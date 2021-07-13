На развитие башкирских геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» потратят около 1 миллиарда рублей

Один из парков получит международный статус Фото: Госкомтуризм Башкирии

12 июля на оперативном совещании в правительстве республики министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов выступил с отчетом о развитии геопарков «Янган-Тау» и «Торатау».

Муратов рассказал, что развитием республиканских геопарков занимается попечительский совет, созданный по распоряжению главы Башкирии. 10 декабря 2020 года было проведено первое заседание, на котором были определены основные задачи и направления работы. Специалисты ведут мониторинг ситуации и на заседании правительства докладывают премьер-министру о результатах.

Министр экономического развития региона отметил, что в России отсутствует законодательное обеспечение деятельности геопарков.

– По сути, Башкирия является локомотивом этой деятельности. Совместно с научным и экспертным сообществом был разработан проект закона республики о геопарках региона и геологическом наследии. Осенью закон будет рассмотрен башкирским Госсобранием, – сообщил Муратов.

Башкирские власти, как утверждает Рустам Муратов, провели работу по нормативно-правовому обеспечению геопарков. Были внесены изменения в порядок рассмотрения поддержки и мониторинга приоритетных инвестиционных проектов.

– В настоящий момент сделаны все инструменты, предполагающие возможность использования всех мер поддержки реализации инвестиционных проектов на территории геопарков «Янган-Тау» и «Торатау». Также были разработаны пять порядков субсидирования туристической отрасли. В том числе, особое внимание уделили инфраструктурной поддержке парков. Мы внесли изменения в закон, который предполагает субсидирование или компенсацию затрат на инфраструктуру. Также подготовлены предложения по субсидированию мероприятий на реализацию этнопоселений, – рассказал министр.

В геопарке «Торатау» активно ведется создание инфраструктуры Фото: Госкомтуризм Башкирии

ЛЕСТНИЦА НА ТОРАТАУ

По словам, Рустама Муратова финансирование геопарка «Торатау» преимущественно идет на создание инфраструктуры. Как отчитался чиновник, уже завершено строительство некапитального (временного. – Ред.) визит-центра возле горы Торатау, а также прорабатывается вопрос по благоустройству территории и установке этнокомплекса.

Министр, помимо прочего, сообщил, что строительство лестницы на шихан Торатау удалось согласовать с Минприроды России, Миэкологии Башкирии и Уфимским институтом биологии.

– Проект маршрута экотропы с лестницей составлен с учетом мнения ученых и местных жителей. Строительно-монтажные работы планируется закончить до конца октября. К сожалению, использование строительной техники невозможно, поэтому все работы ведутся вручную. Также на следующий год до начала сезона планируется тропа вокруг горы Торатау, – рассказал Муратов.

В 2022-2023 годах, по словам чиновника, на территории геопарка Торатау планируется возвести еще три некапитальных визит-центра. Они будут расположены в селе Воскресенское.

Также в геопарке Торатау планируется строительство и капитального визит-центра. Его ориентировочная стоимость, как сообщил Муратов, составляет порядка 280 миллионов рублей. Проектно-сметная документация уже почти готовы, проект будет реализован в том числе с помощью привлечения частных инвесторов.

В геопарке «Янган-Тау» появятся музейный, этнографический и историко-культурный комплексы Фото: Госкомтуризм Башкирии

НОВЫЕ МУЗЕИ В ЯНГАН-ТАУ

Как утверждает министр экономического развития региона, в геопарке «Янган-Тау» все работы идут согласно планам. Визит-центры осуществляют прием посетителей, ежедневно проводятся экскурсии, а туристский поток увеличился в два раза. Большой популярностью, по словам Муратова, пользуются сплавы по реке Ай и Юрюзань. В выходные дни количество посетителей достигает более 5 тысяч человек.

Тремя наиболее приоритетным объектами для капитального строительства в геопарке «Янган-Тау» являются геологический музейный комплекс «Мечетлино», этнографический комплекс «Караван-Сарай» и историко-культурный комплекс «Салават Ере». Уже подготовлена визуализация этих объектов, также их техническо-экономическое обоснование. Возведение всех трех комплексов планируют завершить к 2022 году.

Согласно представленным архитектурно-планировочным концепциям на объекты ориентировочно потребуется финансирование порядка 700 миллионов рублей.

Рустам Муратов также рассказал, что в этом году на заседании экспертного совета по бюджетным инвестициям было принято решение о выделении 50 миллионов рублей на проектно-изыскательские работы.

– Рассчитываем получить положительное заключение государственной экспертизы к концу 2021 года, а в 2022 году уже приступить реализации. Помимо прочего, сформирован перечень таких инвестиционных проектов. В их числе и объекты придорожного сервиса. Базу инвестиционных проектов мы формируем сами, но также и в ручном режиме сопровождаем те инициативы, которые приняты на предпринимательских и инвестиционных часах под руководством главы Башкирии, – рассказал министр.

На территории геопарков для создания глэмпингов выделено 22 земельных участка Фото: Госкомтуризм Башкирии

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

На территории геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» также соорудят новые средства размещения.

– Новым перспективным направлением для нас является создание глэмпингов (палаточные средства размещения на природе с полноценным гостиничным обслуживанием. – Ред.). На территории геопарков для них определены 22 земельных участка. В целях подбора подходящей площадки потенциальными инвесторами сведения обо всех земельных участках размещены на «Инвестиционной карте Башкирии». В открытом доступе на данном портале содержится вся информация по наличию инженерной инфраструктуры вблизи указанных земельных участков, – сообщил Рустам Муратов.

В геопарках появятся и новые объекты придорожного сервиса. Уже подготовлена база из 55 земельных участков, республиканские власти сопровождают эти строительные проекты.

В этом году геопарк «Торатау» посетят эксперты «Юнеско» Фото: Госкомтуризм Башкирии

ГЕОПАРК МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Геопарку«Торатау» планируют присвоить международный статус «Юнеско». Работа в этом направлении, по словам Муратова, ведется с июня 2020 года. На сегодняшний день, как рассказал чиновник, номинационное досье на вступление в глобальную сеть геопарков успешно прошло первичную проверку в штаб-квартире международной организации в Париже.

– В январе 2021 года получено уведомление о включении геопарка «Торатау» в шорт-лист 16 территорий, отобранных для оценки соответствия территории геопарка, заявленному в номинационном досье. Согласно письму Кристофа Вандерберга от 21 июня 2021 года, приезд экспертов для оценки соответствия территории номинационному досье ожидается в период с 15 июля по 1 октября 2021 года, – сообщил министр.

В соответствии с регламентом Глобальной сети геопарков «Юнеско» заседание комиссии по вопросу включения новых кандидатов в Глобальную сеть состоится в декабре 2021 года после сдачи экспертами отчетов об оценке.

Глава Башкирии Радий Хабиров положительно отозвался об отчете министра экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратова.

– Мне кажется, правильно работаем, спешить не будем. Возможностей для таких бюджетных инвестиций у нас нет, но шаг за шагом все получится, – заключил глава республики.