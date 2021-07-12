«Праздник мира удался»: чем запомнилась VI Всемирная Фольклориада жителям Башкирии и гостям республики

Фото: Айрат Нурмухаметов

В минувшую субботу в Уфе прошла торжественная церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады. Напомним, крупнейший фольклорный фестиваль проходил в Башкирии с 3 по 10 июля, а участниками стали делегации из 37 стран мира, которые посетили с концертами 22 городов и районов республики.

Это масштабное событие отметилось не только многочисленными спорами насчет уместности в ковидную пандемию, но и яркими выступлениями колоритных участников из разных точек мира, а также двумя мировыми рекордами по числу стран и национальностей в одном хороводе. Так в Хороводе дружбы сошлись 57 стран и представители 71 национальности – всего более 2700 человек!

На церемонии закрытия выступили национальные делегаты из разных уголков мира. Фото: Айрат Нурмухаметов

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ И ВЫСТУПЛЕНИЕ КУСТУРИЦЫ

Церемония закрытия Фольклориады началась с коллективной фотосессии участников на площади перед Салаватом Юлаевым. Участники с удовольствием позировали и фотографировались с уфимцами и гостями города. Далее делегаты отправились в Конгресс-холл «Торатау», где написали напутственные послания для будущего поколения и заложили их в капсулы времени, добавив от себя памятные символы. Так, президент CIOFF Филипп Боссан опустил в капсулу времени монету, президент Российской национальной секции CIOFF Тамара Пуртова добавила расписную матрешку, а министр культуры Башкирии Амина Шафикова — памятное украшение.

Участники порадовали зрителей национальными песнями и танцами в колоритных костюмах. Фото: Айрат Нурмухаметов

А уже вечером всех горожан ожидало удивительное шоу. Началось оно с выступления пилотажной группы «Русские витязи»: стремительные истребители виртуозно выполнили и «бочку», и знаменитую «петлю Нестерова». После зрителей порадовали яркие и самобытные выступления коллективов из Боливии, Колумбии, Хорватии, Польши, Черногории, Панамы, Парагвая, Франции, Эстонии, Камеруна, Мексики, Эквадора, Чили, Швейцарии, Коста-Рики, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Также на сцене организаторы Фольклориады установили символическое Древо мира, и каждая делегация после выступления подходила к нему, чтобы повязать ленту с добрыми пожеланиями.

Приняли участие в праздничном концерте и местные музыкальные коллективы - башкирский ансамбль народного имени Гаскарова и этно-рок группа «Аргымак». А хэдлайнерами вечера стали Государственный академический русский народный хор Пятницкого, а также знаменитый The No Smoking Orchestra и Эмир Кустурица.

Хедлайнерами вечера стал сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и его оркестр. Фото: Динар Калимуллин

- Фестивали — это основные ресурсы мировой культуры. Думаю, что будет очень хороший концерт. Мы хотим сделать людей счастливыми, чтобы они чувствовали нашу мощь!»

Кроме того, на закрытии организаторы Фольклориады презентовали традиционный башкирский женский нагрудник, расшитый монетами из 37 стран мира, которые привезли с собой участники. Как отметила министр культуры республики Амина Шафикова, нагрудник с монетами стал символом объединения и крепкой дружбы народов. Завершился же праздничный вечер эффектным лазерным шоу и красочным салютом.

Памятный нагрудник для Фольклориады расшили монетами из 37 стран. Фото: Айрат Нурмухаметов

«ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВОСХИЩЕНЫ БАШКИРСКОЙ ПРИРОДОЙ И ГОСТЕПРИИМСТВОМ»

Как отметили организаторы мероприятия, VI Всемирная Фольклориада запомнилась всем участникам. Иностранцы оказались в восторге от Башкирии – ее природы, национального колорита и приветливых жителей.

- Практически все были восхищены башкирской природой, просторами нашей страны, гостеприимством. Неспешные колумбийцы отметили, что в России «слишком быстро живут». Гости были в восторге от стрельбы из традиционного лука, а хорваты заинтересовались нашим кураем. <…> Интересные замечания были по поводу нашей кухни. Так, австрийцев удивило добавление укропа почти во все блюда. Жители Панамы удивлялись чаю с молоком, а испанцы впервые у нас попробовали гречку и отметили ее странный вкус, - рассказала министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Уфимцы и гости столицы могли сделать памятное фото с участниками Фольклориады. Фото: Айрат Нурмухаметов

– Праздник мира и добра удался. Десятки концертов в селах и городах нашей республики, несколько суток прямых трансляций на телеканалах, тысячи публикаций в СМИ в разных уголках планеты, новые знакомства, настоящая дружба между странами-участницами, – подвел итоги Фольклориады глава Башкирии Радий Хабиров.