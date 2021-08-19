Озеро Тургояк и остров Веры: едем из Уфы на самое чистое озеро Урала

В народе Тургояк называют младшим братом Байкала. Фото: Эльвина АПАРИНА

Вы видели прогноз погоды на предстоящие выходные? По данным синоптиков, ожидается до +38 градусов жары. Погода как будто намекает – выбирайся уже из города и проведи незабываемые последние выходные лета 2021 года на водоеме. «КП-Уфа» расскажет о невероятном озере Тургояк, что находится в соседней Челябинской области. Что посмотреть, как добраться и где разместиться – в этом материале.

Младший брат Байкала

В народе Тургояк называют младшим братом Байкала. Оно и не зря – здесь кристально чистая вода. Она почти всегда прохладная и немного прогревается лишь к августу. До июня на озере может лежать снег и лед. Благодаря особому планктону, вода в озере под лучами солнца как бы светится, серебрится изнутри. Озеро не очень большое – его длина не более 8 км, ширина — 6 км, пишет портал NashUral.ru.

Палатку спасают от палящего солнца многовековые сосны Фото: Эльвина АПАРИНА

Есть две легенды о том, как произошло озеро Тургояк. Первая гласит, что озеро произошло от башкирских слов тур – «стой» и аяк – «нога», вторая же версия говорит о том, что название Тургояк тюркского происхождения, но переводится как «верхнее», то есть или горное, или главное озеро. Оба названия очень ему подходят, так как долгое время озеро считалось священным, запретным среди башкирских племен. На самом деле отдых на озере Тургояк – не просто лежание на пляже и готовка на костре. Можно найти уйму развлечений.

1. Порыбачить

Тургояк – не только самое чистое озеро Урала, но и самое глубокое. А рыбы-то здесь сколько водится! Встречаются карась, форель, щука, пескарь, ёрш, налим. Если соберетесь приехать сюда, захватите с собой удочку, чтобы побаловать компанию вкусной ухой на костре или рыбкой на углях. Рыбачить можно круглый год, законом не запрещено. Только вот у берегов можно поймать лишь мелочь. Да и рыбачить особо неоткуда – везде купаются люди. Более крупная рыба – вдали, поэтому, если у вас есть резиновая лодка, вам повезло!

2. Отправиться в тур на квадроциклах

Многие турбазы на Тургояке предлагают катание на квадроциклах по самым живописным и незабываемым местам озера Тургояк и соседнего Инышко. Инструкторы покажут вам и небольшие горы, и реки. Все маршруты проложены так, чтобы Вы посетили самые интересные и красивые места.

3. Посетить ярмарку «Михайловский торжок»

Всем, кто приезжает на озеро с июня по август, рекомендуется побывать на ярмарке «Михайловский торжок», устраиваемой возле храма Михаила Архангела в поселке Тургояк. Местные жители занимаются народным промыслом, и на ярмарке всегда представлен большой выбор сувениров ручной работы.

4. Посетить экстрим-парк

Экстрим-парк на Тургояке представляет собой последовательные препятствия на канатных трассах различной степени сложности, расположенных на высоте от 1 до 6 метров над землей и закрепленных на стволах деревьев. Посетители поочередно стартуют и продвигаются по препятствиям соразмерно своим физическим возможностям. Каждый участок трассы представляет собой различные элементы, подвешенные на тросах: лестницы, бревна, бруски, сетки и прочее. Такое может понравиться и взрослым, и детям.

5. Сходить в русскую баню

Почти все туристические базы на Тургояке имеют свою баню. А чтобы ее посетить, необязательно останавливаться на турбазе, можно просто арендовать отдельно баню.

Изумрудное озеро, свежий воздух, первозданная природа – идеальное место, чтобы дать отдохнуть телу и воспрянуть духом после городской суеты. Те, кто побывали в горячей русской бане, а потом окунулись в прохладный чистейший Тургояк, ощутили целебный эффект.

6. Покататься на сап-досках

Пожалуй, не осталось водоема, на котором не сдавали бы в аренду сап-доски.

Stand Up Paddle или сокращенно SUP – это словосочетание в переводе на русский означает «Стоя с веслом». Серфинг стоя с веслом на доске – это относительно новый и очень многосторонний вид водного спорта, чья популярность растет с каждым днем. Тургояк же идеально подходит для сап-спорта – вода спокойная, волн почти нет, кругом свежий воздух и потрясающие виды на горы.

Остров святой Веры

Ну и, вишенка на торте – это остров святой Веры на озере Тургояк. Он представляет собой археологический заповедник. Здесь в былые времена обитали старообрядцы. На острове сохранились остатки старообрядческого скита, а также доисторические сооружения: мегалиты возрастом около 6 тысяч лет. На самом деле на озере есть несколько археологических памятников, но остров Веры – самый известный. Остров находится около западного берега озера. При низком уровне воды в озере остров превращается в полуостров, соединяясь с берегом перешейком.

На острове Веры множество пещер Фото: Эльвина АПАРИНА

Вокруг острова очень много легенд. Историки рассказывают, что в начале прошлого века здесь в каменной землянке жила отшельница Вера, а еще раньше здесь скрывался соратник Пугачева, и в честь его остров долгое время назывался Пинаевским. Сохранились предания о староверах и монахах, живших в каменных кельях на острове. Об этом всем расскажут вам на острове.

Каждый, кто приезжает на озеро, старается посетить это место. И из-за большого наплыва туристов на остров Веры археологи забили тревогу. Сейчас это место считается заповедником, попасть сюда можно только с экскурсией. В будущем археологи снова хотят ужесточить правила посещения острова.

Добраться до острова можно на яхте, которые отчаливают от любой туристической базы. В сопровождении профессионального шкипера, вы быстро домчите к острову, который очарует вас. Стоит такое удовольствие от 1000 рублей за человека.

Добраться до Веры можно на яхте Фото: Эльвина АПАРИНА

Где разместиться

Остановиться можно в палатке или на базах отдыха на берегу озера. Для палаток есть организованные палаточные лагеря со скамейками и беседками. Поставить палатку в таких местах стоит от 300 рублей. Стоит учесть, что народу в таких местах очень много. Есть также дикие места. Минус их в том, что нет скамеек, туалетов, зоны не обрабатываются от комаров и клещей, зато бесплатно и людей мало. Если у вас внедорожник или просто высокая машина, вы найдете безлюдное место, если хорошо поищете. Также можно поставить палатку на территории турбаз, но за это берут неприлично дорого – 1500 рублей. Зато разрешают воспользоваться туалетами, мангалами.

Всего на территории озера пять турбаз – «Форелька», «Кристалл», «Золотой пляж», «Фонград» и «Жемчужина Урала». Размещение, питание и развлечения в них стоят очень дорого – за двухдневный семейный отдых можно отдать порядка 30-40 тысяч рублей, если ни в чем себе не отказывать.

Как доехать

Доехать из Уфы до озера Тургояк не составит труда – едем в Миасс по трассе М-5 в сторону Челябинска, заезжаем в него, а потом двигаемся по указателям на Тургояк. Также можно включить навигатор и заехать к озеру со стороны соседнего города Златоуст. Дорога ровная, асфальтированная вплоть до озера.

Учитывайте, что трасса всегда перегружена – выезжайте в дорогу с рассветом, чтобы не застать большое количество грузовиков. Дорога до озера без пробок займет 3,5-4 часа, с пробками может растянуться и до 6 часов.