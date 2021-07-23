В Башкирии в реку Худолаз чиновники выпустили 7 тысяч мальков: утром рыба всплыла к верху брюхом

Фото: Александр Володин//vk.com/fisherrb

Сегодня на реке Худолаз в районе башкирского города Сибая местные жители обнаружили выплывшую к верху брюхом мертвую рыбу. Массовую гибель рыбы снял на фото один из рыбаков и выложил снимок в социальные сети. Он же позвонил в надзорные органы и сообщил об инциденте.

В министерстве экологии Башкирии «КП-Уфа» подтвердили факт массовой гибели рыбы в реке Худолаз. Специалисты ведомства прибыли на место ЧП и исследовали берег на наличие источника загрязнения. Как оказалось, вода в реке ничем не загрязнена.

- Мертвую рыбу убрали специалисты минэкологии в 16:45 по местному времени. Они же сообщили о произошедшем в Росрыболовство, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства экологии республики.

На данный момент о причинах массовой гибели рыбы на Худолазе остается лишь догадываться. В минэкологии Башкирии предположили, что виной всему могла стать аномальная жара, установившаяся в регионе еще в конце апреля этого года. Из-за нее вода в реке могла потерять источник насыщения кислородом, который так необходим рыбе.

В мэрии Сибая также прокомментировали массовый мор рыбы.

- В ночь с 21 на 22 июля специалисты МБУ «УЖКХ» запустили в реку около 7000 толстолобиков и белых амуров. Напомним, что зарыбление реки проводится третий год в целях очистки дна и сохранения экологического баланса реки. К сожалению, в этом году из-за аномально жаркой погоды часть запущенной молоди погибла, - заявили в администрации Сибая.