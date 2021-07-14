Не хуже Комо или Титикаки: лучшие озера для отдыха в Башкирии

Фото: Андрей Кузьмин

Лето в самом разгаре, и, хотя аномальная жара отступила, погода так и манит рвануть к ближайшему водоему, чтобы искупаться, позагорать и хорошенько отдохнуть в Башкирии. Можно, конечно, отправиться на городской пляж (только держитесь, пожалуйста, подальше от необорудованных для купания мест), а можно поехать на озеро. Живописные виды, отдых с палаткой на берегу, рыбалка и посиделки у костра – что может быть лучше. «Комсомолка» подскажет лучшие маршруты самых популярных озер для отдыха в Башкирии, которые можно посетить на выходных.

АСЛЫКУЛЬ

Где: Давлекановский район

Самым популярным озером в Башкирии по праву можно назвать Аслыкуль – ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов со всей республики и даже России, чтобы полюбоваться на красоты «башкирского моря». Так Аслыкуль называют неслучайно: его общая площадь около 23,5 квадратных километров, а средняя глубина – 5, 1 метров!

Интересно будет озеро и любителям таинственных легенд и мистических загадок. Например, местные жители любят рассказывать историю о сказочной щуке Оло Суртан, которая стережет свое рыбное царство и даже может утащить на дно особо зарвавшихся рыбаков.

Аслыкуль славится чудными природными пейзажами. Фото: Андрей Кузьмин

Кстати, о рыбалке: Аслыкуль славится обилием рыбы – здесь водятся окуни, судаки, лещи, карпы, налимы и щуки, поэтому и зимой, и летом тут можно встретить рыбаков. На берегу можно арендовать лодку, чтобы отплыть подальше от берега и в тишине собрать хороший улов.

А какие тут рассветы и закаты! Какая теплая и чистая вода, дно без крупных галек и коряг, где можно купаться, не боясь поранить ноги. Есть, правда, и ощутимый минус: летом, особенно, в выходные здесь реально не протолкнуться от отдыхающих. Но если вас не смущают веселый гомон отдыхающих и детский смех, то это прекрасное место для отдыха в Башкирии.

Как доехать

Чтобы добраться до озера, сначала нужно доехать до Давлеканово, потом свернуть направо и двигаться по грунтовой дороге до деревни Алга. Там рядом уже и будет въезд в природный парк «Аслыкуль».

КАНДРЫКУЛЬ

Где: Туймазинский район

Озеро Кандрыкуль имеет карстово-провальное происхождение, что объясняет его необычайно чистую и прозрачную воду. Общая площадь озера составляет 15,6 квадратных километров, а средняя глубина около 7,2 метров, хотя на отдельных участках глубина может достигать почти 16 метров.

Кандрыкуль также пользуется большой популярностью у жителей Башкирии – сюда приезжают как и парочки на романтический отдых, так и семьи с детьми, и большие компании. Если вы предпочитаете отдых «дикарем», то возле озера предусмотрены места для палаток, мангалы, а также установлены туалеты. Кроме того, на берегу озера есть несколько баз отдыха, где можно разместиться в комфортных номерах от 500 до 1000 рублей за человека в сутки.

На Кандрыкуле можно устроить отменную рыбалку. Фото: Андрей Кузьмин

На Кандрыкуль приезжают, чтобы купаться в чистой прозрачной воде, загорать на солнечных пляжах, гулять, любуясь живописными видами. На полях рядом с озером можно собирать цветы и лекарственные травы (осторожнее, некоторые из них занесены в Красную книгу). Многие приезжают сюда на рыбалку, ведь в озере водятся лещ, карась, щука, линь, плотва. Рыбачить можно только с берега и весельной лодки, а вот моторные лодки и гидроциклы тут запрещены. поскольку Кандрыкуль входит в состав природного заповедника.

Как доехать

Если вы решите ехать из Уфы до Кандрыкуля, то нужно проехать примерно 140 километров по трассе М-5 в сторону села Кандры. Как увидите декоративную нефтяную вышку – вы почти на месте, проедете чуть дальше и увидите само озеро.

БАННОЕ (ЯКТЫКУЛЬ)

Где: Абзелиловский район.

