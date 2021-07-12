В Башкирии в школах снова появятся антиковидные медицинские инспекторы

Измерять температуру школьникам поручат старшекурсникам медуниверситета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии продолжают фиксироваться рекорды по ежесуточному числу заболевших коронавирусной инфекцией. Так за последние сутки ковид выявили еще у 215 жителей республики, общее число инфицированных достигло уже 43564 человек. Большая часть из них (2012) находится на амбулаторном лечении. Состояние 16 пациентов, находящихся на стационарном лечении, врачи оценивают как удовлетворительное, 432 – средней тяжести, 52 – тяжелое. В реанимации находятся 53 пациента, из них 9 подключены к аппаратам ИВЛ. С выздоровлением выписано более 93 процентов заболевших – более 40 тысяч человек.

Также за сутки от осложнений вируса скончались еще 5 человек, общее число жертв ковида достигло 655 жителей региона. С выздоровлением за прошлые сутки были выписаны всего 10 человек, всего – 40397.

Как уточнил заместитель министра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин на оперативном совещании в правительстве, сейчас республика по темпу заболеваемости находится на 81 месте в России. В регионе развернуто 3600 коек инфекционного профиля, занятость которых составляет 85 процентов.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент в республику поступило уже более 850 тысяч доз антиковидной вакцины, в ближайшее время ожидается поставка еще 20 тысяч доз. Первым компонентом привились уже 739 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 420 тысяч жителей республики.

- Ни в коем случае нельзя снижать объемы. Мы набрали хороший темп и должны завершить эту работу по максимуму, - поручил Радий Хабиров Минздраву.

У 16 УЧАСТНИКОВ ФОЛЬКЛОРИАДЫ ОБНАРУЖИЛИ КОРОНАВИРУС

Также во время оперативного совещания в правительстве главный санитарный врач Башкирии Анна Казак отчиталась о эпидемиологической обстановке в республике после проведенной Фольклориады, в которой приняли участие более 1000 человек из 37 стран мира. По словам Анны Казак, столь масштабное мероприятие никак не связано со всплеском заболеваемости в республике. Все участники Фольклориады по прилете в Башкирию были тщательно обследованы: в аэропорту у них измеряли температуру, проверяли справки о вакцинации. В итоге у 16 человек был обнаружен коронавирус, после чего их немедленно изолировали.

— Все коллективы, где были выявлены больные, были сразу же госпитализированы, а контактные изолированы в обсерваторе. Осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с проведением Фольклориады на сегодняшний день нет, — подчеркнула Анна Казак.

«РАЗНОВИДНОСТЬ ШТАММА СЛОЖНАЯ»

В ходе оперативного совещания глава Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность, что всплеск заболеваемости может не закончится к началу учебного года. Поэтому в школы снова вернутся антиковидные медицинские инспекторы, которые будут измерять температуру, следить за соблюдением социальной дистанции, обеспечивать дезинфекцию учебных классов и т.д. это необходимая мера, чтобы не допустить вспышек заболеваний в учебных заведениях.

- Эта разновидность штамма коронавируса сложная, болеют и дети. Поэтому уже сейчас важно продумать жесткий вариант действий, - заявил Радий Хабиров.

Глава республики поручил Минздраву и Башкирскому государственному медицинскому университету для этой работы подготовить студентов-медиков, которые учатся на 4-5 курсе.

- Нужно, чтобы они понимали, что их привлекут к работе – особенно, в районах, и были к этому готовы, - подытожил Радий Хабиров, добавив, что все остальные антиковидные ограничения оперштаб обсудит в течение ближайшей недели.