«Уральский Барс»: отправляйся в увлекательное путешествие по Южному Уралу и получи за это награду

Вот такой вид открывается с горы Рассыпной. Фото: BashAdventure

Немногие любители горного туризма знают о проекте «Уральский Барс», который организован региональным отделением Русского географического общества в Башкирии. Суть проекта в том, чтобы пройти семь вершин Южного Урала, высота которых более 1000 метров, и получить за это награду – сертификат и жетон в знак достижения. В список вершин входят самые живописные места Башкирии и Челябинской области, виды с них открываются такие, что дух захватывает! Сегодня «Новости региона» расскажут, что нужно сделать, чтобы получить жетон, как правильно пройти эти семь вершин и кому можно участвовать в проекте.

Как рассказали организаторы, на сегодняшний день за 2021 год получено 600 заявок на прохождение маршрута и уже принято 50 отчетов. Впереди еще 3 месяца, можно успеть покорить вершины и получить награду. Туризм становится увлекательной игрой!

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Проект состоит из двух этапов. Если пройти только первый, то вы получите специальный жетон «7 вершин», а если еще и второй – нагрудный знак «Уральский Барс» и сертификат. В первом этапе нужно покорить 7 вершин высотой более 100 метров. Не любые, а определенные. Расскажем о каждой вершине первого этапа подробнее.

Гора Поперечная 1389 метров или Большой Иремель 1582 метра

Между этими вершинами можно выбирать. Восхождение на обе начинается с деревни Тюлюк Челябинской области.

Гора Поперечная расположена поперек горного плато хребта Зигальга, за что и получила свое название. Гора обильно покрыта сплошным слоем крупных каменных обломков (курумником). Восхождение несложное, но физическая подготовка все же не помешает. Покорив гору, вы попадаете на плато, где легко можно разбить лагерь и приготовить обед, укрывшись от ветра между лесом и могучими скалами.

Большой Иремель принадлежит Башкирии, но подъем на него тоже начинается с Тюлюка. Маршрут не сложный, но долгий. Некоторые взрослые летом берут с собой даже детей, а вот осенью и зимой лучше отказаться от этой идеи – погода здесь непредсказуемая. Дорога к батюшке Иремелю идет по лесу, даже в жаркую погоду здесь прохладно, текут горные ручьи, имеются зоны отдыха в теньке. На вершине, независимо от времени года и погоды, всегда пронзительный ветер. Туристы здесь делают быстро фотографии, а на привал спускаются чуть ниже.

На фото Иремель. Уже с конца октября на многих вершинах лежит снег, идеальное время прохождения маршрутов август-сентябрь Фото: Эльвина АПАРИНА

Рассыпная 1017 метров – Белорецкий район

Путь на гору начинается на окраине деревни Шушпа. Автомобили можно оставить у учебно-тренировочной базы аварийно-спасательной службы. От этой точки до вершины порядка пяти километров. Подготовленные люди уже через полтора-два часа оказываются на вершине, откуда открывается прекрасный вид на Журавлиные болота, хребет Ялангас.

Восхождение считается довольно простым, там нет сложных препятствий, требующих специальных знаний и умений. Он доступен для новичков и для туристов с детьми.

Но стоит помнить, что помимо клещей и комаров вы можете повстречать на маршруте диких животных. Туристы не раз замечали кабаньи тропы и медвежьи следы.

Ялангас 1297 метров – Белорецкий район

Это одна из горных визитных карточек Белорецка, популярная туристическая достопримечательность Белорецкого района. Восхождение начинается с поселка Отнурок, пешком можно добраться примерно за 4 часа.

По пути вам встретится несколько полян, где можно сделать привал, умыться в ручье, перекусить, отдохнуть. У подножия Ялангаса расположено Журавлиное болото, которое местные называют просто Журболотом.

Весь путь до хребта составляет около 12 км.

