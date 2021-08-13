Как же красиво! Велопутешественник Александр Иванов о лучших туристических местах в Башкирии

Фото: YouTube-канал «вДудь»

В прошлом году в очередном интервью известного журналиста Юрия Дудя зрители могли увидеть необычную персону. Энергичный мужчина находился 17 дней в пути и проехал 2,5 тысячи километров. Такой длинный путь он проделал, чтобы покорить пик Мустая Карима, расположенный в Кабардино-Балкарии.

Этим путешественником оказался наш земляк, слесарь из Уфы, Александр Иванов. В беседе с «КП-Уфа» мужчина рассказал о своих любимых веломаршрутах в Башкирии, а также поделился советами о том, как приобщиться к велосипедному туризму.

Как признался нам Александр, велотуризмом он занимается не так уж и давно – всего лишь семь лет. Изначально он купил велосипед для поездок на дачу. Однако после знакомства с представителями уфимского велосообщества, мужчина начал ездить по городу, выходить в однодневные походы на Урал, а затем уже созрел и до больших путешествий по просторам страны.

– Из всех видов туризма предпочитаю именно велотуризм, так как в отличии от, например, пеших походов, велопутешествия позволяют посетить и увидеть больше интересных мест. Плюс все снаряжение едет не у тебя на плечах, а на велосипеде – это очень удобно, – поделился Иванов.

Фото: facebook.com/anton.sazonov.12

«ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ»

Для того, чтобы заняться велотуризмом, по мнению путешественника, не так уж и важно, какое у человека снаряжение и какая физическая подготовка. Ключевое в этом, как считает Иванов, – стремление и желание.

– Ездить можно хоть на чем. Видел людей, которые и на дешевых «Аистах» путешествуют, и даже на BMX (трюковый велосипед. – Ред.). На них, конечно, сложнее, чем на специализированном велосипеде, но все же. Снаряжение абсолютно базовое – палатка, спальник и коврик. Начинать лучше с небольших походов, а затем пробовать дальше и ориентироваться на свои ощущения, – отметил велотурист.

Может показаться, что велотуризм – весьма затратное увлечение, однако, по мнению Александра Иванова, это совсем не так.

– Сидеть дома дороже. Когда едешь, тратишься только на еду. Снаряжение хватает на несколько путешествий, один раз необходимым закупился и все. Периодически, конечно, что-то приходится обновлять, но и это не так уж и затратно, – считает велопутешественник.

Фото: vk.com/ant_sazonov

САМЫЕ УДОБНЫЕ ВЕЛОМАРШРУТЫ

Тем, кого интересуют конкретные маршруты, по которым проще и безопаснее всего прокатиться по просторам Башкирии, Иванов рекомендует обратиться к путеводителю Антона Сазонова.

– Там очень много продуманных маршрутов. Для новичков – это самое то. Там предусмотрено даже то, что, если что-то пошло не по плану, в любой момент можно сойти с маршрута и уехать на электричке до города. Там также отмечены все гостиницы, где можно остановиться. Даже места для палаток есть. И, естественно достопримечательности, которые можно посмотреть, – поделился Александр.

Напомним, Антон Сазонов и его команда в ходе 2020 года организовали серию экспедиций по муниципальным районам Башкирии. Обработав собранный массив информации, энтузиасты сформировали 13 веломаршрутов.

– Башкирия, на мой взгляд, обладает идеальными условиями для простого и массового активного туризма: дружелюбный рельеф, отличный набор достопримечательностей и адекватное расстояние между ними. Наши маршруты проходят по наиболее интересным местам. В их основе маршрутов используются региональные автодороги с низким трафиком, начальные и конечные точки привязаны к железнодорожным станциям, – рассказал Сазонов.

С помощью созданных маршрутов путшественник рассчитывает сделать велотуризм более доступным для жителей республики.

– Раньше активный туризм позиционировался как спорт, как некое преодоление трудностей и, в том числе, себя. Считаем, что это устаревший формат. Поэтому при построении наших маршрутов мы руководствовались принципом: массовый активный туризм – это, прежде всего, отдых, а не спорт, – отметил основатель проекта «VeloRussia».

13 получившихся маршрутов охватывают практически всю территорию республики и частично проходят по Челябинской области. Ознакомиться с ними можно на сайте проекта «VeloRussia».

