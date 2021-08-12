«Пользуются страхами и желаниями жертв»: как не попасться на удочку мошенников в Башкирии

Жулики используют ряд психологических методов и хитроумных схем Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно «Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» пообщалась с заместителем начальника отдела безопасности отделения Национального банка по Башкирии Банка России Наилем Габидуллиным. Специалист рассказал, какие методы используют жулики для того, чтобы завладеть деньгами граждан. Также наш собеседник поведал, как не попасться на удочку мошенников.

По словам Габидуллин, мошенники работают целыми командами. Они используют методы нейролингвистического программирования и приемы, так называемой, социальной инженерии.

– В настоящее время доля потерь из-за использования мошенниками методов социальной инженерии составляет 60%. Эти потери не носят технического характера – люди сами в разговоре с мошенниками разглашают конфиденциальную информацию: это персональные данные, коды из СМС, данные банковской карты (номер, период действия, CVV-код). Граждане ведутся на уловки злоумышленников, поскольку боятся потерять свои накопления или попасть в кредитное ярмо, – отметил специалист.

Также, как рассказал Габидуллин, мошенники пользуются желанием людей заработать. В таких случаях в погоне за быстрыми и легкими деньгами граждане лишаются собственных финансов, став жертвой хитрых схем жуликов.

Технических способов борьбы с обманом граждан посредством социальной инженерией, по мнению специалиста, нет. Снизить количество подобных преступлений можно только с помощью повышения уровня финансовой грамотности населения, обучая людей общению с мошенниками.

Наиль Габидуллин считает необходимым повышать уровень финансовой грамотности населения

КАК ОБМАНЫВАЮТ МОШЕННИКИ

Наиль Габидуллин поведал, какие схемы используют злоумышленники, чтобы обмануть доверчивых граждан. Начиналось все с банальных звонков, когда мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности крупных банков. Они утверждали, что у гражданина хотят похитить денежные средства и предлагали обезопасить его финансы. В ходе разговора жулики выведывали у своих жертв данные их банковских карт и получали доступ к их средствам.

Однако со временем многим стало известно о существовании данной мошеннической схемы, и люди просто стали меньше реагировать на подобные звонки. Но затем жулики придумали нечто новое.

– Жулики начали представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщали о планируемом хищении средств с личного счета гражданина и предлагали совместно поймать злоумышленника. Перед этим иногда звонил мошенник в образе сотрудника банка. Уже знающий о существовании старой схемы человек бросал трубку, однако после этого с ним связывался лжеправоохранитель. Из-за того, что многие склонны доверять сотрудникам государственных ведомств, разговор приводил к тому, что жертва в итоге лишалась своих кровных, – рассказал Наиль Габидуллин.

Также специалист поделился, что есть схема, когда мошенник переводит разговор на робота. Однако тем самым «роботом» оказывается другой жулик, который механическим голосом взаимодействует с жертвой.

Достаточно много в последнее время, по словам Габидуллина, ходит разговоров о взломе приложения «Госуслуги». Но, как отметил наш собеседник, подобное покушение на данные и средства гражданина ничем не отличается от взлома любого мобильного банковского устройства. Статистически таких хищений не так уж и много.

Наиль Габидуллин, помимо прочего, поделился с нами, что может быть с теми, кто любит вступить с мошенниками по телефону в словесную перепалку и от души над ними поиздеваться.

– Некоторое время назад сотруднику нашего банка позвонили мошенники, и в ответ на их «предложения» он начал над ними издеваться. После этого ему начали со всей страны звонить обманутые люди. Оказалось, что жулики, обидевшись на его насмешки, сделали так, что когда они звонят своим потенциальным жертвам, их номер отображался как телефон нашего сотрудника. К счастью, с помощью специалистов правоохранительных органов и мобильного оператора, этот шквал звонков удалось прекратить, – рассказал специалист банка.

Жулики часто представляются по телефону сотрудниками банков и полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МОШЕННИКАМ

В случае, если гражданин не уверен в своей психологической устойчивости и не разбирается в мошеннических схемах, то лучше всего, по словам специалиста, на звонки с подозрительных номеров просто не отвечать.

– В теории, сотрудники кредитных организаций и правоохранительных ведомств могут вам позвонить. Однако у банков есть множество других способов связаться со своим клиентом, а взаимодействие с правоохранителями, как правило, осуществляется не по телефону, а вызовом на очную беседу по повестке, – пояснил Габидуллин.

Защититься от спам-звонков и звонков от мошенников, по словам банковского специалиста, можно с помощью установки на мобильный телефон автоматического определителя номера. А в случае, если пришла СМС о блокировке банковской карты, не стоит звонить по указанному номеру и переходить по подозрительным ссылкам. Лучше связаться с банком по телефону горячей линии, который указан на обратной стороне карты или на сайте организации. Также актуальный статус карты всегда отображается в мобильном приложении.

Чтобы быть уверенным, что финансы находятся под надежной защитой, Габидуллин рекомендует, написать заявление в банк о нежелании получать кредит дистанционно.

– Также стоит закрыть все неиспользуемые карты и написать заявление в кредитную организацию об отзыве согласия об обработке персональных данных. В таком случае оформление кредита без вашего участия будет затруднительно, – пояснил специалист.

Покупая товары в интернете не рекомендуется использовать ту карту, которая является источником поступления денежных средств или на которой хранятся сбережения Фото: Анастасия Осипова

БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ

Заместитель начальника отдела безопасности республиканского отделения Национального банка в беседе с «Комсомолкой» рассказал, как меры стоит предпринять, чтобы обезопасить свои финансы, осуществляя покупки в интернете.

– Самыми безопасными покупками в интернете являются те, которые осуществляются в онлайн-магазинах, использующих технологию «3-D Secure». В таком случае после ввода в данных своей карты, на привязанный к ней номер телефон от банка приходит СМС-оповещение о подтверждении платежа. Также не стоит пренебрегать установкой антивирусных программ на ваше устройство, – заявил Габидуллин.

По словам Наиля Габидуллина, покупая товары в интернете, не рекомендуется использовать ту карту, которая является источником поступления денежных средств или на которой хранятся сбережения. Всегда нужно иметь вторую карту и перед покупкой пополнять ее необходимой суммой. В таком случае основной финансовый запас будет защищен от действий мошенников.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЖЕРТВАМ МОШЕННИКОВ

Если гражданин попался на удочку мошенников и он сам рассказал свои конфиденциальные данные, кредитная организация, не будет возвращать ему деньги. Банк, как пояснил специалист Национального банка, выдает кредиты за счет привлеченных средств, и поэтому не может отвечать за ошибки жертв злоумышленников.

– Однако если никакой вины человека в хищении его финансов нет (хотя таких случаев очень мало), кредитная организация обязана вернуть ему деньги. Необходимо обратиться в отдел полиции по месту своего жительства и написать заявление. Его обязаны принять и выдать соответствующее уведомление. Если мошенники оставили цифровой след, то возможно, что похищенные средства будут возвращены, – заявил Наиль Габидуллин.