Не вызывает мутаций и не влияет на деторождение: уфимские врачи развенчали мифы об антиковидных вакцинах

У российских ученых есть большой опыт создания вакцин на основе аденовирусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях в пресс-центре «КП-Уфа» побывали главный врач Центра СПИД в Башкирии Рафаэль Яппаров и заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ Марсель Туйгунов. Именитые врачи развенчали самые популярные мифы, из-за которых многие жители Башкирии боятся вакцинироваться от коронавируса, подвергая серьезному риску собственное здоровье и жизнь, а также поделились необычными случаями из своей практики.

Миф 1. Вирус мутирует каждый день, поэтому вакцина не работает против новых штаммов.

Как уточнил главврач Центра СПИД Рафаэль Яппаров, вирус действительно мутирует. Каждую неделю появляются новые штаммы – британские, африканские, российские, но наиболее опасным в настоящий момент остается индийский штамм «Дельта плюс». И антиковидные вакцины (включая и наши, отечественные) замечательны тем, в полном объеме защищают от всех существующих штаммов коронавируса. В первую очередь – от тяжелого течения болезни, осложнений и летального исхода.

- У нас в республике сейчас привито первым компонентом более миллиона человек. Среди умерших нет ни одного вакцинированного. На основании этой выборки можно сделать вывод, что вакцина работает, - подчеркнул Рафаэль Яппаров.

- В естественных условиях вирус постоянно мутирует. Именно поэтому люди, переболевшие ковидом, запросто могут через полгода заболеть повторно, заразившись уже новым штаммом. В том, что вакцина уже появилась – нет ничего необычного. Всегда, как только возникала какая-то инфекция, следом появлялась и вакцина от нее, - добавил вирусолог Марсель Туйгунов.

Ученый отметил, что действительно даже после вакцинации можно заболеть, но при этом болезнь всегда проходит в легкой форме, после чего вырабатывается мощный иммунный ответ.

Врачи уверяют, от тяжелого течения ковида спасает только вакцинация Фото: Иван Макеев

Специалисты подчеркивают, что переболев ковидом, у человека есть определенное количество защитных антител, но при этом эти антитела возникают далеко не ко всей структуре вируса.

Миф 2. Я уже переболел коронавирусом, и мне не нужно вакцинироваться.

- Если человек переболел, то его антитела не будут уже столь эффективны в защите от мутировавшего вируса. Если говорить про прививку, к примеру, тот же «Спутник V», то вируснейтрализующие антитела образуются именно к S –белку. Этот белок не меняется, а меняется только оболочная структура, поэтому вакцина и действенна, - объясняет Рафаэль Яппаров.

Миф 3. В вакцину встраиваются чужеродные ДНК, которые могут привести к мутации собственных генов.

Ученые спешат предупредить: все вирусы по своей природе являются внутриклеточными паразитами, которые либо встраиваются в ДНК ядра клетки, либо проникают в цитоплазму. При этом существует такое направление в медицине как генотерапия. Например, берется лабораторный штамм аденовируса, из него исключаются все патогенные гены, а вместо них – включаются любые другие гены – например, ген Sars-Cov-2. Вакцина «Спутник V» имеет как раз аденовирусную природу. При этом иммунитет формируется как раз за счет реакции на S-белок вируса, а сам аденовирус в организме размножаться не умеет.

- Человек, которого вакцинируют аденовирусом, начинает вырабатывать иммунный ответ к коронавирусу, что защищает его от настоящего вируса. В лабораторном штамме аденовируса нет патогенных генов, которые могли бы изменить в худшую сторону геном человека. Это может подтвердить любой ученый, - уверяет вирусолог Марсель Туйгунов.

Вакцина никак не встраивается в геном человека и не влияет на будущее потомство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Миф 4. Вакцина сделана «на коленке» и не изучена до конца.

- Действительно, многие люди сомневаются: как ученые умудрились так быстро создать вакцину от коронавируса? А вдруг она потом даст какие-то серьезные побочные явления? Вакцина была изготовлена так быстро, потому что у наших ученых есть огромный опыт создания вакцин на основе аденовируса – например, та же вакцина против лихорадки Эбола. Просто в вакцине поменяли участок гена, в который был включен вирус Эбола, на коронавирусный антиген – и вот так появилась вакцина от коронавируса. Это все стандартные технологии, - объясняет ученый.

Миф 5. Вакцина негативно действует на репродуктивную систему.

Врачи повторяют: сама вакцина никак не меняет структуру генома человека, не встраивается в нее, не влияет на репродуктивную систему и на будущее потомство. К тому же аденовирус сам по себе паразитирует в легочной ткани, в слизистых, в верхних дыхательных путях, а репродуктивная система – яйцеклетки, сперматозоиды и клетки эндометрия.

- Если ребенок был зачат в период пандемии, нормально развивается, не было контакта с коронавирусным больным, то не стоит опасаться, что ребенок родится с какими-либо мутациями. Также не стоит опасаться, что после вакцинации человек останется бесплодным. Зато были случаи, когда женщина во время беременности заболела коронавирусом, и родился ребенок с внутриутробным воспалением легких. Дальнейшая судьба такого ребенка напрямую зависит от того, в каком триместре он заразился, а также в какой форме проходила болезнь у матери, - объясняет Марсель Туйгунов.

Поделился вирусолог и еще одним весьма любопытным случаем из своей практики, когда коронавирус в некотором смысле исполнил мечту одной женщины.

- Одна пациентка очень долго и безуспешно пыталась забеременеть, даже сделала несколько попыток ЭКО, но все безуспешно. Ей уже под 40 было, и она практически отчаялась стать матерью. В итоге она заболела коронавирусом, болезнь проходила в легкой форме. А уже переболев, почувствовала недомогание и обратилась к врачу, где и выяснилось, что она беременна. Был еще случай, когда мужчина долгое время мучился из-за аденоидов и храпел во сне, а переболев коронавирусом, избавился от этой проблемы, - улыбается Марсель Туйгунов.

Как объяснил эксперт, все дело в том, что бесплодие, аденоиды – это все связано с иммунологическими процессами. Когда человек заболевает ковидом, все его иммунные клетки мобилизуются для борьбы с инфекцией. Соответственно исчезают другие иммунологические проблемы, которые были в других участках организма. Вот и получается, что заболев одной болезнью, человек вылечивается от другой.