Тур выходного дня по Башкирии: едем в геопарк «Янгантау»

В пещере можно сделать красивые фотографии Фото: Эльвина АПАРИНА

Хорошо жить в Башкирии, не так ли? Каждые выходные можно просто брать рюкзак с перекусом, хорошее настроение и ездить в маленькие путешествия. Сегодня «КП-Уфа» публикуют маршрут выходного дня в геопарк «Янган-Тау». Если будете следовать нашему маршруту, сможете посетить сразу три достопримечательности республики – Идрисовскую пещеру, Лимоновский гребень и источник «Кургазак» за один день. Вас ждут живописные места башкирской земли! А ехать всего-то чуть больше двух часов от Уфы. Рассказываем обо всем по порядку. Кстати, маршрут очень легкий – понравится и детям, и взрослым.

ИДРИСОВСКАЯ ПЕЩЕРА ИЛИ ПО-ДРУГОМУ ПЕЩЕРА САЛАВАТА

Советуем начать маршрут именно с нее, потом дойти до Лимоновского гребня и доехать до родника с полезной водой.

Идрисовская пещера – объект культурного наследия федерального значения. Это памятник археологии, внесен в реестр под названием «Наскальные изображения Идрисовской пещеры». Здесь были две стоянки первобытного человека.

У этой пещеры несколько названий – Идрисовская, Дворцовая, Киссяташ или пещера Салавата Юлаева. По древней легенде башкир, здесь, убегая от преследователей, прятался Салават Юлаев. Однако местные жители с этой легендой не соглашаются – считают, что Салават был батыром и по пещерам точно не прятался, ведь это все была его земля.

Расположена живописная пещера на высоком левом скальном берегу реки Юрюзань в 1,5 км юго-восточнее села Идрисово. Чтобы попасть в нее, надо подняться по скале на стометровую высоту. Тропа легкая, промаркированная, проходит по прохладному лесу – можно приехать даже в жару. Посещение пещеры бесплатное.

С воды пещера выглядит как два больших окна Фото: Эльвина АПАРИНА

Пещера карстовая, образована в известняках нижнего и среднего карбона. Над пещерой расположена «смотровая площадка»: с нее видно изгибы реки и долину вдоль берегов. С воды пещера выглядит как два окна, в которых туристы любят делать фото. Особенно понравится это место для любителей красивых фотографий.

Общая длина пещеры — около 100 метров. Внутри прохладно и сыро, если вы особо любопытный, берите мощный фонарь.

Сразу за входом идет большой слабоосвещенный зал. Он расположен поперек входа и вытянут параллельно скале, в которой заложен. В его дальнем правом конце есть небольшой лаз высотой сантиметров 60-70, пол которого покрыт вязкой глиной с лужами воды. Длина хода – метров 30, после чего он приводит в небольшой слегка вытянутый зал, где можно выпрямиться.

Археологи здесь находили рисунки первобытных людей. Они более поздние, чем в знаменитом Шульган-таше, рисункам 7-8 тысяч лет. На скале много изображений пляшущего человечка. Через две тысячи лет рисунки обновляли, подчищали.

Спустившись с пещеры, можно искупаться в реке Юрюзань, устроить здесь пикник. Вода чистая, мелкая и теплая. У подножия пещеры часто останавливаются туристы, сплавляющиеся по реке.

У подножья пещеры туристы разбивают лагерь Фото: Эльвина АПАРИНА

ЛИМОНОВСКИЙ ГРЕБЕНЬ

Путь от пещеры к Лимоновскому гребню составляет всего полтора километра. Зимой этот путь можно пройти по реке. Летом же по пути к нему можно нарвать домой душистых и полезных трав, а в июне даже угоститься ягодами.

Большой Лимоновский гребень – это грандиозное украшение реки Юрюзань. У этой знаменитой жемчужины вам точно стоит побывать. Гребень представляет собой громадную отвесную каменную скалу, имеющую высоту 70 метров. Гребень скалы, длина которого более километра, располагается вдоль левого берега Юрюзани. Большой Лимоновский гребень тоже является памятником природы. В его скалах расположен вход в пещеру Гребневую (Станичную). Здесь археологи 20 века обнаружили временные стоянки древних людей.

На самой макушке горы располагается смотровая площадка, имеющая отличную обзорность. Напротив гребня, на противоположном берегу, находилась деревня Лимоновка, от нее и пошли названия Большого и Малого гребней.

На самой макушке Лимоновского гребня располагается смотровая площадка, имеющая отличную обзорность

С гребня можно понаблюдать за водниками-туристами, которые сплавляются по реке Юрюзань. Река считается одной из красивейших водных артерий Южного Урала. Высокие отвесные берега Юрюзани ни с чем не перепутать. Величественные причудливые скалы, испещренные множеством пещер, радуют глаза туристов. Самая большая из них, между прочим, как раз Идрисовская.

Юрюзань идеально подходит для сплава, особенно весной, во времена «большой воды». Здесь нет крутых поворотов и порогов, а течение ее ровное и спокойное, на весло тут с легкостью встают даже новички.

Туристы на сплав обычно отправляются по реке прямо от станции Усть-Катав. Самый живописный участок реки расположен от Усть-Катава до деревни Верхняя Лука. Тут главенствующее положение занимает гигантский горный массив, растянувшийся на левом берегу Юрюзани. Если вы отправитесь на сплав, то на все красоты можно будет посмотреть с воды, а посетить их на привале.

РОДНИК «КУРГАЗАК»

Знаменитый источник «Кургазак» находится в 3 километрах южнее курорта «Янган-Тау» на левом склоне долины реки Юрюзань. Источник очень мощный и способен наливать до 120 литров с секунду. Даже в самые холодные зимние месяцы температура воды составляет 16 градусов. Вода не просто чистая, но и полезная. Это гидрокарбонатная кальциево-магниевая вода с минерализацией. Вода от источника, кстати, подается в санаторий «Янган-тау» по специальному трубопроводу и применяется в лечебных целях как внутрь, так и наружно.

Воду на источнике можно набирать в неограниченном количестве Фото: Эльвина АПАРИНА

Воду на источнике можно набирать в неограниченном количестве. Главное, не забудьте взять с собой пустые баллоны.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Из Уфы нужно выехать в сторону Челябинска по трассе М-5. Перед Кропачево нужно повернуть налево и по указателям добраться до деревни Идрисово, где находится пещера – к ней тоже будут указатели. У Идрисовской пещеры есть большая бесплатная парковка. Здесь же есть кафе и небольшая сувенирная лавка. К пещере ведет тропа с указателями.

После посещения пещеры нужно пешком дойти до Лимоновского гребня (1,5 км вниз по течению реки) по живописной лесной дорожке. Вернувшись на парковку, отправляемся на Кургазак – едем в сторону Янган-тау по указателям. Перед деревней Комсомол слева будет находиться родник – его видно с дороги. Рядом с источником есть кафе «Кургазак», где можно перекусить перед дорогой.

СОВЕТЫ ТУРИСТАМ

- Стройте маршрут в навигаторе заранее – не во всех туристических местах ловит сотовая связь;

- Зарядите телефоны, возьмите с собой портативные зарядки;

- Наденьте удобную одежду и обувь;

- Возьмите с собой перекус, воду и чай;

- В жаркую погоду захватите головной убор, средства от насекомых.