Александр Иванов солидарен с Сазоновым насчет того, что активный туризм не должен восприниматься как спорт. По его мнению, главное в велопутешествиях – наслаждение от самого процесса.

– Сложность маршрутов зависит от почвы, перепадов высот и других факторов. Но это все преодолеваемо. Ведь велопутешествия – это не соревнования. Здесь не нужно гнать на скорость и ставить рекорды. Можно в любой момент спешиться и просто прогуляться, наслаждаясь видами, – отметил велотурист.

Зубчатки Фото: Андрей КУЗЬМИН

ЛЮДИ И ПРИРОДА БАШКИРИИ

В случае, если велопутника застигнет врасплох поломка или случится травма, ему, как рассказал Иванов, всегда могут прийти на помощь местные жители. Жители республики, по мнению Александра Иванова, очень отзывчивы и приветливы.

– Жители Башкирии гостеприимны. Мы часто отправляли травмированных велосипедистов в город вместе с местными жителями. Даже в деревнях люди вызывались, чтобы подбросить до города. Многие очень приветливы к велосипедистам да и в принципе к туристам. Хозяева магазинов открывают свои двери уже после закрытия, кто-то предлагает продукты собственного производства, а кто-то просто угощает чаем, – рассказывает велопутешественник.

Наш собеседник также рассказал о своих любимых в Башкирии веломаршрутах и местах. Все из них он рекомендует посетить не только гостям республики, но и самим жителям региона.

– Очень живописны Южный Урал и Белорецкий район. Могу порекомендовать маршрут Бриштамак-Инзер – не особо большой километраж, но зато какие места! Голубое озеро – красивое и недалеко от Уфы. Из Инзера до Айгира тоже можно доехать на велосипеде. Оставляешь транспорт внизу, забираешься на Зубы Шурале, а потом спускаешься, садишься на электричку и едешь спокойно домой. Также рекомендую маршрут Корпачево-Аша. Еще можно посетить Леденую пещеру и гору Иремель, – советует Александр Иванов.

Иремель Фото: Андрей КУЗЬМИН

ВЕЛОМАРШРУТЫ НЕОБХОДИМО БЛАГОУСТРОИТЬ

Несколько месяцев назад Антон Сазонов заявил о необходимости обновления туристического законодательства. Он выразил надежду на то, что вместе с переменами в законе, созданные его командой маршруты получат официальный статус, и вместе с этим появится правовая основа для их благоустройства.

Путешественник Александр Иванов тоже считает, что некоторые веломаршруты страдают от недостаточного благоустройства.

– Осинский водопад – очень посещаемое место, там обустроен палаточный лагерь. Там можно поставить палатку, есть доступ к воде, мусорные баки и туалеты. Но так, к сожалению, не везде. На некоторых маршрутах не хватает благоустроенных мест для стоянок, – посетовал велотурист.

Голубое озеро Фото: Андрей КУЗЬМИН

НИЗКАЯ КУЛЬТУРА ТУРИЗМА

Велопутешественник, помимо прочего, с сожалением отметил, что многие туристы совсем не приучены к культурном отдыху на природе.

– Люди не знают, как себя вести, выбираясь на природу: много мусорят и жгут костры в неположенных местах. Необходимо просвещать людей, и тем самым повышать культуру туризма. В этом году в региональных парках ввели плату за вход. Если будут поддерживать чистоту и порядок, то почему бы и нет, – считает Иванов.

Напомним, в этом году за вход в парки «Аслыкуль» и «Кандрыкуль» начала взиматься плата размере 250 рублей за человека, а за проход в «Иремель», «Мурадымовское ущелье» и «Зилим» придется отдать 200 рублей. Плата единоразовая, независимо от того, на какой срок турист решил остаться в парке: на несколько часов или на несколько дней.

Платить за вход необходимо далеко не всем. 60% населения республики могут пройти на территорию парков абсолютно бесплатно. В льготную категорию вошли пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей многодетные родители, ветераны боевых действий, инвалиды и их сопровождающие.

Деньги, которые собирают с посетителей парков, как заявили чиновники, тратятся на поддержание чистоты и порядка природных зон, на заработную плату сотрудников, услуги охраны и спасателей.