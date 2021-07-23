Из Уфы в горы: куда поехать в легкий и доступный поход по Башкирии

В конце подъема встречаются «каменные поля» и «каменные реки» — курумы Фото: Эльвина АПАРИНА

Надоело лежать у водоемов с палатками и хочется более активного отдыха? Тогда эта подборка для вас. В этот раз «КП-Уфа» публикует подборку мест для легких походов по Южному Уралу, куда можно отправиться неподготовленным людям, начинающим туристам и даже людям с детьми. Все хребты находятся в Башкирии и Челябинской области. Особой подготовки и снаряжения походы не требуют, главное – хорошая компания, вода, перекус и удобная обувь с жесткой подошвой. Походы хоть и легкие, но на некоторых все же есть курумники – каменные реки.

Хребет Зюраткуль 1175 м

Хребет Зюраткуль находится в Челябинской области. Это один из наиболее крупных хребтов в высокогорной части Южного Урала. Его высота 1175 метров, на вершину ведет тропа длиной в 8 километров. Она легкая, маркированная, заблудиться и пострадать не рискуете. В конце подъема встречаются «каменные поля» и «каменные реки» — курумы. После восхождения можно искупаться на высокогорном озере Зюраткуль, познакомиться с маралами на мараловой ферме.

Тропа на Зюраткуль начинается с национального парка «Зюраткуль». Нужно ехать в сторону Челябинска по трассе М5 и повернуть направо на поселок Магнитка.

Остановиться в национальном парке можно в палатке, если выбираете не ехать домой после восхождения, а отдохнуть у озера. Поставить палатку можно у озера или у самого хребта. Есть также небольшой платный кемпинг с оборудованным душем и туалетом.

Остановиться в национальном парке можно в палатке, если выбираете не ехать домой после восхождения, а отдохнуть у озера Фото: Эльвина АПАРИНА

Гора Уван 1222 м

Подъем на гору тоже начинается с национального парка Зюраткуль. Маршрут короткий, вся тропа – прогулка по лесу на вершину. Тропа берет свое начало за кордоном «У трех вершин». Называется этот кордон так, потому что от него идут маршруты на горы: Нургуш, Москаль и собственно Уван. Также кордон известен тем, что тут живут лоси, которых можно кормить с рук.

Тропа длиной в 8 километров, имеются указатели. Это практически прямая с очень небольшим уклоном, который не ощущается. Тропа как бы огибает вершину и подъем на Уван получается с противоположной стороны.

Национальный парк «Таганай»

Выбора вершин здесь очень много! Можно уйти в двухдневный или даже трехдневный поход. Но поскольку мы с вами говорим о легких походах, то в этом случае подойдет Двуглавая Сопка Южная – 1034 метра. Это самая южная вершина хребта Большой Таганай и первая горная вершина, которая встречается на пути туристов примерно через 7 километров от начала пути. С вершины Двуглавой сопки можно увидеть все окрестные горы: хребет Зюраткуль, Большой Нургуш, Митькины скалы и Откликной гребень. На горе также можно проводить закат. Вершина – отличное место для этого.

Гора Дунан-Суйган 1093 метра

Гора находится в Башкирии, а тропа к ней начинается на трассе Уфа-Белорецк у кафе «Елочка» на перекрестке с Межгорье. Название горы переводится как «жеребца-четырехлетку зарезали». По башкирской легенде, русские купцы захотели купить у башкир землю. Те согласились, но разрешили взять участок только размером с лошадиную шкуру. Купцы не растерялись, зарезали жеребца и нарезали из шкуры тонкие ремешки. Их они связали воедино, получили длинную веревку, которой отмерили землю на склоне горы.

Гора интересна вулканическим происхождением, на склонах встречаются участки альпийского луга и мелколесий, расположена в Южно-Уральском заповеднике. За вход нужно заплатить 300 рублей. Пешком идти всего 3,5 километра.

