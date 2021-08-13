Чтобы поход не завершился трагедией: о чем нужно помнить жителям Башкирии, отправляясь в горы или в лес

Даже отправляясь в однодневный поход, тщательно продумайте свою экипировку Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вот уже и кончается лето, и многие жители Башкирии спешат воспользоваться последними теплыми деньками и отправиться куда-нибудь в поход или хотя бы в лес – за грибами и ягодами. Вот только, к сожалению, многие считают, что для покорения горной вершины и уж тем более для прогулки за грибами не требуется никакой специальной подготовки: хватит удобных кроссовок и энтузиазма.

Какие основные ошибки совершают туристы в походах, что делать, если ты заблудился, и что нужно взять с собой, чтобы не пропасть в лесу – в эфире «Комсомолки» рассказала методист Госкомитета РБ по ЧС Надежда Отвесова.

ДАЖЕ ОБЫЧНАЯ ШОКОЛАДКА – ЭТО УЖЕ ЗАПАС ЭНЕРГИИ

Итак, какую же главную ошибку допускают туристы, отправляясь в поход в лес или горы?

- Многие туристы, к сожалению, часто относятся безалаберно к собственной же безопасности. Мол, идем в поход на день – зачем особо заморачиваться с подготовкой, погуляю и вернусь. Это неправильно. К любому походу (неважно, без ночевки или на несколько дней) нужно готовиться заранее и продумывать экипировку, где, по сути, будет только меняться количество съестных припасов и запасов воды, - объясняет Надежда Отвесова.

Отправляясь за грибами, сообщите родным, в каком именно районе вы будете находиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, что всегда должно быть в туристическом рюкзаке? Во-первых, это средства навигации – компас, навигатор, карта. Всем этим необходимо уметь пользоваться, иначе какой от них прок? Во-вторых, даже отправляясь в лес за грибами, обязательно возьмите с собой запас еды и воды.

- Закиньте в рюкзак хотя бы пару шоколадных батончиков. Это даст запас силы и энергии для движения. Если вы идете компанией, вода и припасы должны быть не в одном рюкзаке, а у каждого члена похода, чтобы в случае, если кто-то потеряется или отстанет, он был обеспечен провизией, - перечисляет спасатель.

Кроме того, не поленитесь запастись комплектом сменной сухой одежды. Вы точно оцените этот совет, если случайно упадете в воду или попадете под дождь. Не забудьте взять спички, аптечку, особенно, если у вас есть какие-то хронические заболевания. Но даже если вы полностью здоровы, минимальный запас перевязочных средств (хотя бы бинт!),анальгетик и препарат против аллергии (даже укус пчелы может привести к анафилактическому шоку) в походной аптечке должен быть.

НУЖНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ СВОИ МАРШРУТЫ У СПАСАТЕЛЕЙ?

Многие начинающие туристы задаются вопросом – нужно ли регистрировать у спасателей однодневный маршрут (про многодневные тут речь не идет, это обязательное условие – Ред.). Ответ: если вы собираетесь в горы – да. Если вы можете заблудиться и потеряться – тоже да. Регистрация нужна для того, что если вы в обозначенное время не выйдете на связь, вас сразу же оперативно будут искать, причем заранее зная, в каком районе вы находитесь. Если все же вы решили не регистрироваться, то хотя бы сообщите своим родственникам и друзьям, куда именно вы собираетесь и когда должны вернуться.

- Нынешним летом из-за аномальной жары «потеряшек» не так много. А вот к осени обычно их число значительно возрастает. Например, почти каждый день есть заявки по потерявшимся на Инзерских зубчатках. Буквально на днях группа из трех взрослых и трех детей отправились в поход на Инзерские зубчатки, но не вернулись вовремя. К счастью, все закончилось хорошо – они в лесу вышли на охотничью избушку и переночевали там, а потом их уже нашли спасатели, - рассказывает Надежда Отвесова.

Заблудившись, прислушайтесь: вдруг услышите шум машин или стук топора, и идите на звук Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ЕСЛИ ВЫ ИДЕТЕ В ПОХОД С ИНСТРУКТОРОМ

Нужно ли готовиться к восхождению? Тут все зависит от самого маршрута: есть вершины, куда может подняться и неподготовленный человек – новички, пожилые люди и дети. Но если нет опыта, лучше не рисковать, а выбрать восхождение в составе организованной туристической группы.

- Не забывайте поинтересоваться опытом инструктора, который поведет вас на гору. Дело в том, что в последнее время встречается много инструкторов, которые не имеют совершенно никакого опыта, но все равно зарабатывают деньги на том, что сопровождают людей в походах. Беда в том, что в случае чего, они не смогут оказать первую медицинскую помощь, не имеют опыт выживания в непредвиденных ситуациях. Поэтому обязательно почитайте отзывы на сайте, прежде чем отправляться в поход, - объясняет методист регионального Госкомитета по ЧС.

Отправляясь за грибами, сообщите родным, в каком именно районе вы будете находиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ В ГОРАХ ИЛИ В ЛЕСУ

Итак, что же делать, если вы все же отбились от группы или заблудились, оставшись один на один с дикой природой? Первое и главное правило: не паниковать! Постарайтесь успокоиться, взять себя в руки и вспомнить, где примерно вы потерялись и где можете находиться.

- Вообще все зависит от времени года. Если зима, то сидеть на месте, ожидая помощи, нельзя – есть риск замерзнуть или обморозиться. Так что двигайтесь вперед по тропе. Остановитесь и внимательно вслушайтесь: может, услышите шум дороги, мычание коров, стук топора, тогда идите на этот звук. Можно идти вниз по течению – ручей всегда впадает в какую-то реку, и вы в любом случае выйдете к какому-то населенному пункту. Найдите просеку или линию электропередач и двигайтесь по ней. Если вы отбились от группы, то помните: вам важно не выйти именно к своей группе, а вообще выйти к людям, - объясняет Надежда Отвесова.

Спасатели предупреждают, что если бесцельно блуждать по лесу, шанс выбраться из него весьма небольшой. Поэтому старайтесь запоминать по пути какие-то ориентиры, чтобы воспользоваться ими в случае, если потеряетесь.

- Также очень важно иметь при себе заряженный телефон. С помощью тех же мессенджеров вы можете отправить родственникам или спасателям свою геолокацию. Научите пользоваться этой функцией детей и пожилых людей – такой навык однажды может спасти жизнь. если все же нет интернета, то постарайтесь хотя бы через смс отправить свои координаты. Главное потом – не уходите с обозначенного места, чтобы не разминуться со спасателями, - подчеркивает Надежда Отвесова.