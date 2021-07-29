Вернуть в политику дискуссию: кандидат партии «Новые люди» Сардана Авксентьева побывала в Уфе

В Уфе прошла встреча представителей партии «Новые люди» и региональных журналистов. С «акулами пера» пообщались советник председателя партии Сардана Авксентьева, один из кандидатов в Госдуму от Башкирии Олег Исаев и сопредседатель комитета партии по развитию территорий Александр Кулешов.

Представители партии рассказали о своих планах и проектах. Сардана Авксентьева заявила, что один из вопросов, над которым работают «Новые люди» – поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.

– Беда российской экономики состоит в отсутствии нормального среднего класса. Именно субъекты и малого и среднего бизнеса, как правило, и формируют прослойку среднего класса – людей, которые крепко стоят на ногах и занимают собственную нишу. Они бы и могли стать локомотивом развития и фундаментом благосостояния, которого мы сегодня в России не наблюдаем. Перекос в сторону государственных корпораций влияет на то, что для малого и среднего остается все меньше ниш для развития и нормального существования, – отметила Авксентьева.

Также одной из проблем, требующих решения, по мнению политика, является малое количество финансов в городах и регионах.

– Прежде всего, нужно наполнять городские бюджеты реальными деньгами, потому что очень часто решение упирается в тотальное безденежье муниципалитетов. Такая же ситуация и с регионами. Поэтому наша партия говорит о том, что в регионах должно оставаться больше денег. Только в таком случае люди вместе со своими избранными властями сами определят приоритеты развития, – считает советник председателя партии.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

На мероприятии Сардана Авксентьева, помимо прочего, затронула тему диалога общества и власти. По ее мнению, взаимодействие должно выстраиваться на реализации трех основных принципов.

– Первый – мэры городов и городских поселений должны быть избраны народом. Только избранный глава будет ориентироваться на мнение жителей, так как в этом случае они являются его работодателями. Второй – формирование тесного взаимодействия со всеми городскими сообществами, гражданскими активистами и любыми людьми, которые хотят участвовать в благоустройстве своего города или поселка. И третий – взаимодействие с независимыми СМИ и с теми, кто высказывает отличную от большинства позицию. Альтернативные мнения должны быть услышаны, – заявила политик.

Предприниматель и кандидат в Госдуму Олег Исаев высказал предложение на законодательном уровне закрепить референдумное право населения.

– Например, если недалеко от города возводится промышленный объект и местных жителей беспокоит, что его строительство может принести вред здоровью людей и окружающей среде, то в таком случае у населения должно право определения, нужен им подобное предприятие или нет, – отметил Исаев.

Сардана Авксентьева отметила, что существующая политическая система довольно сильна, поэтому результаты осенних выборов, по ее мнению, вряд ли будут неожиданными. Однако политик считает, что на выборах партия может добиться другого и не менее важного.

– С большой долей вероятности квалифицированное большинство будет иметь правящая партия. Однако, когда начнут заходить такие новые партии, как наша, в Госдуму вернется дискуссия. Это то, чего сегодня не хватает. У нашей партии будет доступ к трибуне, появятся парламентские инструменты, с помощью которых мы сможем прямо влиять на ситуацию. Когда в зале будет сидеть 15, 20 или 30 здравых депутатов, того безобразия, которое мы порой наблюдаем, больше не будет – это я вам гарантирую! – заявила Авксентьева.

Напомним, партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основал президент научно-производственной компании «Faberlic» Алексей Нечаев. На выборах в сентябре 2020 года «Новые люди» прошли в парламенты Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей. Там им удалось взять в среднем 7-8%. А на выборах в городскую Думу Томска – 15%.

В настоящее время штабы партии созданы в более 70 регионах страны. Партия собирается выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.