Тропы ко всем вершинам - легкая дорога через лес Фото: Эльвина АПАРИНА

Гора Малиновая 1152 метра

Восхождение на гору Малиновая больше похоже на обычную прогулку по лесу. В народе ее называют Малиновка, подъем начинается с Белорецка. Название такое дано не зря, летом, в июле и августе, крупная ароматная малина покрывает гору. С вершины горы видна почти вся южная часть Уральского хребта. Самая доступная и горячо любимая вершина среди туристов — Первая Малиновка. Здесь снималась серия «Каменный мешок» известной киноэпопеи «Вечный зов».

Маршрут довольно прост для прохождения, промаркирован – заблудиться не получится. Начинайте подъем с деревни Отнурок Белорецкого района.

Самая доступная и горячо любимая вершина среди туристов — Первая Малиновка. Фото: Эльвина АПАРИНА

Гора Кирель 1162 метра

Кирель и Малиновая гора образуют единый хребет Малидак. Вид с вершины Кирель один из самых захватывающих в Белорецком районе. Это отличная обзорная точка. Отсюда отлично просматриваются хребты Ялангас, Крака, горы Арвякрязь, Малиновая. Даже виднеется высшая точка Южного Урала – гора Ямантау. Маршрут не сложный, но в конце него нужно быть аккуратным – встречаются курумники. Но опасность они представляют в мокрую погоду – уж слишком скользкие.

Найти гору нетрудно – тропа начинается из деревни Кузгун-Ахмерово, идти нужно 3,5 километра до вершины. Туристов в этих краях много, новичкам они могут подсказать тропу.

Хребет Крака

Название хребта «Крака» с башкирского означает «кырк арка» - сорок (много) хребтов. Это очень легкий маршрут, который берет свое начало в селе Шигаево Белорецкого района. Пешком до основной смотровой нужно пройти всего 4 километра.

Это замечательное место для туристических прогулок и активного отдыха! Красивые виды башкирской природы, свежий воздух, замечательное настроение – минимум того, что вы получите на маршруте. К слову, каждую осень на хребте проходит забег «Kraka race» для любителей скандинавской ходьбы. Это место отлично для этого подходит.

Гора Курташтау 1019 метров

Гора Курташ (Курташтау) – одна из самых живописных и высоких вершин хребта Урал-Тау. Расположена в 9 километрах от Белорецка. Гора интересна тем, что ее скалы напоминают застывший поток лавы, а сама гора имеет вулканическое происхождение. На вершине горы красуются выветренные скалы, образующие «цирк», пишет портал «NashUral».

С горы также видны Белорецк, Миндяк, Абзаково, Сосновка, Кубагушево, совсем вдалеке – Учалы и Магнитогорск.

Тропа на гору начинается у лыжной трассы, по дороге из Белорецка в Абзаково, не доезжая до поворота на Кульсугадыташ по левую сторону. До вершины всего 6 километров. Восхождение больше похоже на прогулку по лесу, нет набора высоты.

Советы для тех, кто решился отправиться в однодневный поход на один из тысячников:

1. Продумайте маршрут заранее, составьте его уже дома по картам. Поверьте, по приезде на место тяжело понять, откуда именно идет подъем, куда ехать и идти. К тому же почти во всех местах нет Интернета;

2. Узнайте о тропе все максимально подробно, поспрашивайте у знакомых, которые там уже были;

3. Одевайтесь удобно. Для восхождений отлично подойдут спортивные штаны и толстовки. Одевайтесь лучше по слоям – если будет жарко, снимете толстовку и останетесь в термобелье или футболке;

4. Не тестируйте новую обувь в походе! Если вы купили новые треккинговые кроссовки, оставьте их дома и выберите ту обувь, в которой вы точно уверены. Новую нужно сначала разносить дома. Если она натрет вам ноги во время восхождения, испортится все впечатление;

5. Берите с собой воду и перекус в маленькие рюкзаки, средство от клещей и других насекомых, дождевик – если погода нестабильная, фонарь – на случай, если вы задержитесь на вершине;

6. Зарядите телефоны и возьмите портативные устройства;

7. Зарегистрируйтесь в МЧС, особенно, если вы идете в поход впервые. В горах может многое произойти, и, если что, вас начнут искать.

Всего несколько правил облегчат ваше мини-путешествие на южноуральские горы.