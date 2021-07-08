Воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли

Воспитанника уфимского «Салавата Юлаева» признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ. Фото: www.nhl.com/ru

В ночь на 8 июля 2021 года состоялся пятый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги, по результатам которого определился обладатель самого престижного трофея в мировом хоккее – Кубка Стэнли. Второй год подряд его завоевывает команда «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая на пути к победе в серии до четырех побед обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:1. Главной звездой решающего матча стал воспитанник «Салавата Юлаева», 26-летний Андрей Василевский.

Смотреть видеосюжет Андрей Василевский радуется Кубку Стэнли в сезоне НХЛ 2020/2021

Пятый матч финала Кубка Стэнли прошел на домашнем стадионе «Молний» «Амали-Арене» при полном аншлаге. По завершении матча хоккеисты «Тампы» по очереди поднимали над головой легендарный трофей, а Андрей Василевский позировал еще и с «Конн Смайт Трофи» - призом, который вручают самому ценному игроку плей-офф. Таким образом, воспитанник «Салавата» установил сразу несколько личных рекордов и одно достижение, которое будет очень трудно повторить.

Андрей Василевский стал третьим российским хоккеистом в истории НХЛ, завоевавшим «Конн Смайт Трофи» Фото: www.nhl.com/ru

Во-первых, Андрей Василевский стал третьим российским хоккеистом в истории НХЛ, завоевавшим «Конн Смайт Трофи». В 2009 году этот приз получил нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, а в 2018-м лучшим игроком плей-офф был признан Александр Овечкин.

Во-вторых, отразив все 22 броска по своим воротам в пятом матче финальной серии против «Канадиенс», Василевский завершил «сухарем» пятую серию плей-офф подряд. Такого в истории НХЛ еще не было. На пути к Кубку Стэнли хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали победы в сериях до четырех побед против «Флорида Пантерз» (4:2), «Каролина Харрикейнз» (4:1), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) и «Монреаль Канадиенс» (4:1).

Вместе с воспитанником «Салавата» второй год подряд Кубок Стэнли завоевали еще два российских хоккеиста – нападающий Никита Кучеров, который был признан лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ сезона 2020/2021 и защитник Михаил Сергачев. В финальной серии за «Монреаль» играл еще один россиянин, защитник Александр Романов.

В решающем матче против «Монреаль Канадиенс» голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. Фото: www.nhl.com/ru

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли сезона 2019/2020 сошлись «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Тогда победу со счетом 4:2 одержали хоккеисты «Молний», а самым ценным игроком плей-офф тогда был признан защитник «Тампы» Виктор Хедман.