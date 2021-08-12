Большой ТЦ, гайд-парк или памп-площадка: что хотят видеть уфимцы вместо парковки у Дворца спорта

Территорию ждут серьезные изменения Фото: Администрация Уфы

В начале августа в Уфе разгорелся настоящей скандал из-за площадки перед Дворцом спорта, которую в последнее время использовали как парковку или место для ярмарки. Сославшись на просьбы местных жителей, власти города полностью огородили место от проезда автомобилей. По Уфе поползли самые нелепые слухи, мол, некие наглые застройщики собрались возводить на месте очередную многоэтажку. Дошло до того, что уфимцы собрались на злополучной площадке, и записали гневное обращение к властям с требованием сохранить фермерский рынок.

Вскоре ситуацию немного разрядил мэр Уфы Сергей Греков. Он объявил, что никто не собирается отбирать у горожан любимую ярмарку. Градоначальник выступил за закрытие бесконтрольной парковки и облагораживание территории. Также он поинтересовался у горожан, какие объекты они хотят видеть перед Дворцом спорта.

ЧТО НАМ НУЖНО?

Как это обычно бывает, когда власти задаются вопросом в публичном пространстве, соцсети мэрии Уфы и Грекова завалили разными предложения по благоустройству. Они оказались совсем уж разными.

- Нужно снести дворец спорта, он старый и никому не нужен. Постройте на этом месте большой торговый центр, - заявляет пользователь с ником Белый У. на странице у Грекова.

Кто-то обратил внимание на то, что улица Зорге, на которой расположен Дворец спорта, и так утопает в зелени.

- Только ничего не надо рыть и сажать, пожалуйста! Скверов в округе полно, лес рядом. Оставьте площадь. И в разные сезоны там могут размещаться и ярмарки, и ледовый городок, и площадки для скейтборда, - пишет Наталья К.

Некоторые пользователи и вовсе образовали целую коалицию, которая выступает за создание специальной трассы для велосипедистов – памп-трека. В такой площадке чередуются искусственные неровности.

- Лучше построить на месте этой парковки памп-трек. Тогда наконец-то в таком большом городе будет, где тренироваться велосипедистам. Отсутствие памп-трека с учетом населения Уфы, извините, стыд и досада, - уверен Вадим Ч.

Кому-то для счастья необходимо место, где можно выразить свою гражданскую позицию. Мужчина просит сохранить его для универсального применения.

- Площади в городе всегда нужны, это универсальные места, готовые и под концерты, и под сезонные ярмарки. К тому же, эта площадь официальный гайд-парк (который только редко можно по назначению использовать), - говорит Олег О.

В любом случае, сейчас власти города принимают предложения о благоустройстве парковки у Дворца спорта. Отправить свои пожелания можно по адресу - cityadm@ufacity.info.