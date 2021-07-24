Снежная королева и вековые сталагмиты: куда поехать в Башкирии в жару, чтобы охладиться

Сталагмиты в Ледяной пещере напоминают причудливые сказочные фигуры. Фото: Андрей КУЗЬМИН

Погода в Башкирии в последнюю неделю напоминает качели: то новые температурные рекорды и жара под +35 градусов, то ураганы, а к выходным в республику вроде пришло похолодание. Надолго ли – остается только гадать, ведь долгосрочные прогнозы синоптиков, как правило, редко сбываются, поэтому лучше заранее подготовиться и продумать маршрут, куда отправиться охладиться, когда Башкирию снова накроет палящий зной. Реки и озера – это прекрасно, но иногда там не протолкнуться от отдыхающих. А что, если отправиться в пещеру? И вечная прохлада, и уединение, и новые впечатления уж точно обеспечены!

АСКИНСКАЯ (ЛЕДЯНАЯ) ПЕЩЕРА

Где находится: в Архангельском районе.

Вообще в Башкирии насчитывается около тысячи пещер, причем специалисты утверждают, что в реальности их намного больше, просто открыты далеко не все. Аскинская пещера занимает среди них почетное место – ведь там находится самый большой реликтовый ледник на всем Южном Урале, а также огромные вековые ледяные сталактиты и сталагмиты.

с 2018 года пещера закрыта для самостоятельного посещения из-за меняющегося микроклимата. Фото: Андрей КУЗЬМИН

Пещеру не зря прозвали ледяной: здесь всегда минусовая температура, а у самого входа посетителей встречает реликтовый ледник, который не тает даже самым жарким летом.

Сама пещера представляет собой огромный сводчатый грот с высокими потолками. Спустившись по обледенелым ступеням, посетители пещеры попадают в настоящие чертоги Снежной королевы – на стенах, потолке и на полу повсюду серебристая бахромка инея и огромные причудливые ледяные натеки, напоминающие различных животных. А в центре пещеры находится то, ради чего сюда приезжают туристы со всей России – гигантский 15-метровый сталагмит «Снежная королева». Еще одна удивительная особенность Аскинской пещеры – это ее уникальная акустика. Достаточно что-нибудь тут тихо шепнуть, как звук усилится в несколько раз, так что делиться тут сокровенными секретами лучше не стоит.

Напомним, что с 2018 года самостоятельное посещение пещеры запрещено, а только в составе экскурсионной группы. Места на посещение надо бронировать за 2-3 недели, стоимость билета 300 рублей, дети до 12 -лет, пенсионеры, инвалиды, жители Архангельского и Гафурийского районов – 200 рублей.

Как добраться

Аскинская пещера находится в 120 километрах от Уфы – в Архангельском районе. Если решите поехать туда на машине, двигайтесь по трассе в сторону Оренбурга, после Булгаково поверните на Белорецкий тракт в сторону села Архангельское. Затем проехать через поселки Максим Горький и Заря до деревни Аскино, там припарковать машину и еще два километра пройти до пещеры через лес.

ПЕЩЕРЫ МУРАДЫМОВСКОГО УЩЕЛЬЯ

Где находится: Кугарчинский, Зилаирский районы.

Мурадымовское ущелье славится не только своими захватывающими пейзажами, но и пещерами. Здесь насчитывается около 46 пещер, возраст некоторых из них достигает несколько миллионов лет. Самые знаменитые - Старомурадымовская, Новомурадымовская и грот Голубиный, и посетить стоит каждую из них.

Голубиный грот получил свое название из-за того, что раньше тут собирались горные голуби, а еще раньше – устраивали свои стоянки первобытные люди. Чтобы попасть из входного в другие гроты пещеры, нужно преодолеть около 100 метров крутого подъема вверх, так что у неподготовленного туриста без снаряжения шансов нет.

В Новомурадымовской пещере стены покрыты кальцитовыми натеками. Фото: Андрей КУЗЬМИН

Новомурадымовская пещера – самая длинная пещера ущелья: ее длина около 1,8 км. Названия гротов на минутку переносят в сказку: Концертный Зал, Приют топографа, Мечта геолога, грот Добрый фей, Чертов мостик и другие. Стены пещеры покрыты кальцитовыми натеками, а пол и потолок покрывают огромные сталактиты и сталагмиты. А еще тут есть и подземное озеро, и подземная река, и огромное количество летучих мышей, так что будьте осторожнее. Стоимость экскурсии – 350 рублей, при этом предоставляются каски и налобные фонари. Сразу стоит отметить, что в пещеру дети до 8 лет не допускаются.

