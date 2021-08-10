«Да просто выбросьте»: как я искала, куда сдать разбитый градусник в Уфе

Такие ртутные градусники почти что раритет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такое может случиться с каждым. Нет, наверное, дома, в котором не разбивали градусник. С тех пор, как их перестали продавать, ценность ртутных термометров возросла в разы: считается, что они самые точные. Поэтому их особенно берегут в каждой семье. А мы вот не уберегли. Но обезвредить разбитый градусник – полбеды. Оказалось, что по-настоящему проблематично найти, куда его останки сдать…

«ТОЛЬКО НЕ В ОБЩИЙ МУСОР!»

Увидев на полу треснутый термометр и блестящие крохотные шарики, выглядящие совершенно безобидно, я сразу позвонила 112.

Диспетчер четко проинструктировала в плане действий. Увы, ни кисточки, ни даже скотча у меня не оказалось. Собрала ртуть подручными средствами и все вместе затолкала в стеклянную банку с мыльно-содовым раствором. А что дальше? Такая банка не влезет в эко-бокс… Звоню в Спецавтохозяйство по уборке города.

- К сожалению, мы опасными отходами не занимаемся – вывозим только бытовой мусор. Я даже не знаю, что вам посоветовать. Но вы только, пожалуйста, не выбрасывайте с мусором! Нельзя! А попробуйте позвонить в администрацию вашего района, - посоветовала девушка по телефону.

Я живу за городом и ни разу не видела подобных контейнеров – в лучшем случае для раздельного сбора стекла, пластика и макулатуры. Обзвонив ближайшие сельсоветы, стало ясно: контейнеров для сбора опасных отходов нет, куда деть банку с ртутью – по-прежнему неясно. Никто не в курсе, и это уже пугает.

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС

Ну, думаю, в минэкологии уж наверняка есть база данных с локациями. Там подскажут! Звоню по номеру, указанному в интернете, и тут – шок:

- Ой, я даже не знаю… Да выбросьте просто в мусор!

- Как?! Там же ртуть! Она же опасна!

- Да там ее немного, в градуснике-то! Ничего страшного не будет. Где вы живете? Зубово? Там контейнер есть для сбора стекла, вот туда и выбросьте.

Тут у меня случился когнитивный диссонанс. Опасно или – преувеличивают? Выбрасывать или – ни в коем случае?

Пришлось углубиться. То, что удалось выяснить, не особо радует…

В такой экобокс моя банка с ртутью никак не влезет, а оставлять рядом слишком рискованно. Фото: Яндекс.Карты

СИСТЕМА ОТРАБАТЫВАЕТСЯ

За официальным комментарием мы обратились в пресс-службу министерства природопользования и экологии РБ. Где все-таки подчеркнули, что с общим мусором битые градусники выбрасывать нельзя.

- Такие отходы влияют на здоровье людей и оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды, - пояснили в пресс-службе минэкологии республики. - Специальных контейнеров, куда можно сгрузить емкости с разбитыми градусниками, нет. Только сдать в пункты приема.

А здесь нас ждет еще один сюрприз. Если недавно в городе существовало несколько компаний, которые принимали на утилизацию битые градусники и иже с ними, то сейчас удалось найти только одну (!) организацию, которая работает с физлицами. Это НПП «Ареал» (адрес: Уфа, ул. Путейская, 1, к.2, тел.: +7 (347) 286-46-00).

Почему такая неразбериха?

- С ТКО все понятно: есть региональные операторы, которые вывозят бытовой мусор, за это жители платят им деньги. А вот в плане отходов 1 и 2 класса (к которым относятся и битые градусники. – Ред.) стройной системы пока нет, - пояснили в отделе экологии администрации Уфы. – В ФЗ-89 определен федеральный оператор по обращению с такого рода отходами. Еще раз: пока эта система только отрабатывается и неизвестно, кто за что должен отвечать.

Вместо вывода: если у вас сохранился ртутный градусник, может лучше сразу сдать его в специальный эко-бокс? От греха подальше.

КОММЕНТАРИЙ МЧС

Действительно ли ртуть из градусника опасна?

- Ртуть занимает второе место по токсичности в списке химических элементов, уступая только плутонию. Количество ртути в одном термометре вполне способно отравить целое озеро, - подчеркнули в ГУ МЧС по Башкирии. - Волчанка, рассеянный склероз, артрит, болезнь Альцгеймера, шизофрения – это далеко не полный список болезней, которые может спровоцировать ртуть. Всего один случайный вдох пара разлившейся ртути может привести к трагедии. Выбрасывать разбившийся градусник в мусоропровод, а ртуть спускать в канализацию – ни в коем случае нельзя.

Будьте с градусниками осторожны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что делать, если разбился градусник?

1. Освободить помещение от животных и детей, закрыть окна и двери (на время уборки).

2. Наденьте резиновые перчатки – ртуть не должна попасть на кожу!

3. Разлившуюся ртуть собирают кисточкой (крупные шарики) и резиновой грушей (мелкие шарики ртути). Остатки – лейкопластырем или скотчем. Постарайтесь ничего не оставить.

4. Собранную ртуть положите в банку, закройте крышкой и поставьте в прохладное место.

5. Место разлива протрите мокрой газетой, затем обработайте раствором марганцовки, проветрите помещение. И звоните в службу спасения по телефону 112 с мобильного или 01 с городского.

(!) Рекомендуется пить больше жидкости, так как ртуть выводится из организма через почки.

(!) Избавьтесь от предметов, которыми вы собирали ртуть, в том числе от перчаток и одежды.