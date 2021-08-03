«Хулиганы просто теряются при виде полицейских в седле»: как в Уфе работает конная полиция

Полицейские верхом на конях - зрелище для Уфы довольно необычное, но очень эффектное Фото: Рустем АХУНОВ

О том, что в Уфе есть конная полиция – знают далеко не все. А потому сильно удивляются (а некоторые даже впадают в ступор), встретив полицейских-кавалеристов верхом на статных скакунах на улицах и в городских парках. Для чего вообще создавалась конная полиция, как отбирают лошадей на службу и что их ожидает на заслуженной «пенсии», и почему хулиганы так боятся полицейских в седле – читайте в репортаже «Комсомолки».

ГДЕ НЕ ПРОЕДЕТ МАШИНА – ЛЕГКО ПРОЙДУТ КОНИ

Побывать в отделении конной полиции, собственными глазами посмотреть на подкованных «стражей порядка», а если повезет – и увидеть, как конный патруль ловит преступника, мы мечтали очень давно. И когда, наконец, нас пригласили патрулировать городской парк вместе с кавалеристами, с радостью согласились.

Мерины и жеребцы выводятся на прогулку отдельно - могут начать мериться характерами Фото: Рустем АХУНОВ

Отделение Уфимской конной полиции находится всего в сотне метров от парка имени Мажита Гафури. Базу площадью 1200 квадратных метров построили еще в 2009 году – и сейчас тут располагаются вольеры для лошадей, площадки для прогулок и тренировок, хранилища для сена, автотранспорт и прицепы-коневозы, на которых коней возят для патрулирования по городу.

- Сейчас у нас на службе числится 11 лошадей. Раньше было 17, но самых «возрастных» уже списали со службы. Впрочем, для Уфы и этого количества вполне хватает. Каких-то определенных требований к породе нет, больше обращаем внимание на рабочие характеристики. Но, например, если брать башкирскую лошадь – то она низкорослая и не совсем удобна для верховой езды. Поэтому мы выбираем коней из прирожденных скакунов – буденовские, орловские, донские лошади. Закупали их, в основном, в Ростове – там хорошие конные заводы, чистокровные породы и хороший выбор, - рассказывает заместитель командира кавалерийского взвода батальона оперативного реагирования полка ППСП УМВД по Уфе Айдар Гайнуллин.

По городу кони разъезжают в специальных прицепах-коневозах Фото: Рустем АХУНОВ

Бомбей, Росинант, Рывок, Равномер, Фристайл – имена коням дают им заводчики, но они полностью соответствуют внешнему виду статных красавцев. Все, как на подбор, стройные, грациозные, словно сошли со страниц каталогов элитных конезаводов. Для службы закупают, как правило, коней-трехлеток, а срок службы зависит от физического состояния самой лошади. Как признаются кавалеристы, в штате есть кони, которые выходят в патруль еще с 2016 года, и до сих пор в строю. Хотя недавно вышел приказ, по которому лошадь служит 16 лет, после чего отправляется на заслуженный отдых – например, катать детей в парке или в центр иппотерапии.

- Основная задача конной полиции – охрана общественного порядка и профилактика любых правонарушений. В парках и лесах, где не проедет полицейская машина, легко проскачут лошади. Наездников в полицейской форме опасаются и хулиганы, и нетрезвые дебоширы, поэтому уровень преступности резко снижается, - перечисляет Айдар Гайнуллин.

Кавалеристы признаются: хулиганы просто теряются при виде конной полиции Фото: Рустем АХУНОВ

При этом, как признаются сами кавалеристы, задерживать преступников им приходится не часто: злоумышленники просто теряются при виде полицейских на конях. Если все же приходится задержать правонарушителя, то лошади легко зажимают его между собой, перекрывая проход.

