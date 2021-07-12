Где самые плохие дороги в Башкирии и сколько в этом году потратят на их ремонт

Один из самых масштабных проектов этого года - реконструкция развязки на улице Валиди. Фото: пресс-служба администрации Уфы

Сезон ремонта автомобильных дорог в Башкирии в самом разгаре, а это значит, что в ближайшее время их состояние должно значительно улучшиться. На это, по крайней мере, рассчитывают в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По данным Минтранса на 1 января 2021 года в целом в регионе нормативам соответствуют 62% дорог. Их общая протяженность составляет около 30 тысяч километров. О том, как продвигается ремонт существующих и строительство новых автомагистралей в Башкирии, в материале «Комсомолки».

САМЫЕ ПЛОХИЕ И САМЫЕ ХОРОШИЕ ДОРОГИ

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии «КП-Уфа» рассказали, в каком районе республики на сегодняшний день самые хорошие дороги. В ведомстве со ссылкой на данные Башстата пояснили, что больше всего местных дорог, находящихся «в ненормативном состоянии», в Кугарчинском районе. Там из всей сети аж 86% дорог не соответствуют нормативам.

В свою очередь, меньше всего дорог местного значения, не соответствующих нормативам, в Нуримановском районе – их там всего 3,8% от всей сети. Что касается башкирских городов, то наибольшее количество ям на дорогах специалисты зафиксировали в Нефтекамске и Уфе.

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ ДОРОГ

Всего за сезон дорожных работ в 2021 году в Башкирии на ремонт автомагистралей потратят более 7,5 млрд рублей. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, 974,8 млн рублей выделят из федерального бюджета, а 6,537 млрд рублей из регионального. В первом полугодии дорожники уже потратили 1,506 млрд рублей на ремонт дорог. Больше всего дорог отремонтируют в Уфе, Благовещенском, Стерлитамакском и Бирском районах республики.

Что касается ямочного ремонта, то в Минтрансе республики подчеркнули, что нормативов по устранению ям на дорогах нет, а ремонт проводится «по мере выявления». С начала года и по 8 июля 2021 года в Башкирии было устранено 111436 дефектов на дорогах. Местонахождение каждой ямы было установлено с помощью автоматизированной «Системы контроля и планирования дорожных работ».

В этом году в регионе продолжается масштабный ремонт и реконструкция крупных автомобильных магистралей. Например, под контролем Минтранса Башкирии строится мост через реку Белая в Уфе створе улицы Воровского. Это та самая вставка между двумя мостами – «старым» и «новым».

Продолжаются работы и по реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Заки Валиди и проспектом Салавата Юлаева. Кроме того, дорожники ремонтируют автодороги на уфимских улицах 8 марта и Комсомольская.

В других городах Башкирии также кипит работа. Так, в Нефтекамске реконструируют участок проспекта Юбилейный, улиц Карцева, Мухамета Ахмадеева и улицы Городская. В Стерлитамаке, в свою очередь, ремонтируют дороги на улицах Ботаническая, Крымская, проспект Академика Королева от улицы Суханова с выездом на улицу Гоголя в жилом районе «Прибрежный». А в Восточном жилом районе Салавата ведется строительство магистрали на улице Лесопарковая.

На данный момент башкирские дорожники продолжают реконструкцию автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на участке обхода села Караидель в Дуванском и Караидельском районах республики. Завершить работы на этом участке обещают в 2022 году.

Также в этом году должны завершить реконструкцию автодороги Иглино – Кальтовка в Иглинском районе Башкирии.

САМАЯ КОРОТКАЯ ДОРОГА В БАШКИРИИ

В Минтрансе Башкирии «КП-Уфа» рассказали о самой протяженной и самой короткой автомобильных дорогах в регионе. По данным министерства, самой короткой по длине автомобильной дорогой в Башкирии оказался подъезд к деревне Юматово, что в Уфимском районе республики. Этот участок считается дорогой межмуниципального значения, а его протяженность составляет всего 500 метров.

В свою очередь, самой протяженной дорогой регионального значения считается дорога Магнитогорск – Ира. Ее длина составляет 301,9 километров. В данном случае, речь идет именно об автомобильной дороге регионального значения, поскольку через территорию Башкирии проходят несколько федеральных трасс и их протяженность значительно больше.

Рассказали в Минтрансе республики и о существовании частных автодорог в Башкирии. Оказывается, в регионе есть и такие – их общая протяженность составляет 7,5 тысяч километров. При этом частные автодороги протяженностью 2,5 тысячи километров принадлежат крупнейшей нефтяной компании, работающей на территории региона.