Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт16 августа 2021 16:00

«Уфа» одержала первую победу в сезоне

Башкирская команда обыграла «Нижний Новгород» в гостях со счетом 1:2.
Рустам МАКСЮТОВРустам МАКСЮТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Руслан Самарин, ФК «Нижний Новгород»

Руслан Самарин, ФК «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Уфа» сумел побороть сопротивление «Нижнего Новгорода». При этом первый тайм получился невероятно тяжелым. Хозяева имели, как минимум, три-четыре стопроцентных голевых момента, но каждый раз стеной на пути мяча вставал вратарь Александр Беленов. Были и выходы один на один, и классные розыгрыши стандартных положений – башкирские защитники явно не справлялись.

Перетерпев первую 45-минутку, футболисты «Уфы» отдышались и заиграли чуть спокойнее. И свои моменты транжирить, в отличие от соперника, не собирались. На 48-й минуте Агаларов воспользовался нерасторопностью обороны «Нижнего» и выбежал на рандеву с Нигматуллиным. Далее последовал точный удар в угол, и вот на табло загорелось 0:1.

Подопечные Александра Кержакова после пропущенного гола чуть расстроились, стали менее активнее, но все равно сумели ответить. Сработал стандарт. Дебютант Кечкеш выпрыгнул выше всех и все-таки переиграл Беленова – 1:1.

Только вот радость была недолгой. Буквально через пару атак Нигматуллин в штрафной не успел к мячу и срубил Агаларова. Стопроцентный пенальти, который вызвался исполнять Иванов. Бронзовый призер Евро в составе сборной России выдумывать ничего не стал и мощно пробил в угол без шансов для вратаря – 1:2.

В оставшееся время башкирская команда перестроилась и, скорее, думала о сохранении счета. Что и понятно, победа была невероятно важна как и с психологической точки зрения, так и с турнирной.

После матча главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов не скрывал своей радости:

- Как и предполагалось, матч получился тяжелым, было много борьбы, единоборств. «Нижний Новгород» хорошо стартовал в премьер-лиге, у команды появилась уверенность. В первом тайме мы проиграли много борьбы в верховых единоборствах, нас несколько раз выручил Беленов. Во второй половине внесли коррективы и действовали более агрессивно, благодаря этому забили два гола.

КАРТИНА ДНЯ