С ДЕТСТВА В СЕДЛЕ

Прежде чем отправиться на дежурство, коня нужно подготовить – вычистить, осмотреть копыта, заседлать, после чего патруль заступает на службу. К примеру, на один парк выделяется два патруля и четыре лошади, поскольку нести патрульно-постовую службу в одиночку сотрудник полиции не имеет права.

- Патрулируем городские улицы мы весной, зимой и летом с 14.00 до 18.00. Более четырех часов езды при полной экипировке может навредить лошади – подпруга может пережимать артерии, лошадь устает, и ее нужно расседлать. К тому же, когда начинает темнеть лошадь очень тяжело погрузить в фургон-коневозку, - рассказывает Айдар Гайнуллин. – Ну а зимой у лошадей что-то вроде отпуска, ведь задерживать в тех же парках посреди сугробов некого.

Перед тем, как отправиться в патруль, лошадь нужно почистить и заседлать Фото: Рустем АХУНОВ

Ухаживают и обучают службе коней сами сотрудники конной полиции. Своего ветеринара на базе нет, при необходимости приезжает ветеринар из Башкирского государственного аграрного университета, с которым заключен контракт. Примерно раз в 1,5 месяца приезжает специально обученный коваль на подковку. Следить за состоянием копыт нужно очень внимательно – малейшая травма, и конь будет полностью обездвижен.

А вот не бояться громких звуков, толпы людей и машин, вести себя спокойно в любых даже в нештатных ситуациях лошадей учат сами кавалеристы. Многие из них выросли в деревне и провели в седле большую часть своей жизни, поэтому понимают, как найти подход к коню и подстроиться под его характер. Например, сам Айдар Гайнуллин еще в юности участвовал в скачках на сабантуях, где занимал призовые места, поэтому и поступив на службу в МВД, не раздумывая выбрал именно конную полицию.

«У НАС ДАЖЕ ХАРАКТЕРЫ ПОХОЖИЕ – ОБА СПОКОЙНЫЕ»

На патрулирование в городской парк имени Мажита Гафури мы отправляемся вместе с полицейским-кавалеристом батальона оперативного реагирования патрульно-постовой службы полиции Динаром Габдрахмановым и его напарником, а также Бомбеем и Росинантом. Вид кавалеристов верхом на конях приводит в настоящий восторг и взрослых и детей. Многие детишки просят погладить коня, и, конечно, патрульные не отказывают им в этой маленькой радости. Сами кони также спокойно относятся к бурным восторгам в свой адрес и не пугаются прикосновений чужаков, лишь изредка пританцовывая от нетерпения – служба не ждет!

Статные скакуны вызывают неописуемый восторг и у детей, и у взрослых Фото: Рустем АХУНОВ

- Я сам родился и вырос в деревне в Бакалинском районе. Родители держали лошадей, а я помогал за ними ухаживать, с ранних лет в седле. Именно поэтому в 2017 году я и выбрал службу в кавалерии. Самое сложное поначалу было – найти общий язык с лошадью, приноровиться к ее характеру. Бывало, что и падал не раз, но в итоге все же приноровился. Сейчас мы с конем чувствуем друг друга, у нас даже характеры похожие – мы оба спокойные, - делится Динар Габдрахманов.

Как признается полицейский-кавалерист, летом особенно часто приходится сталкиваться с нарушениями – то и дело встречаются горожане, распивающие алкоголь или курящие в неположенных местах.

У каждого коня свой характер, и кавалеристу необходимо под него подстроиться Фото: Рустем АХУНОВ

- Выявляем, пресекаем, при необходимости выписываем административный протокол. Серьезных преступлений на моей памяти не было. Мало кто решится противостоять полицейским верхом на конях – скрыться не получится. Чтобы лошадь не боялась громких звуков, залпов салюта или толпы, мы регулярно проводим учения. Коней тренируем, чтобы они спокойно вели себя даже во внештатных ситуациях, а сами совершенствуем навыки верховой езды, - объясняет Динар Габдрахманов.