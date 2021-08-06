Тур выходного дня: едем из Уфы в Гумеровское ущелье и на гору Бужа-тау

Кто однажды побывал в этих краях, хочет возвращаться постоянно. ФОТО: BashAdventure

На носу август, но в воздухе еще не пахнет осенью! А значит, еще есть время сходить в летний легкий поход в Гумеровское ущелье и гору Бужа-тау в Ишимбайском районе. Если вы никогда не выбирались в поход, но очень хотели бы, это место как раз для вас. Поход легкий, а тропа очень живописная! Здесь растет зеленая травка, течет чистейшая река Зиган, а на живописных холмах и горах мирно пасутся очаровательные барашки и лошадки! «КП-Уфа» познакомит с этим местом, расскажет, как добраться, что посмотреть и что взять с собой.

ГУМЕРОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ И БУЖА-ТАУ

Гумеровское ущелье – живописное место, расположенное в маленькой деревне Гумерово Ишимбайского района Башкирии. Посещение места бесплатное. Зона Гумеровского ущелья очень зеленая, экологичная и красивая. Весной глаз туриста радует цветение, летом – зеленая трава и чистые воды, осенью – яркие краски лесов.

На этой земле имеется множество красивых и интересных мест: река Зиган, само Гумеровское ущелье, гора Бужа-тау и пещера Зигановка. За один день можно посетить все достопримечательности и уехать домой или же переночевать в палатке на берегу речки. Мест для того, чтобы разбить лагерь, тут очень много.

На территории ущелья водятся животные, рыбы, растут растения, занесенные в Красную книгу Башкирии. Из растений – это лен уральский, шивекерия подольская, ковыль перистый, животных – бурый медведь и рысь, рыб – европейский хариус и налим.

Гумеровское ущелье любят многие туристы – для похода не нужно особой подготовки, добираться от Уфы недалеко, место живописное и красивое.

На экотропе ущелья можно собрать душистые травы

Гумеровское ущелье недавно было включено в состав геопарка «Торатау», поэтому заезжать сюда на машине категорически запрещено, можно передвигаться только пешком. На территории ущелья запрещено проводить взрывные и горные работы, строить большие объекты и прокладывать дороги, трубопроводы. Местные жители таким правилам очень рады, сельчане боялись, что ущелье может попасть под разработку, здесь однажды хотели добывать известняк. Но памятник природы решили оставить нетронутым. Это заслуга сельчан. Также тут нельзя отлавливать животных, жечь траву, разрабатывать карьеры. Разрешено сенокошение, выпас скота, охота, сбор грибов, ягод, сбор палеонтологических, минералогических, зоологических, ботанических растений, а также проведение научных экологических и геологических исследований.

От центра деревни Гумерово, где располагается ущелье, до начала туристического маршрута по ущелью всего два километра. Отдых в этих местах дикий, позволяющий соприкоснуться с природой: прогуляться по горным тропам, посетить обзорные площадки и спуститься в пещеры.

Протяженность Гумеровского ущелья около 4 км. В начале (у деревни) его ширина большая — 800 м, затем постепенно сужается. Пешеходная тропа тянется по берегу реки Зиган, правому притоку Белой. Вода здесь чистая, прозрачная, можно искупаться и освежиться в жаркий день, а затем продолжить путь. Правда, речка очень мелкая, нужно постараться найти место для купания. Дорожка, кстати, хорошо натоптана, а благодаря реке заблудиться тут практически невозможно. К тому же на пути в Гумеровское ущелье в нескольких местах поставили указатели. Поход отлично подойдет и для детей, и для людей в возрасте. Летом по пути можно собрать пряные травы, чтобы заварить из них зимой чай и вспомнить один хороший день на природе, поесть ягод и приобрести у местных жителей свежий мед. Осенью же собрать гербарий.

После того, как вы пройдете тропу, откроются прекрасные виды на башкирскую землю. Тут можно остановиться, сделать памятные фотографии, а потом отправиться на гору Бужа-тау. Это отдельно стоящая вершина на юго-востоке от деревни Гумерово.

С Бужа-тау открываются шикарные виды на башкирскую землю.

Чтобы увидеть местность с высоты, можно подняться на гору двумя способами: со стороны поселка или со стороны ущелья. Отсюда открывается потрясающий вид на хребты и деревню.

Общий километраж вместе с восхождением на Бужа-тау составляет около семи километров в одну сторону.

ПЕЩЕРА

На левом береге реки Зиган, на высоте около 150 метров, располагается пещера Зигановка. По-другому ее называют Вак-Карагай-Карши. Эта пещера, как и многие в Ишимбайском районе, карстовая, шириной пять метров и высотой два метра. От нее вглубь склона тянется коридор, который приводит в зал длиной около 70 метров, шириной 40 метров и высотой 10-15 метров.

На самом деле пещер здесь много, и большинство из них даже не изучены.

В пещере, кстати, можно освежиться жарким днем. В ней долго сохраняются снежники и ледяные сталагмиты. На дне пещеры круглый год лежит снег, а вокруг пещеры растут смешанные широколиственные леса, поэтому даже в 35-ти градусную жару в ней прохладно. Если соберетесь в пещеру, возьмите с собой фонари.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ СЕЛЬЧАН

Местные жители очень бережно относятся к природе и убедительно просят туристов не оставлять за собой мусор после посещения ущелья. Сельчане переживают, что, если люди будут сорить. от первозданной природы не останется ничего.

- С наплывом туристов, начиная с прошлого года, количество мусора действительно сильно увеличилось. Мы периодически выходим убираться всем селом. Да, мусор не наш, но это наша земля, и мы хотим держать ее в чистоте, - пишут сельчане в местных группах в социальных сетях.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Отправиться в Гумеровское ущелье можно самостоятельно на личном автомобиле или же туром с единомышленниками. Второй вариант, конечно, веселее. Новые знакомства, веселая компания. Тем более есть инструктор, который покажет красоты и расскажет о них подробней. Туроператоры Уфы предлагают однодневные организованные поездки в эти места, дополняя осмотр красот пикниками и увлекательными рассказами.

Из Уфы нужно ехать в сторону Стерлитамака по трассе Р-240 Уфа-Оренбург. Километраж составит 180 км, а время в пути примерно два-два с половиной часа.

В Сам Стерлитамак заезжать не нужно, необходимо доехать до деревни Васильевка, а потом ориентироваться на юго-восток – село Гумерово. С собой возьмите головные уборы, воду, перекус, средства от клещей и других насекомых. Если же вы поедете с ночевкой, упакуйте палатку, спальники в туристический рюкзак, посуду для приготовления пищи, возьмите с собой необходимые продукты и приборы.

Если добираться на автобусе, то необходимо сначала добраться до Ишимбая, а там сесть на автобус «Ишимбай – Гумерово». Доехав до конечной остановки, нужно пройти пешком около двух километров.