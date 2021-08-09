«Уфа» сыграла вничью с московским «Локомотивом»

Фото: ФК "Уфа"

Футбольному клубу «Уфа» на старте сезона не позавидуешь. В первом туре в соперниках ЦСКА, во втором – «Динамо», а в третьем в гости приехал «Локомотив». Все команды сплошь московские гранды с внушительными бюджетами. Поэтому неудивительно, что после двух матчей в активе «горожан» значилось ноль очков. При этом сама башкирская команда, которая в межсезонье столкнулась с финансовыми проблемами, смотрелась довольно симпатично и пыталась играть в красивый футбол.

После двух поражений на старте сезона на «железнодорожников» хозяева настроились по-особенному. Помогли и болельщики на трибунах. Пусть их было немного, так как ковидные ограничения никто не отменял, но они создавали серьезный шумовой фон и гнали своих ребят вперед.

Игра взорвалась в концовке первого тайма. Баринов не успел за действиями Мрзляка и срубил уфимца внутри штрафной площади. Игрок «Локомотива» не только принес пенальти в свои ворота, но и получил красную карточку. 11-метровый удар тут же уверенно реализовал Олег Иванов – 1:0.

После этого все было в руках «Уфы». Команда попыталась довести матч до закономерной победы. Так Иванов мог оформить дубль, но попал в перекладину. Отличный шанс возник у Кротова – не хватило лишь нескольких сантиметров, чтобы попасть в пустой угол.

И вот тут сработало старое доброе футбольное правильно: не забиваешь ты – забивают тебе. На 74-й минуте вышедший на замену Виталий Лисакович плотным дальним ударом чуть не порвал сетку ворот Беленова – 1:1.

Итог матча оказался разочаровывающим, так как победа была совсем близкой. Тем менее это первые очки «Уфы» в сезоне, и завоеваны они в игре против очень сильного соперника.

СКАЗАНО

Алексей Стукалов, главный тренер «Уфы»:

- Во второй тайме у нас было три хороших момента, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы. Считаю, мы потеряли очки. За второй тайм нам пробили только два раза по воротам. Свои ситуации надо забивать.