Старомурадымовская пещера гораздо меньше своей «сестры» - ее длина около 210 метров, зато по живописности ей не уступать. Стены пещеры покрыты охряными рисунками, возраст которых ученые оценивают примерно в 10 тысяч лет. Раньше здесь посетители даже разжигали костры, а за неимением фонариков освещали путь факелами, поэтому стены и потолок пещеры сильно закоптились. Отсюда и второе название пещеры – Копченая.

Кстати, в Мурадымово можно приехать не только на один день, но и остаться с ночевкой. Особенно такой вариант оценят любители отдыха в палатках и романтики. А парке Мурадымово есть обустроенные стоянки со столами и мангальными зонами. Стоимость - 100 рублей с человека (оплачивается при въезде в парк).

Как доехать

Из Уфы доезжаем до Мелеуза, оттуда до Мраково. По гравийной дороге едем до деревни Ибрагимово, а оттуда до указателя «Мурадымово».

КАПОВА ПЕЩЕРА

Где находится: Бурзянский район

Капову пещеру, находящуюся на территории заповедника «Шульган-Таш», нужно хотя бы раз посетить каждому жителю Башкирии. Вход в пещеру – это огромная арка высотой в 20 и шириной в 40 метров, протяженность – около 3 километров. Сама пещера имеет 3 этажа – тут и огромные залы, и коридоры, и галереи, и подземные озера, и знаменитая река Шульган.

КАпова пещера начинается с огромной арки высотой в 20 метров. Фото: Андрей КУЗЬМИН

Конечно, в первую очередь пещера знаменита на весь мир своими уникальными наскальными рисунками первобытных людей – красной охрой (реже углем) тут нарисованы мамонты, лошади, люди. Возраст рисунков превышает 14 тысяч лет! Любители мифов и легенд приезжают сюда с тайной мечтой увидеть дух Урала-Батыра на крылатом коне Акбузате. По поверьям, кто увидит всадника, тому всю жизнь будет сопутствовать удача.

Отправляясь в пещеру не забудьте про теплые вещи, а также запаситесь репеллентами от комаров и клещей. На воде выдают фонарики, но можно принести и свои. Стоимость экскурсии с 1 мая по 1 ноября 350 рублей в выходные и 280 в будние, дети до 8 лет бесплатно. Детям от 8 до 16 лет, пенсионерам, инвалидам и ветеранам ВОВ скидка 50 процентов.

Если решите задержаться в заповеднике подольше (а тут есть чем заняться и на что полюбоваться), можете поставить палатку на оборудованной туристической стоянке (стоимость 200 рублей с человека в будни и 300 в выходные) или в гостевых домиках (от 400 до 4000 рублей). И посещение пещеры, и сами домики лучше бронировать заранее из-за огромного наплыва туристов.

Как доехать

От Уфы до Каповой пещеры 300 километров. Ехать нужно сначала в сторону Белорецка, но не доезжая до самого города 50 километров, на развилке повернуть на Субхангулово, а оттуда по гравийной дороге до Миндигулово. Там уже увидите указатели «Шульган-Таш» и следуете по ним.

ЗАПОВЕДНАЯ (МЕДВЕЖЬЯ) ПЕЩЕРА

Где находится: в Белорецком районе.

В Заповедную пещеру не устраиваются экскурсии, поэтому, в основном, сюда приезжают туристы, сплавляющиеся по Лемезе и приезжающие к водопаду Атыш. Добраться до входа довольно непросто: сначала надо вскарабкаться по крутому склону скалы, а потом протиснуться в узкую прощелину. Название Медвежья пещера получила, потому что археологи обнаружили тут кучу медвежьих черепов и костей, а также лис и волков – древние охотники использовали пещеру как капище для жертвоприношений. Да и сейчас, глядя на закопченные стены, словно переносишься в эпоху древних охотников.

До Медвежьей пещеры добраться не так-то просто, но оно того стоит. Фото: Андрей КУЗЬМИН

Сама пещера совсем небольшая, всего 180 метров, и состоит из трех залов. Возле входа в пещеру туристы устроили своеобразный алтарь – оставляют там памятные вещи, чтобы вернуться сюда вновь. Вход в пещеру бесплатный, остановиться можно неподалеку, разбив палатку на берегу Инзера. Не забудьте про сменную одежду, крепкую обувь и фонарь с батарейками.

Как доехать:

Медвежья пещера находится рядом с водопадом Атыш, примерно в 150 км от Уфы. Добраться до нее можно во время сплава по Лемезе или пешком (почти 12 км) из деревни Верхние Лемезы.