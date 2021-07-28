Качество, проверенное временем: уфимский завод «Башнефть-Новойл» отметил 70-летний юбилей

Днем рождения легендарного предприятия считается 25 июля 1951 года

70 лет назад на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе была получена первая тонна бензина, переработанная из туймазинской нефти. Днем рождения легендарного предприятия считается 25 июля 1951 года – именно тогда на установке АВТ-1 рабочие и инженеры получили самый что ни на есть башкирский бензин. С тех самых пор завод, сменивший в 1993 году название на «Башнефть-Новойл» (входит в структуру «Роснефти»), удерживает пальму первенства в производстве высококачественных бензинов и масел, а также производит авиационное и ракетное топливо. Уфимским нефтепереработчикам есть чем гордиться – сегодня на площадках «Башнефть-Новойла» проходят испытания инновационных технологий нефтепереработки. О том, как завод встретил юбилей и в каком направлении будет развиваться, в материале «Комсомолки».

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ С НАУКОЙ

Как изменилось за эти 70 лет предприятие в беседе с «Комсомолкой» рассказал исполняющий обязанности директора Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ» Илья Глухов.

- Завод прошел семь десятилетий и все это время он оставался в числе лидирующих предприятий тогда Советского Союза, а сейчас Российской Федерации. Именно здесь в нашей стране был впервые внедрен процесс замедленного коксования, здесь же внедрялись и успешно эксплуатировались комбинированные установки гидроочистки дизельного топлива и риформинга бензиновых фракций. Здесь мы впервые построили и запустили комбинированный риформинг стационарного слоя, а также движущегося слоя с непрерывной регенерацией. Наш завод всегда отличался тем, что всегда тесно сотрудничал с наукой, на предприятии получали и продолжают получать уникальные масла, которые применяются на военной технике, - рассказывает Илья Глухов.

И.о. директора Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ» Илья Глухов

По словам заводчан, сегодня предприятие выпускает широкий ассортимент специальных масел, количество наименований которых превышает два десятка. А в целом, товарных нефтепродуктов, на сегодняшний день, завод выпускает более 60 видов.

Исполняющий обязанности директора завода рассказал и об уникальной технологии замедленного коксования, которую много лет назад впервые апробировали именно на «Башнефть-Новойл».

- Замедленное коксование – это процесс, обеспечивающий серьезное углубление переработки углеводородного сырья. На сегодняшний день эта установка прошла множество этапов модернизации, ее производительность со дня ввода в эксплуатацию увеличилась более чем в два раза. Но на этом мы не останавливаемся – на этой установке мы планируем получить новые сорта кокса, - отметил Илья Глухов.

И.о. директора «Башнефть-Новойл» подчеркнул, что после интеграции с «Роснефтью» у завода появилась уникальная возможность использовать накопленный научный потенциал корпоративного научно-исследовательского института компании.

- За последние несколько лет мы освоили производство большого количества новых товарных видов нефтепродуктов. В частности, мы впервые в России произвели высокооктановый бензин «Евро-6» и премиальный бензин АИ-100, дорожные и кровельные битумы, - говорит Илья Глухов.

Руководитель предприятия отмечает, что в едином уфимском нефтеперерабатывающем комплексе именно площадка «Башнефть-Новойл» выделяется по двум направлениям: производство масел и высокооктановых бензинов. А в 2014 году на заводе произвели реконструкцию установки, производящей алкилаты, что позволило кратно увеличить их выпуск.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ

О современном «Новойле», его достижениях, успехах и планах рассказал главный инженер Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» Эдуард Тайхутдинов.

- Производственная площадка «Башнефть-Новойл» за последние десять лет претерпела значительные изменения в лучшую сторону. За это время мы ввели в эксплуатацию ряд новых объектов – такие установки как СКА-РОСК. С их помощью мы можем производить компоненты для высокооктановых бензинов и, соответственно, увеличивать маржинальность наших заводов, - рассказывает Эдуард Тайхутдинов.

Главный инженер производственной площадки отмечает, что продукция «Башнефть-Новойл» регулярно участвует в конкурсах «Лучшие товары Башкортостана» и «Сто лучших товаров России», где неизменно занимает высокие позиции.

- С прошлого года наш завод начал выпуск керосина марки РД вместо ТС, который уже не соответствовал европейским стандартам из-за высокого содержания серы. Новая марка топлива позволяет увеличивать работоспособность реактивных двигателей – это топливо более стабильное. Его можно хранить до 10 лет и использовать по истечении этого времени, - отметил главный инженер.

Главный инженер Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» Эдуард Тайхутдинов

Что касается планов «Башнефть-Новойл», то они по истине грандиозны. Инженеры при поддержке заводской науки планируют апробировать инновационную технологию, применимую в металлургии.

- Мы разрабатываем выработку так называемой «спекающей добавки». Пока эта технология в стадии проектирования. После получения данных по маржинальности данной работы, мы будем внедрять ее совместно с металлургами. Она позволит отечественной металлургии выйти на качественно новый уровень, - делится планами Эдуард Тайхутдинов.

С УВАЖЕНИЕМ К ПРОШЛОМУ

Накануне производственную площадку «Башнефть-Новойл» посетили ветераны производства. В честь 70-летия предприятия для вышедших на заслуженный отдых работников провели обзорную экскурсию. Пенсионеры с удовольствием прошлись по заводу, попутно отмечая, как в последнее время изменился родной завод. Как отметили сами ветераны, несомненно, в лучшую сторону.

- Очень приятно, что сегодня я могу посетить завод, с ним связана почти вся моя жизнь. Здесь все очень сильно изменилось. Многие показатели, о которых сейчас говорят, как о рядовых, для нас были тогда лишь мечтой. В то же время отдельное спасибо, что даете нам понять, что мы внесли большой вклад в это, - обратился один из участников экскурсии к нынешним заводчанам.

Сегодня на площадках «Башнефть-Новойла» проходят испытания инновационных технологий нефтепереработки

Во время посещения производственной площадки ветераны отметили введенные в эксплуатацию в прошлом и не так давно современные установки, например, сероочистки и производства серы, Л-35-11/1000, АВТм и других. Ну и конечно, бурю эмоций и самые теплые воспоминания у заслуженных нефтепереработчиков вызвали установки, где они сами трудились и которые помогали строить.