Ялангас – одна из горных визитных карточек Белорецка, популярная туристическая достопримечательность. Фото: BashAdventure

Кумардак 1318 метров – Белорецкий район

Хребет Большой Кумардак находится в центре дикой части Южного Урала. Отсюда открываются потрясающие виды на горы Ямантау и Большой Иремель. Есть где разгуляться – хребет Кумардак 32 километра!

Курташтау 1019 метров – Учалинский район

Гора Курташ (Курташтау) – одна из самых живописных и высоких вершин хребта Урал-Тау. Гора интересна тем, что ее скалы напоминают застывший поток лавы, а сама гора имеет вулканическое происхождение. На вершине горы красуются выветренные скалы, образующие «цирк», пишет портал «NashUral».

Тропа на гору начинается у лыжной трассы, по дороге из Белорецка в Абзаково, не доезжая до поворота на Кульсугадыташ по левую сторону. До вершины всего 6 километров. Восхождение больше похоже на прогулку по лесу, нет набора высоты.

Кушай 1048 метров – Абзелиловский район

Величественная гора Кушай является одной из самых высоких вершин хребта Крыктытау. Длина хребта составляет около 60 километров. Он протянулся вдоль поймы реки Большой Кизил в северном и северо-восточном направлении в пределах Абзелиловского и Белорецкого районов. Хребет произошел из вулканогенных пород — порфиритов, туфов, туфобрекчиев.

На склоне хребта – березовые леса, на вершине – лиственные. С вершины открывается впечатляющий обзор, позволяющий наглядно изучать географию родного края!

Масим 1030 метров – Бурзянский район

Название Масим-тау произошло из башкирского эпоса «Акбузат» - так звали одного из персонажей. Это самый южный тысячник всего Уральского хребта. Находится на правобережье Белой к западу от хребта Базал, в 16 километрах от Каповой пещеры. Бурзянский район славится большим количеством медведей, Масим – не исключение, здесь можно встретиться один на один с хозяином леса.

Масим – любимое место бурзянского медведя. Фото: BashAdventure

ВТОРОЙ ЭТАП

Второй этап проекта лучше проходить только подготовленным людям. Маршрут проходит по территории Белорецкого района Башкирии и Челябинской области, включает в себя высочайшие вершины Южного Урала, исторические и природные достопримечательности. Общая протяженность маршрута – 150-180 километров.

Участок 1: город Белорецк – гора Малиновая – поселок Отнурок (12 км); Участок 2: поселок Отнурок – гора Ялангас – урочище Журавлиные болота – хребет Инзерские Зубчатки (45 км);

Участок 3: хребет Инзерские Зубчатки – хребет Малый Кумардак - поселок Верхнеаршинский (35 км);

Участок 4: поселок Верхнеаршинский – гора Баштур – деревня Николаевка (27 км);

Участок 5: деревня Николаевка – гора Синяк – гора Большой Иремель (27 км).

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ

Чтобы получить жетон, нужно пройти 7 вершин с первого этапа.

Чтобы получить сертификат и нагрудной знак, второй этап.

Восхождения на вершины, которые перечислены выше, можно проходить в произвольном порядке. Нужно побывать на всех вершинах, сделать фотографии, а потом предоставить маршрут и фотографии организаторам «Уральского барса» на сайте https://www.uralbars.ru/. После регистрации на сайте, до 20 ноября, участник заполняет форму отчета и отправляет 1-5 фотографий с каждой точки. На фотографиях должно быть видно вершину и ваше лицо.

КОМУ МОЖНО УЧАСТВОВАТЬ И КОГДА

Проект ежегодный, пройти маршрут может любой желающий старше 18 лет с 1 июня по 15 ноября. Также турист должен иметь достаточную подготовку для походов и желательно обладать навыками оказания первой помощи – так пишут организаторы. Участие в проекте подростков (старше 12 лет) допускается лишь в сопровождении взрослых, несущих полную ответственность за их жизнь и здоровье. С 20 ноября по 30 оргкомитет разбирает отчеты и награждает участников до 20 декабря.