Время великих свершений: как «Уфаоргсинтез» завоевал лидерство в нефтехимии

Именно в 1970-1980е годы завод стал признанным лидером советской нефтехимии

«Комсомолка» продолжает рассказывать историю легендарного «Уфаоргсинтеза», отмечающего в этом году 65-летний юбилей. Ранее мы писали о настоящем подвиге строителей, первых рабочих и инженеров, построивших и запустивших предприятие в далеком 1956 году. Сегодня мы вместе с ветеранами завода вспомним, как развивался и чем жил «Уфимский завод синтетического спирта» в 1970-е-1980-е годы. Именно в эту эпоху завод стал признанным лидером советской нефтехимии и завоевал множество наград за вклад в экономику Советского Союза.

Сегодня завод «Уфаоргсинтез», принадлежащий «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») – это высокотехнологичное предприятие, интегрированное в уфимский нефтехимический комплекс. Продукцию завода можно встретить во всех уголках России и в двух десятках стран мира. Но как уфимским нефтехимикам удалось добиться таких впечатляющих результатов? Ответ на этот вопрос кроется в истории предприятия, которую своими руками творили предшественники – ветераны знаменитого «Синтезспирта».

Лаборатория изопропилбензола, 1970

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

Первые полтора десятка лет после ввода в эксплуатацию, завод рос «в ширину» - строились новые корпуса, выстраивались необходимые инфраструктурные связи. Начиная с конца 1960-х годов предприятие начало также активно развиваться «в глубину» - осваивались инновационные технологии, запускались производства уникальных видов продукции нефтехимической промышленности. Предприятие день ото дня наращивало мощности по выпуску продукции, постоянно увеличивая при этом ее качество.

Успехи коллектива не остались без внимания руководства страны. В 1972 году «Уфаоргсинтез» был удостоен Юбилейного почетного Знака в честь 50-летия образования СССР. Эту награду вручали предприятиям-победителям Всесоюзного социалистического соревнования, показавшим лучшие результаты в своей отрасли. Указ о награждении подписывали ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР и Всесоюзный центральный совета профсоюзов.

ЦПУ, пиролиза и газоразделения 1 очереди, 1978

В 1970-е-1980-е годы «Уфимский завод синтетического спирта» неоднократно завоевывал высокие награды и ставил всевозможные рекорды по выпуску продукции. Так, например, в уже в 1970-м году объем реализации готовой продукции предприятия по сравнению с 1965-м вырос почти в два раза, производство полиэтилена по сравнению с тем же периодом и вовсе увеличилось в 57 раз.

Афонина А.Ф. замначальника установки газоразделения

К началу 70-х годов завод освоил производство нового мономера, позволяющего значительно ускорить вулканизацию каучука, что также привело к увеличению объемов его производства. Уфимские нефтехимики с гордостью вспоминают, как из их продукции впоследствии изготавливали 260 различных деталей для советских «Жигулей», а также производили сотни квадратных метров искусственной кожи и прорезиненной ткани для лодок.

В 1978 году на «Уфаоргсинтезе» был пущен самый мощный комплекс в Европе по производству фенола и ацетона – «Фенол-120». Не стояли на месте и другие цеха завода. Годом ранее успехи коллектива вновь отметили на Всесоюзном уровне – в 1977 году коллектив предприятия был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР.

ЦПУ отделения 2-3-5-III

Чуть позже башкирские нефтехимики три года подряд удостаивались этой награды – с 1980 по 1982 годы коллектив «Уфаоргсинтеза» признавался лучшим предприятием отрасли во всем Советском Союзе. Кроме того, в 1981 году заводу было присвоено звание «Предприятие высокой культуры производства», а в 1982 году - «Коллектив коммунистического труда».

Обсуждение новостей после работы, 1981

«РАБОТАЛИ, А НЕ КАРЬЕРУ СТРОИЛИ»

Чтобы понять, как башкирским нефтехимикам удалось долгое время удерживать пальму первенства в отрасли, мы поговорили с непосредственным участником тех событий. Александр Горшков пришел на «Уфимский завод синтетического спирта» в далеком 1958 году и проработал там, в общей сложности 41 год. Начав свою трудовую биографию простым оператором, на пенсию Александр Сергеевич вышел уже начальником производства.

- Родился я далеко отсюда, в Баку. Там мои родители оказались в голодные годы, переехали из Саратовской области. А в Башкирию наша семья перебралась после Великой Отечественной войны – приехали к родственникам отца, да так и остались. В те годы обучение в старших классах школы было платным, в отличие от техникумов. Денег у нас особо не было, поэтому передо мной, совсем еще мальчишкой, встал выбор: в какой техникум пойти. Я выбрал нефтяной, - вспоминает Александр Горшков.

Одна из передовых смен отдела компрессорного труда

По словам ветерана завода «Уфаоргсинтез», на производство он пришел после четырех лет службы в Военно-морском флоте СССР. Тогда предприятие еще активно строилось, хотя первые цеха уже работали почти на полную мощность. Александр Горшков попал в цех №106-615, который назвал «энергетическим» - он обеспечивает подачу воздуха по всему заводу, и осуществляет охлаждение установок в процессе производства.

- Зачем воздух нужен нефтехимикам? А тогда почти все приборы работали от воздуха под давлением, это как источник энергии был. Ну и азот мы подавали на холодильные установки. Почти чистый, 99,9%, - вспоминает ветеран производства.

Некоторое время Александр Сергеевич проработал на комплексе «Фенол-120», который, как мы писали выше, был самым крупным производством фенола в Европе. По его словам, в те годы заводчане были единым, сплоченным коллективом, вот и становились постоянно лучшими в своей отрасли.

Отделение сварки полиэтиленовых пакетов

- Работать надо, а не карьеру строить. Тогда и коллектив оценит и сам предложит на повышение пойти – так у нас и было. Меня периодически выдвигали. В те годы мы постоянно что-то новое предлагали, рационализаторские предложения вносили, а директор завода их принимал и внедрял. Руководил «Синтезспиртом» тогда Петров Анатолий Михайлович. Сам участник войны, из Чапаевска в Куйбышевской области к нам перебрался – был там директором 102-го химзавода. Вот он и создал у нас правильную атмосферу и рабочую обстановку, - рассказывает Александр Горшков.

Как отмечает ветеран завода, важнейшую роль в успехах предприятия сыграли хорошо подобранные кадры. В те годы директор «Синтезспирта» Анатолий Петров переманил в Уфу множество высококвалифицированных специалистов с химических и нефтехимических заводов по всей стране.

Толсторожих В.М. Анализ каучука

- На первых порах и с жильем им помогали и вообще, очень тепло принимали. Вы спрашиваете, почему мы так часто на Доску почета ВДНХ в Москве попадали? Да потому, что коллектив у нас был сплоченный, - отметил Александр Горшков.

Шерстобитов Е.П. Герой Социалистического Труда

Именно благодаря ударному труду рабочих и инженеров завода в 1970-1980-х годах, «Уфаоргсинтез» не только завоевал, но и сохранил до сегодняшнего дня лидирующие позиции в России по производству фенола, ацетона, полиэтилена и полипропилена. Прежде чем предприятие вышло на качественно новый уровень и стало флагманом отечественной нефтехимии в начале 21 века, оно вместе со всей страной прошло долгий и непростой путь эпохи приватизации. О том, как руководству и коллективу завода удалось преодолеть трудности 1990-х, читайте в следующей публикации «Комсомолки».