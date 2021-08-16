«Уфа» одержала первую победу в сезоне

Руслан Самарин, ФК «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Уфа» сумел побороть сопротивление «Нижнего Новгорода». При этом первый тайм получился невероятно тяжелым. Хозяева имели, как минимум, три-четыре стопроцентных голевых момента, но каждый раз стеной на пути мяча вставал вратарь Александр Беленов. Были и выходы один на один, и классные розыгрыши стандартных положений – башкирские защитники явно не справлялись.

Перетерпев первую 45-минутку, футболисты «Уфы» отдышались и заиграли чуть спокойнее. И свои моменты транжирить, в отличие от соперника, не собирались. На 48-й минуте Агаларов воспользовался нерасторопностью обороны «Нижнего» и выбежал на рандеву с Нигматуллиным. Далее последовал точный удар в угол, и вот на табло загорелось 0:1.

Подопечные Александра Кержакова после пропущенного гола чуть расстроились, стали менее активнее, но все равно сумели ответить. Сработал стандарт. Дебютант Кечкеш выпрыгнул выше всех и все-таки переиграл Беленова – 1:1.

Только вот радость была недолгой. Буквально через пару атак Нигматуллин в штрафной не успел к мячу и срубил Агаларова. Стопроцентный пенальти, который вызвался исполнять Иванов. Бронзовый призер Евро в составе сборной России выдумывать ничего не стал и мощно пробил в угол без шансов для вратаря – 1:2.

В оставшееся время башкирская команда перестроилась и, скорее, думала о сохранении счета. Что и понятно, победа была невероятно важна как и с психологической точки зрения, так и с турнирной.

После матча главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов не скрывал своей радости:

- Как и предполагалось, матч получился тяжелым, было много борьбы, единоборств. «Нижний Новгород» хорошо стартовал в премьер-лиге, у команды появилась уверенность. В первом тайме мы проиграли много борьбы в верховых единоборствах, нас несколько раз выручил Беленов. Во второй половине внесли коррективы и действовали более агрессивно, благодаря этому забили два гола.