружающей среде, и нужно чтобы на инструменте оставалась свежая кровь, чтобы заразиться. А вот заразиться гепатитом С во время подобных процедур можно запросто, не зря его называют «ласковым убийцей» - он очень устойчив во внешней среде. Поэтому важно просить мастера просить либо при вас стерилизовать все инструменты, либо вскрывать упаковку с новыми. В больницах вы можете быть спокойны – там используют строго одноразовый инструментарий. А в операционных все инструменты проходят тщательную стерилизацию, - объяснил руководитель РОО «Позитивная среда».