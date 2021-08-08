В Башкирии 29-летний депутат обвиняется в убийстве инвалида

В ту злополучную ночь Ильфат мастерил детали к свадьбе обвиняемого, вероятно, ссора завязалась из-за этого.

В Мелеузе накануне произошел вопиющий случай – 29-летнего местного депутата обвинили в том, что он до смерти избил 38-летнего инвалида.

В СКР по республике сообщили, что Александр Котелевский обвиняется по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили в ведомстве, ночью с 4 на 5 августа 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки с 38-летним потерпевшим в мастерской у последнего. Между ними произошла ссора, депутат, предварительно, напал на своего товарища, избил его руками и ногами по голове и другим частям тела. Тот скончался на месте. Погибшим оказался местный житель Ильфат Тухветев, имевший инвалидность. Как сообщили знакомые погибшего, у него был сломан позвоночник, не осталось ни одного целого ребра, проломлен череп. Шансов выжить не было.

В ту злополучную ночь Ильфат мастерил детали к свадьбе обвиняемого, вероятно, ссора завязалась из-за этого.

У погибшего остались жена, 15-летняя дочь и 12-летний сын.

- Он имел инвалидность по редкому заболеванию крови - болезнь Гоше. С болью жил, но боролся, не отчаивался. Был отзывчивым, помогал всем, несмотря на слабое здоровье. Но умер не от своего недуга, - пишут о нем знакомые.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Сейчас он взят под стражу, следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства трагедии.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.