«Обращаются хуже, чем с животными»: в башкирском психдиспансере жестоко избили женщину в ковид-обсерваторе

У пострадавшей, как сообщается, обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

4 августа в психоневрологическом диспансере башкирского Нефтекамска произошел жуткий инцидент. 64-летнюю Валентину Аюпову жестоко избили в первые же сутки пребывания в больнице. О случившемся рассказал в социальных сетях ее сын Юрий .

Валентина Николаевна страдает от болезни Альцгеймера, и она не всегда может адекватно воспринимать действительность. Муж пострадавшей в надежде, что за супругой будет осуществлен достойный уход, оставил жену в диспансере на сутки.

Вернувшись к жене на следующий день, мужчина обнаружил ужасающую картину. У женщины были гематомы по всей голове, глаз заплыл от удара, был выбит зуб, а лицо полностью отекло.

Как утверждает сын пострадавшей, мужа женщины о происшествии не оповестили, об инциденте он узнал, когда приехал проведать супругу.

Юрий также рассказал, что во время медицинского осмотра мужу пострадавшей предложили подписать заявление об отсутствии претензий к диспансеру и возможностью после его подписания забрать жену домой. Мужчина отказался. Только вечером женщину отдали домой в сопровождении участкового. Также после повторного осмотра у пострадавшей обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму.

«ПЕРСОНАЛ РАБОТАЛ ПО РЕГЛАМЕНТУ»

Минздрав Башкирии рассказал «КП-Уфа», что произошло в тот злосчастный день в нефтекамском психоневрологическом диспансере.

По словам ведомства, потасовка произошла в изоляторе, где перед госпитализацией у пациентов берется ПЦР-тест. В обсерваторе находились четыре пациентки, включая пострадавшую. Драку учинила молодая девушка с психологическими отклонениями. Причина конфликта неизвестна.

– Персонала, который бы следил за пациентами в данной палате, по регламенту не предусмотрено. Поэтому медсестра после того, как взяла пробы, оставила женщин одних. Услышав крики, она вернулась обратно. После обнаружения потасовки была вызвана полиция и взяты объяснительные у сотрудников диспансера. С мужем пациентки уже состоялся разговор, также 10 июня он приглашен на беседу с главным врачом диспансера, – заявили в министерстве.

Минздрав заявил, что, так как медицинский персонал работал в полном соответствии регламенту, ответственность за инцидент лежит на девушке, которая устроила потасовку, а не на сотрудниках диспансера.

Как рассказывает сын, сейчас Валентина Николаевна чувствует себя очень плохо. По словам Юрия, близкие хотели, чтобы женщина получила квалифицированную медицинскую помощь, но никто не ожидал, что «в государственном учреждении могут избить и поиздеваться».