Озеро Банное стремительно набирает популярность среди туристов, поскольку здесь построены очень комфортные базы отдыха, а также санаторий «Якты-Куль», славящийся своими знаменитыми радоновыми ваннами и грязелечебницей.

Банное считается самым глубоким озером в Башкирии – его глубина достигает 30 метров! В переводе с башкирского Яктыкуль обозначает «светлое озеро», и свое название оправдывает на все сто процентов. Вода тут действительно светлая и прозрачная, между прочим, со вторым названием «Банное» связана легенда, что сам Емельян Пугачев во время крестьянского восстания устроил здесь привал и походную баню.

По легенде в Банном купался сам Емельян Пугачев. Фото: Андрей Кузьмин

Для отдыхающих тут найдется множество занятий: например, можно подняться на подъемнике на вершину горнолыжного центра, чтобы полюбоваться панорамой озера, или прогуляться до водопада Марьины слезы и заброшенной марганцевой штольни. Можно отправиться на конную прогулку по горным тропам и попробовать настоящий кумыс, или на рыбалку, ведь Банное славится среди рыбаков богатым уловом леща, плотвы и окуня.

Как доехать

Из Уфы нужно ехать по трассе Уфа - Магнитогорск через Инзер, следуя указателям «Белорецк – Абзаково», путь не близкий – около 300 километров. Можно поехать и на автобусе, которые ежедневно выезжают с Южного автовокзала.

ТАЛКАС

Где: Баймакский район

На юго-востоке Башкирии находится еще одно весьма популярное у туристов озеро Талкас. Это самое высокогорное озеро в республике (расположено на высоте 548 метров над уровнем моря), которое имеет тектоническое происхождение и представляет, по сути, вулканическую впадину.

Глубина Талкаса около 12 метров, при этом вода тут настолько чистая и прозрачная, что дно даже на глубине замечательно просматривается. Кстати, вода в озере насыщена радоном и считается целебной, как и ил – сапропель. Поэтому на озеро часто приезжают люди с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями – подлечиться.

Талкас славится целебной водой и лечебным илом. Фото: Андрей Кузьмин

На озере можно остановиться и с палаткой (на юго-западных берегах, на северо-западе скалистая местность). Для удобства отдыхающих созданы организованные палаточные городки с душем и туалетом (около 500 рублей за въезд с машины), а для любителей комфортабельного отдыха большой выбор домов отдыха и турбаз.

Из развлечений Талкас может предложить купание, загорание на песчаных пляжах, рыбалку на линей, окуней и раков. Любителям активного отдыха стоит отправиться в поход на хребет Ирендык, откуда открываются захватывающие виды на окрестности, или водопад Гадельша – один из самых высоких водопадов в Башкирии. Красиво тут, кстати, в любое время года – но особенно летом и осенью, когда горные склоны окрашиваются в золотой цвет.

Как доехать

Чтобы добраться до Талкаса из Уфы, нужно ехать по трассе Уфа-Белорецк. Не доезжая до Белорецка, свернуть на повороте в деревню Серменево, двигаясь в сторону Аскарово. Талкас вы увидите издалека и уж точно не промахнетесь.

Ильмурзино

Где: Кушнаренковский район

Если вы не хотите далеко ехать и тратить несколько часов на дорогу, отправляйтесь на озеро Ильмурзино. От Уфы – всего 35 километров!

Само озеро относительно небольшое – чуть больше километра в длину, зато вокруг живописная природа и чистый воздух. Особенно, по словам туристов, здесь восхитительны закаты.

Ильмурзино - идеальный вариант для тех, кто не любит дальние поездки. Фото: Альбина Сафиуллина

За отдых на озере придется заплатить: вход 150 рублей, въезд – 350 рублей с машины, причем дети до 12 лет проходят бесплатно. Отдых на кемпинговом пляже – 100 рублей. За пляжами тут стараются следить – ни мусора, ни окурков. Есть две мангальные зоны, беседки для отдыха, лежаки, водные горки и волейбольная площадка.

Как доехать

Добраться из Уфы до Ильмурзино очень просто. Проезжаем через Затонский мост, затем деревни Вавилово, Мударисово, Старые Камышлы и смотрим указатель на Ильмурзино. Поворачиваем направо и едем по асфальтированной дороге до развязки.