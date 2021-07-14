Почему в Башкирии дорожают продукты, и как долго это будет продолжаться

Цены на овощи в Башкирии в этом году бьют все возможные рекорды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» на вопросы «Комсомольской правды» отвечал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. Самый актуальный вопрос, на который он попытался дать ответ – почему в регионе так резко подорожали морковь и свекла. По данным Башстата с декабря 2020 по июнь 2021 – морковь подорожала на 321% и сейчас стоит в среднем 98,7 рублей за килограмм.

ПОЧЕМУ ЦЕНЫ РАСТУТ

- Здесь нужно отметить ряд факторов. Во-первых, подорожание овощного набора носит сезонный характер. Самый низкий уровень цен в сентябре и чем дальше от этого месяца, тем выше стоимость хранения данного вида продукции, уменьшаются товарные остатки и, соответственно идет рост (цен – Ред.), - пояснил министр торговли и услуг Башкирии.

По словам Алексея Гусева, в 2021 году наблюдается рост цен выше обычного, и связано это, в том числе, с пандемией коронавируса.

- У нас в том году наблюдался большой дефицит рабочей силы из южных республик. В этой связи многие сельхозпроизводители были вынуждены сократить площади посевов. И, как следствие, не такое большое количество овощей теперь находятся в хранилищах. Второй момент – это локдаун, который был в тех или иных странах. Это повлияло на то, что товарные цепочки разорвались и на страны, которые традиционно были поставщиками свежего урожая. Разрыв связей повлиял на ценообразование и конечную стоимость продукции, - подчеркнул министр.

По словам Алексея Гусева, на рост цен повлияла и ситуация на валютном рынке.

- Мы видим, что некоторые производители переориентировали свой спрос на экспорт, тем самым создав определенный дефицит. И в этой ситуации государство здесь выступило регулятором. Например, в начале 2021 года это регулирование цен на сахар и на подсолнечное масло. Когда мы стали наблюдать похожую ситуацию с ценами на муку, то и здесь государство включилось с регуляторными механизмами. В данном случае – это компенсация затрат хлебопекарям, если они держат цену на определенной планке. То есть в целом механизмы есть, но любая регуляция приводит к подорожанию, поэтому здесь нужно больше внимания обращать на удовлетворение спроса самого рынка. А для этого нужно, задуматься, как сделать продукцию наших производителей более конкурентоспособной, - подчеркнул министр торговли и услуг Башкирии.

Министр пояснил, что цены подскочили, в том числе, из-за того, что в сельскохозяйственной отрасли в прошлом году образовался дефицит рабочей силы.

- Именно сельхозпроизводители нам в прошлом году эту проблему озвучили. Есть некий механизм, он имеет определенную степень инертности. Если у нас определенный процент трудовой силы был из числа именно трудовых мигрантов, то быстро заменить его на местных довольно проблематично. Должно быть некое условие, которое позволит это сделать. Наверное, эта инерция и не позволила оперативно сделать это в прошлом году, - заявил министр.

Алексей Гусев (слева) отвечал на вопросы в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» вместе с депутатом горсовета Уфы Юрием Васильевым (справа)

КАК РАБОТАЕТ МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ

По завершении прямого эфира телеканала «Вся Уфа» мы задали министру еще пару вопросов. В частности, спросили о том, как на его работе отразилась реорганизация ведомства – ранее Алексей Гусев возглавлял госкомитет по торговле, а сейчас стал министром торговли и услуг Башкирии.

- Во-первых, это больше ответственности. Я считаю, что реорганизация и повышение статуса действительно повлияли на ответственность, как руководства министерства, так и сотрудников, которые в нем задействованы. Ну и опять же, надо понимать, что торговля – это большой сектор. Если брать количество предприятий, которые действуют в этой сфере, то это порядка 45 тысяч юридических лиц и свыше 350 тысяч сотрудников. Если брать по вкладу в бюджет, то сфера торговли занимает второе место после перерабатывающей промышленности. Я думаю, что реорганизация – это некий аванс, который нам сделал глава республики и думаю, что мы не подведем, - отметил Алексей Гусев.

Недавно премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что власти региона планируют провести частичное сокращение госаппарата. А как с этим обстоят дела в Минторге? Будут ли там сокращать сотрудников?

- Сегодня я вижу именно дефицит кадров в министерстве, потому что мы взяли на себя довольно большое количество программ, которых у госкомитета по торговле не было. Помимо тех задач, которыми занимался госкомитет, у нас сегодня работы прибавилось. Это и социальное питание, и школьное питание, у нас довольно неплохие успехи по линии защиты прав потребителей, баланс в сфере торговли и регулирования алкогольной продукцией.

СТАЛИ РЕЖЕ УМИРАТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ

В беседе с «Комсомолкой» министр торговли Башкирии рассказал, что за прошлый год жители республики стали покупать больше алкоголя, но реже умирать от отравлений.

- Если взять алкогольную сферу, то именно взвешенная политика Минторга позволила нам сделать большие успехи. Причем здесь мы находимся в балансе: у нас есть задача уменьшать смертность от алкоголя, уменьшать количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а с другой стороны, данная сфера вносит существенный вклад в бюджет республики, - отметил Алексей Гусев.

По словам министра, в 2020 году в Башкирии, по сравнению с 2019-м смертность от отравления алкоголем уменьшилась на 30%.

-У нас значительно уменьшилось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. При этом мы видим, что за первый квартал 2021 года наши основные производители как крепких, так и слабоалкогольных напитков значительно увеличили количество акцизов от своего производства. Получается производство растет, а негативный эффект от потребления алкоголя падает, - отметил министр торговли и услуг Башкирии.