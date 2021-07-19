Гибель озимых, засуха и нашествие саранчи: фермеры Башкирии подсчитывают убытки от аномального лета 2021 года

Ущерб от нашествия саранчи фермеры не подсчитали до сих пор Фото: Мария ЛЕНЦ

Как известно, в этом году на территории Башкирии установилась жаркая и сухая погода. Начиная с середины мая, в регионе наблюдался суховей – горячий ветер, приносящий засуху. Как следствие, сельскому хозяйству республики было нанесен серьезный ущерб. В министерстве сельского хозяйства Башкирии рассказали «КП-Уфа», что рекордного урожая, какой получили аграрии в прошлом году, ждать не приходится. В этом году аграрии рассчитывают на урожай зерновых культур на уровне 2 млн тонн.

- В результате засухи в республике пострадали посевы 335 хозяйств, в республике планируется ввести режим ЧС. Влиянию опасных агрометеорологических явлений подверглись 311 тысяч гектаров посевов, 150 тысяч из них погибли, - отметили в Минсельхозе.

По данным министерства, предварительный ущерб от засухи в регионе оценивается на сумму порядка 3,4 млрд рублей.

ГИБЕЛЬ ОЗИМЫХ

Но засуха, погубившая яровые культуры, как оказалось, далеко не единственная проблема башкирских фермеров в этом году. Аномальная погода создала проблемы еще до посевной. Как известно, каждую осень фермеры засевают поля озимыми культурами, которые дают всходы уже в конце весны. Таким образом они собирают фактически два урожая в год – летом и осенью.

В Башкирии в этом году озимые зерновые культуры сохранились на площади всего 363 тысячи гектаров. Как отметили в Минсельхозе республики, на площади порядка 35 тысяч гектаров пересеяли яровые культуры. Среди причин, по которым за зиму в регионе погибли озимые культуры, в ведомстве назвали промерзание почвы, бесснежный декабрь 2020 года, ледяная корка в феврале 2021 года и выпревание почвы (почва вспрела и посевы сгнили - Ред.). Больше всего озимых культур погибло на полях Миякинского (2,8 тысяч га), Благоварского (2,5 тысяч га), Шаранского (2,46 тысяч га), Давлекановского (2,075 тысяч га) и Буздякского (1,9 тысяч га) районов.

САРАНЧА АТАКУЕТ

Еще одна проблема башкирских фермеров в этом году – вредители. В середине июня 2021 года сразу в трех районах Башкирии наблюдалось нашествие саранчи. Опасных вредителей обнаружили на полях Зауралья – в Баймакском, Хайбуллинском и Учалинском районах республики. Эксперты считают, что причиной увеличения численности и распространения вредителей стала аномальная жара.

По данным министерства сельского хозяйства республики, башкирские фермеры провели полную обработку полей, чтобы насекомые не распространялись и дальше. Химикаты распылили на площади более 13 тысяч гектаров. Аграриям еще только предстоит выяснить, какой ущерб хозяйствам нанесла саранча в трех районах башкирского Зауралья.

К слову, один из пострадавших от саранчи районов в прошлом году показал и без того самую низкую урожайность зернобобовых культур – в Хайбуллинском районе в 2020 году с гектара собирали всего по 8 центнеров.

Напротив, лучшую урожайность в прошлом году показал Чекмагушевский район республики. Там зернобобовых собирали по 43,5 центнеров с гектара. А самый большой урожай в количественном измерении тогда собрали в Стерлитамакском районе – 230 тысяч тонн.

ПЧЕЛЫ ГИБНУТ

Одной из возможных причин массовой гибели пчел в Башкирии в этом году эксперты называют обработку полей и лесов от вредителей. Недавно пчеловоды со всей республики вновь пожаловались на уничтожение пчелосемей. Виной всему, как говорят специалисты, несогласованность действий аграриев и самих пасечников – пчелы садились на обработанные пестицидами поля и погибали.

- Как и все высокобелковые культуры, яровой рапс сильно повреждается вредителями, поэтому за вегетационный период необходимо проводить до 3-4 обработок инсектицидами. Иначе аграрии понесут большие потери, что серьезно ударит по их экономике. В то же время пчелы посещают поля с яровым рапсом, так как он является медоносом. И запретить это сделать насекомым, сами понимаете, невозможно, - пояснили в министерстве сельского хозяйства Башкирии «Комсомолке».

Единственный выход из этой ситуации – своевременное оповещение пасечников. В начале июня на специальном совещании было принято решение – сообщать пчеловодам о распылении химикатов за пять дней.

Всего по данным Минсельхоза Башкирии к 21 июня 2021 года было известно, что в результате обработки рапса в республике частично пострадали 2682 и погибли 32 пчелосемьи (это около 0,68% от общего числа пчелосемей). Компенсацию за гибель насекомых пчеловоды получат только в том случае, если докажут, что пчелы погибли именно из-за химикатов, которыми обрабатывали поля.