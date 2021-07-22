Чистый воздух: выбросы в атмосферу предприятий «Башнефти» в Уфе почти вдвое меньше утвержденных нормативов

В 2020 году «Башнефть» вложила в проекты по охране окружающей среды 5,6 млрд рублей, а нагрузку на атмосферный воздух удалось снизить на 8%. Фото: Артур Салимов

Как известно, в крупных городах с развитой промышленностью, как в нашей стране, так и по всему миру, периодически возникают вопросы о качестве атмосферного воздуха. Исторически так сложилось, что Уфа более полувека назад стала одним из крупнейших центров химической и нефтехимической промышленности России. Время не стоит на месте, и уфимские нефтеперерабатывающие заводы постоянно модернизируют свои установки и совершенствуют технологии.

«Комсомолка» побывала на крупнейших производственных площадках «Башнефти» (входит в «Роснефть») и ознакомилась с мерами экологической безопасности, которые успешно внедрили в свое производство предприятия «Башнефти».

Как отмечают ряд экспертов, промышленные выбросы в атмосферу – явление неизбежное. Единственная разница здесь лишь в их объемах и в самих веществах, которые попадают в воздух. На предприятиях уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» установлен жесткий и круглосуточный экологический контроль для обеспечения соблюдения установленных нормативов выбросов по массе и концентрации загрязняющих веществ. Но, обо всем по порядку.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

Прежде чем отправиться непосредственно на заводы, мы сначала посетили один из шести экологических постов, где башкирские нефтяники отслеживают состояние атмосферного воздуха на границе так называемой санитарно-защитной зоны с помощью передвижной мобильной лаборатории. Проще говоря, экологи следят за тем, чтобы за пределами установленной зоны влияния предприятий «Башнефти» не было превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе.

Так выглядит передвижной экологический пост. Фото: Артур Салимов

О работе передвижной лаборатории нам рассказала Эльвира Нигматуллина, лаборант химического анализа предприятия «Башнефть-УНПЗ».

- Наша лаборатория передвигается по графику и берет пробы воздуха в специальных точках. В городе, например, это посты на улицах Инициативной и возле котельной на Бирском тракте. Вот уже два месяца подряд мы ежедневно три раза в сутки проводим заборы воздуха на наших постоянных точках и еще ни разу за это время не зафиксировали превышение ПДК вредных веществ. Такая работа проводится на постоянной основе, - рассказывает Эльвира Нигматуллина.

Специалисты отслеживают содержание вредных веществ в атмосфере в режиме реального времени. Фото: Артур Салимов

Все данные, зафиксированные передвижной лабораторией, отправляются уже в стационарную лабораторию, где информация анализируется и передается в надзорные органы.

Как пояснила в беседе с «Комсомолкой» начальник отдела охраны окружающей среды «Башнефти» Ольга Янчук, передвижные лаборатории осуществляют в реальном времени контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Это позволяет оперативно реагировать и принимать меры по корректировке технологических процессов. Кроме того, датчики, анализирующие наличие вредных веществ в воздухе, установлены и на самих производственных площадках, а также непосредственно на источниках выбросов.

- Надзорными органами утвержден перечень веществ, по которым определяется наше влияние на окружающую среду. Башнефть в ежедневном режиме контролирует выбросы диоксида серы, диоксида азота, сероводород и оксид углерода. При неблагоприятных метеорологических условиях их наличие в атмосфере проверяется трижды в сутки, - отмечает Ольга Янчук.

Передвижной экологический пост монитроит состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Фото: Артур Салимов

ПОЧТИ БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Первая остановка нашей поездки по в северной части Уфы – знаменитый завод «Башнефть-Уфанефтехим». Здесь мы посетили установку производства элементарной серы. Как оказалось, башкирские нефтехимики уже давно не сжигают серосодержащие газы на факелах, а выделяют серу из нефтепродуктов и производят товарную продукцию.

Исторически так сложилось, что Уфа более полувека назад стала одним из крупнейших центров химической и нефтехимической промышленности России. Фото: Артур Салимов

На установке, где происходит технологический процесс получения серы из сероводородсодержащих технологических газов и жидкостей есть большая труба, откуда выходят дымовые газы. Вот только сероводород из нее не выбрасывается. Из него получается инертное вещество – полезный продукт- элементарная сера, которая используется в производстве удобрений и других отраслях промышленности. А на самой трубе установлены специальные датчики, фиксирующие любые изменения выбросов. Визуально на фоне чистого неба видны лишь малейшие искажения воздуха из-за выходящих из нее газов, а запаха, даже на территории установки, практически не ощущается.

Подробнее о технологии производства серы на заводе нам рассказал заместитель главного инженера по газокаталитическим процессам «Башнефть-Уфанефтехим» Антон Карляков.

- Ежедневно сотрудники предприятия производят отбор проб дымовых газов для последующего определения их состава и проведения контроля качества. То есть насколько наши выбросы соответствуют утвержденным нормативам. Отбор происходит непосредственно перед входом в дымовую трубу, а сами пробы изучают в специальной лаборатории. Здесь мы в постоянном и ежедневном режиме контролируем наличие диоксида серы и сероводорода в дымовых газах, - отмечает Антон Карляков.

В свою очередь, начальник отдела охраны окружающей среды АНК «Башнефть» Ольга Янчук подчеркнула, что главная задача - не допустить выбросов сероводорода в атмосферу.

- Поэтому мы контролируем как сами технологические процессы, так и непосредственно состав выбросов. Да, выбросы диоксида серы есть, но они не превышают установленной концентрации. Выбросы сероводорода мы тоже очень жестко контролируем, и они не фиксируются, - пояснила Ольга Янчук.

Контроль за выбросами на заводе «Башнефть - Уфанефтехим» специалисты проводят ежедневно. Фото: Артур Салимов

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ВОЗДУХ

Следующая остановка – предприятие «Башнефть-Новойл». Здесь производят высокооктановые виды топлива, такие как бензин марок «Евро-5» и «Евро-6». Именно на этой производственной площадке есть установка, где производится водород чистотой 99,9%.

- Водород используется на других установках для очистки бензинов и дизельного топлива от серы и ее соединений, - рассказывает начальник установки по производству водорода Сергей Кольский. – Состав дымовых газов анализируется постоянно поточными газоанализаторами. Данные выводятся на панель управления, где их постоянно контролируют операторы. Эти данные выводятся в общезаводскую информационную систему, где их изучают сотрудники отдела и экологической безопасности и они доступны для контролирующих органов.

«Комсомолка» побывала на крупнейших производственных площадках «Башнефти» (входит в «Роснефть») и ознакомилась с мерами экологической безопасности. Фото: Артур Салимов

Прогулявшись по территории «Новойла», где работает водородная установка, мы обратили внимание на то, что и здесь никакого постороннего запаха здесь нет, хотя сама установка была, что называется «в режиме» и не останавливалась ни на секунду. В воздухе не чувствуется ни химический, ни какой-либо другой посторонний аромат. Все-таки контроль за выбросами на нефтеперерабатывающем комплексе – не пустые слова.

Добавим, что в 2020 году «Башнефть» вложила в проекты по охране окружающей среды 5,6 млрд рублей, а нагрузку на атмосферный воздух удалось снизить на 8%, что, по словам экспертов, является хорошим показателем для всей отрасли.